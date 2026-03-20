ഇന്ത്യയിൽ പ്രീമിയം പെട്രോൾ വില വർധിപ്പിച്ചു; ഏറ്റവും പുതിയ നിരക്കുകൾ പരിശോധിക്കാം
രാജ്യത്ത് ഇന്ന് മുതൽ പുതുക്കിയ നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. അതേസമയം സാധാരണ പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും വിലയിൽ മാറ്റമില്ല.
Published : March 20, 2026 at 4:21 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോൾ വില വർധിപ്പിച്ച് പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികൾ. ഇന്ന് മുതൽ (മാർച്ച് 20) ഇന്ത്യയിൽ പ്രീമിയം പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 2.35 രൂപ വരെയാണ് വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും വില വർധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ തുടരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ ആഗോളതലത്തില് ഊര്ജവിതരണത്തെ സാരമായി ബാധിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എണ്ണക്കമ്പനികള് വില കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. വില വര്ധനവ് ഇന്ന് നിലവില് വന്നിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്ത് കടുത്ത എല്പിജി ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്നതിനിടെയാണ് പ്രീമിയം പെട്രോളിൻ്റെ വിലയിലും വർധനവ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പ്രീമിയം വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന മറ്റ് എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ ഇന്ധനങ്ങൾക്കും സമാനമായ വർധനവുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ധനവില വർധനവ് അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന ആശങ്കയും ഉയരുന്നുണ്ട്.
നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്, ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് എന്നിവ വിൽക്കുന്ന XP95 പെട്രോൾ, പവർ പെട്രോൾ, സ്പീഡ് പെട്രോൾ തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന ഒക്ടേൻ ഇന്ധന വകഭേദങ്ങളെയാണ് വില വർധനവ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലിറ്ററിന് 2.09 രൂപ മുതൽ 2.35 രൂപ വരെയാണ് വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചില പമ്പുകളിൽ XP95 ന് ഇപ്പോൾ ലിറ്ററിന് ഏകദേശം 101.80 രൂപയാണ് വില. മറ്റ് പ്രീമിയം വേരിയൻ്റുകൾക്കും സമാനമായ വർധനവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എഞ്ചിൻ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും സുഗമമായ ഡ്രൈവിംഗ് അനുഭവം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന മികച്ച പ്രകടനശേഷിയുള്ള ബദലുകളായി ഈ ഉയർന്ന ഒക്ടേൻ ഇന്ധനങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതേസമയം പ്രീമിയം പെട്രോളിൻ്റെ വില വർധിപ്പിച്ചിട്ടും സാധാരണ പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും വിലയിൽ മാറ്റമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ആഗോള ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ വളരെക്കാലമായി സാധാരണ പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും നിരക്ക് സ്ഥിരതയോടെ നിലനിൽക്കുന്നു.
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലും ആഗോള അസംസ്കൃത എണ്ണ വിലയിലെ വർധനവും വിതരണ ആശങ്കകളുമാണ് പ്രീമിയം ഇന്ധന വിലയിലെ വർധനവിന് കാരണമെന്ന് ഡീലർമാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. കൃത്യമായ വർധനവ് മേഖലയെ ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം എന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളെത്തുടർന്ന് ബാരലിന് 65 ഡോളര് വിലയുണ്ടായിരുന്ന ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വില 110 ഡോളറുമാണ്.
