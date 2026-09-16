യു.പി.ഐ ഇടപാടുകൾക്ക് ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ പുതിയ മാറ്റം; രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിലുള്ള മർച്ചൻ്റ് പേയ്മെൻ്റുകൾക്ക് 0.4% ഫീസ്!
യു.പി.ഐ ഇടപാടുകളിൽ മർച്ചൻ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് (MDR) ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻ്റ് വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ദീർഘകാല നിലനിൽപ്പ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക്
Published : September 16, 2026 at 10:25 AM IST
മുംബൈ: ഇന്ത്യയിലെ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച യു.പി.ഐ പേയ്മെൻ്റുകളിൽ ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ പുതിയ പരിഷ്കാരം വരുന്നു. വ്യാപാരികള് നടത്തുന്ന രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിലുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് 0.4 ശതമാനം 'മർച്ചൻ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ്' (എംഡിആര്) ഏർപ്പെടുത്താൻ റിസർവ് ബാങ്കും കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയവും തീരുമാനിച്ചു.
എന്നാൽ, ഈ തീരുമാനത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ ആശങ്കയും വേണ്ടെന്നും പൂര്ണമായും സൗജന്യമായിരിക്കുമെന്നും നാഷണൽ പേയ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (NPCI) സർക്കുലർ ഉദ്ധരിച്ച് ധനമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. യു.പി.ഐ വഴി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോഴോ പണം കൈമാറുമ്പോഴോ ഉപഭോക്താക്കൾ യാതൊരു ചാർജും നൽകേണ്ടതില്ല. ഈ പുതിയ ഫീസ് പൂർണമായും വ്യാപാരികള്ക്ക് മേൽ മാത്രമാണ് ചുമത്തുന്നത്.
പുതിയ ചാർജ് ഘടന ഇങ്ങനെ...
- വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള കൈമാറ്റം (P2P): നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ ബന്ധുക്കൾക്കോ എത്ര തുക അയച്ചാലും അത് എപ്പോഴും പൂർണമായും സൗജന്യമായിരിക്കും.
- ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർക്കുള്ള പേയ്മെൻ്റ്: വ്യാപാരികൾക്ക് നൽകുന്ന 2,000 വരെയുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് ഉപഭോക്താവിനും വ്യാപാരിക്കും യാതൊരു ചാർജും ഉണ്ടാകില്ല.
- വലിയ ഇടപാടുകൾ (2,000-ന് മുകളിൽ): കച്ചവടക്കാർക്ക് 2,000-ന് മുകളിൽ യു.പി.ഐ വഴി പണം ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിന് 0.4% ഫീസ് വ്യാപാരി നൽകണം.
യു.പി.ഐ ഇടപാടുകളിൽ മർച്ചൻ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് (MDR) ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻ്റ് വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ദീർഘകാല നിലനിൽപ്പ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ചൊവ്വാഴ്ച അറിയിച്ചു. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലാണ് ആര്ബിഐ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. "രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ബിസിനസുകൾക്കും സേവനം നൽകാനും, യു.പി.ഐ-ക്ക് പുതിയ ഇന്നൊവേഷനുകൾ കൊണ്ടുവരാനും കൂടുതൽ വളരാനും ഇത് സഹായിക്കും" എന്ന് ആര്ബിഐ കുറിച്ചു.
The introduction of MDR on large-value UPI transactions (i.e., above ₹2,000) is an important step towards strengthening the long-term sustainability of India’s digital payments ecosystem. It will help UPI in continuing to scale, innovate and serve consumers and businesses across…— ReserveBankOfIndia (@RBI) September 15, 2026
ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി വ്യാപാരികൾക്ക് നടത്തുന്ന 2,000-ലധികം മൂല്യമുള്ള ഇടപാടുകള്ക്ക് സർക്കാർ ചൊവ്വാഴ്ച 0.4 ശതമാനം ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്തി. അതേസമയം സാധാരണക്കാര്ക്ക് സൗജന്യമായി തന്നെ തുടരും. "യു.പി.ഐ വഴി ഇത്തരം പേയ്മെൻ്റുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കൾ യാതൊരു ചാർജും നൽകേണ്ടതില്ല. MDR എന്നത് വ്യാപാരികളുടെ പേയ്മെൻ്റ് വ്യവസ്ഥിതിക്കുള്ളിലെ ഒരു ചാർജ് മാത്രമാണ്. ഇത് യു.പി.ഐ പേയ്മെൻ്റുകൾ നടത്തുന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ മേലുള്ള ചാർജല്ല," ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ നാഷണൽ പേയ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (NPCI) സർക്കുലർ ഉദ്ധരിച്ച് ധനമന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
ഇത് യു.പി.ഐ-യുടെ കൂടുതൽ വ്യാപകമായ സ്വീകാര്യതയ്ക്കും, ഉപഭോക്തൃ അടിത്തറ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും, ഇടപാടുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ സുസ്ഥിരമായ വളർച്ച നിലനിർത്തുന്നതിനും കാരണമാകുമെന്നും ആർ.ബി.ഐ പറഞ്ഞു. "ഇന്ത്യയുടെ ലോകോത്തര ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ദീർഘകാല നിലനിൽപ്പിനെയും വളർച്ചയെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതോടൊപ്പം, യു.പി.ഐ സുരക്ഷിതവും തടസ്സമില്ലാത്തതും താങ്ങാനാവുന്നതും എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാകുന്നതുമായി തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ആർ.ബി.ഐ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്," ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കി.
ആർ.ബി.ഐ-യുടെയും ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സ് അസോസിയേഷൻ്റെയും സംയുക്ത സംരംഭമായ നാഷണൽ പേയ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (NPCI) ആണ് യു.പി.ഐ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇത് വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ തത്സമയ പണമിടപാടുകൾ നടത്തുകയും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വ്യാപാരികൾക്ക് നേരിട്ട് പണം നൽകാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ആഗോള തലത്തിലേക്ക് യു.പി.ഐ; 11 രാജ്യങ്ങളിൽ ലഭ്യം
ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ചേർന്നതോടെ യു.പി.ഐ ഇപ്പോൾ 11 രാജ്യങ്ങളിൽ സ്വീകാര്യമാണ്. സിംഗപ്പൂർ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്, ഫ്രാൻസ്, മൗറീഷ്യസ്, നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ, ഖത്തർ, ശ്രീലങ്ക, കംബോഡിയ, ഗ്രീസ് എന്നിവയാണ് യു.പി.ഐ സ്വീകരിക്കുന്ന മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ. 2016 ഓഗസ്റ്റ് 25-ന് സമാരംഭിച്ച യു.പി.ഐ ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻ്റ് രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിയത്. ഇതിലൂടെയുള്ള ഇടപാട് മൂല്യം 2017 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 0.07 ലക്ഷം കോടിയിൽ നിന്ന് 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഏകദേശം 314 ലക്ഷം കോടിയായി ഉയർന്നു, ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനിടയിൽ 4,000 മടങ്ങിലധികം വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
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