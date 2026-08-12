ബാങ്കിങ് മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ദ്വിദിന കോൺക്ലേവ്; നേതൃത്വം നൽകി ധനമന്ത്രാലയം
ധനകാര്യ സേവന വകുപ്പിൻ്റെ (ഡിഎഫ്എസ്) നേതൃത്വത്തിൽ പിഎസ്ബി കോൺഫ്ലുവൻസ് എന്ന പേരിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്
By ANI
Published : August 12, 2026 at 8:32 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ബാങ്കിങ് മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനുമായി പൊതുമേഖല ബാങ്കുകളുടെയും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നേതൃത്വത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തി ദ്വിദിന കോൺക്ലേവ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയം. ഓഗസ്റ്റ് 17, 18 തീയതികളിൽ ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് പരിപാടി നടക്കുക. നിക്ഷേപ സമാഹരണം, നിക്ഷേപ സൈക്കിളിന് ധനസഹായം നൽകൽ തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന ബാങ്കിങ് വിഷയങ്ങൾ കോൺക്ലേവിൽ ചർച്ചയാകും. രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന പൊതുമേഖല ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുക എന്നതാണ് ഈ ദ്വിദിന യോഗത്തിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ധനകാര്യ സേവന വകുപ്പിൻ്റെ (ഡിഎഫ്എസ്) നേതൃത്വത്തിൽ പിഎസ്ബി കോൺഫ്ലുവൻസ് എന്ന പേരിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ, ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി പങ്കജ് ചൗധരി എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രായോഗിക സംരംഭങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും മികച്ച മാതൃകകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കോൺക്ലേവ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. വായ്പാ വിതരണവും നിക്ഷേപ സമാഹരണവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക നടപടികൾ യോഗത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
During the train journey, two students pursuing post graduation in media studies, and two young media professionals also accompanied FM Smt. @nsitharaman to Jaipur.— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 11, 2026
The four youngsters had freewheeling discussion with the Union Finance Minister on geopolitics, economy, and… https://t.co/I0T8QDzEYY pic.twitter.com/eU5zCAq21s
പ്രധാനമായും ഏഴ് വിഷയങ്ങളിലായിരിക്കും കോൺക്ലേവിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുക. നിക്ഷേപ സമാഹരണം, യുവാക്കൾക്കായുള്ള ബാങ്കിങ്, നിക്ഷേപ സൈക്കിളിനെ പിന്തുണയ്ക്കൽ, ഗ്ലോബൽ കാപ്പബിലിറ്റി സെൻ്ററുകൾക്കുള്ള പിന്തുണ, കാർഷിക-ഹോർട്ടികൾച്ചർ മൂല്യവർധിത ശൃംഖല അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിസിനസ് പുനർരൂപകൽപന ചെയ്യൽ, മുൻഗണന വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള വായ്പ എന്നിവയാണ് ഈ ഏഴ് വിഷയങ്ങൾ. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമുള്ള വഴികൾ യോഗത്തിൽ വിശദമായി പരിശോധിക്കും.
മുൻഗണന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വായ്പ ലഭ്യമാക്കുക, വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കും വിപണി ബന്ധങ്ങൾക്കുമായി ഗ്രാമീണ മൂല്യവർധിത ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്തുക, യുവ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ബാങ്കിങ് ഉത്പന്നങ്ങൾ രൂപകൽപന ചെയ്യുക എന്നിവയും ചർച്ചയുടെ ഭാഗമാകും. ജനകീയമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. നയപരമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ കർഷകർക്കും ചെറുകിട സംരംഭകർക്കും കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്കും കോൺക്ലേവ് രൂപം നൽകും.
പൊതുമേഖല ബാങ്കുകളുടെ ചെയർമാൻമാർ, മാനേജിങ് ഡയറക്ടർമാർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 125 പേർ കോൺക്ലേവിൽ പങ്കെടുക്കും. നബാർഡ്, എക്സിം ബാങ്ക്, സിഡ്ബി, എൻഎച്ച്ബി, ഐഐഎഫ്സിഎൽ, ഐഎഫ്സിഐ, നാബ്ഫിഡ് തുടങ്ങിയ പൊതു ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മുതിർന്ന പ്രതിനിധികളും കോൺക്ലേവിൻ്റെ ഭാഗമാകും. ഇതിനുപുറമെ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സ് അസോസിയേഷൻ, ധനകാര്യ സേവന വകുപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
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