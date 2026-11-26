"റേഷൻ കാർഡ് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി" എന്ന് സന്ദേശം വന്നോ? ജാഗ്രത! പിന്നിൽ വൻ തട്ടിപ്പ്
റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്.. "eKYC റദ്ദാക്കി, കറുത്ത ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി" എന്ന വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത; മുന്നറിയിപ്പുമായി പൊതുവിതരണ വകുപ്പ്
Published : November 26, 2026 at 8:27 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ദിനംപ്രതി സൈബര് തട്ടിപ്പുകളുടെ കൂമ്പാരമാണ്. ഇന്നലെ വരെ എംവിഡിയുടെ പേരില് ഇ ചലാൻ തട്ടിപ്പെങ്കില് ഇന്ന് റേഷൻ കാര്ഡിൻ്റെ പേരിലാണ്. അതുകൊണ്ട് പൊതുജനങ്ങള് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന പൊതുവിതരണ ഉപഭോക്തൃകാര്യ വകുപ്പ്. റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും എസ്.എം.എസ് വഴിയും പ്രചരിക്കുന്ന വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന മുന്നറിയിപ്പുമായാണ് അധികൃതര് രംഗത്തെത്തിയത്.
"റേഷൻ കാർഡ് eKYC റദ്ദാക്കി, കറുത്ത ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി, നിയമ നടപടി ഉടൻ", "റേഷൻ കാർഡ് റെക്കോർഡിൽ പിശക് കണ്ടെത്തി, ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുക" എന്നിങ്ങനെയുള്ള സന്ദേശങ്ങളാണ് വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു സന്ദേശങ്ങളും പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് അയക്കുന്നില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. സന്ദേശങ്ങൾക്കൊപ്പം നൽകിയിരിക്കുന്ന വ്യാജ ലിങ്കുകളിൽ പൊതുജനങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുതെന്നും വകുപ്പ് കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
കാർഡ് ഉടമകളുടെ പേരും റേഷൻ കാർഡ് നമ്പറും കൃത്യമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് തട്ടിപ്പുകാർ എസ്.എം.എസ് അയക്കുന്നത്. ഇത് കാണുമ്പോൾ സന്ദേശം ഔദ്യോഗികമാണെന്ന് കാർഡ് ഉടമകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സന്ദേശത്തിനൊപ്പമുള്ള വ്യാജ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, in.kerala-gov.bid പോലുള്ള വ്യാജ വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്കാണ് എത്തുക. ഇതിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും, ഒ.ടി.പി നമ്പറുകളും തട്ടിയെടുത്ത് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്താനാണ് സൈബർ കുറ്റവാളികൾ ശ്രമിക്കുന്നത്.
പൊതുജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
അപരിചിതമായ നമ്പറുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇത്തരം എസ്.എം.എസ് ലിങ്കുകൾ തുറക്കുകയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത്. റേഷൻ കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾക്കും വിവരങ്ങൾക്കും പൊതുവിതരണ വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://civilsupplieskerala.gov.in/ മാത്രം സന്ദർശിക്കുക. ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചോ റേഷൻ കാർഡ് സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിൻ്റെ ടോൾ ഫ്രീ / ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറായ 0471 2322155 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ഈ മുന്നറിയിപ്പ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി എത്തിക്കണമെന്നും പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് അഭ്യർഥിച്ചു.
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