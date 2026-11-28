POOJA BUMPER LOTTERY RESULT 2026: അടിച്ചുമോനേ... പൂജ ബംബർ ഒന്നാം സമ്മാനം 12 കോടി അടിച്ചത് ഈ ടിക്കറ്റിന്!
ഒന്നാം സമ്മാനമായ 12 കോടി രൂപ പാലക്കാട് വിറ്റ JC 234427 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്
Published : November 28, 2026 at 2:19 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യക്കുറി ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു കോടീശ്വരനെ തേടി കൊണ്ട് പൂജാ ബമ്പർ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നു. ഒന്നാം സമ്മാനമായ 12 കോടി രൂപ പാലക്കാട് വിറ്റ JC 234427 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം സമ്മാനം 50 ലക്ഷം രൂപ വീതം 10 പേർക്ക് ലഭിക്കും. ആകെ 5 കോടി രൂപയാണ് രണ്ടാം സമ്മാനമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം 10 പേർക്ക് ലഭിക്കും. ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സമ്മാനങ്ങൾക്ക് പുറമെ നാലാം സമ്മാനം മൂന്ന് ലക്ഷം അഞ്ച് പേർക്കും അഞ്ചാം സമ്മാനം രണ്ട് ലക്ഷം വീതം 10 പേർക്കും ലഭിക്കും. അതേസമയം സമാശ്വാസ സമ്മാനം നാല് പേർക്ക് ഒരു ലക്ഷം വീതം ലഭിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ വെച്ചായിരുന്നു ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞ നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.
ഒന്നാം സമ്മാനം 12 കോടി അടിച്ച ടിക്കറ്റ്
- JC 234427
രണ്ടാം സമ്മാനം 50 ലക്ഷം അടിച്ച ടിക്കറ്റുകള്
- JA400634
- JA969347
- JB346893
- JB866718
- JC648565
- JC682550
- JD304468
- JD766007
- JE324064
- JE632364
മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം അടിച്ച ടിക്കറ്റികള്
- JA228134
- JA869182
- JB380564
- JB684041
- JC780335
- JC968355
- JD269757
- JD688447
- JE450449
- JE861047
നാലാം സമ്മാനം 3 ലക്ഷം അടിച്ച ടിക്കറ്റുകള്
- JA312845
- JB663775
- JC783309
- JD762643
- JE830356
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം രൂപ അടിച്ച ടിക്കറ്റുകള്
- JA730208
- JA930367
- JB869787
- JB981606
- JC142529
- JC566963
- JD893147
- JD906642
- JE482746
- JE576040
ആറാം സമ്മാനം 5000 രൂപ അടിച്ച ടിക്കറ്റുകള്
- 0463
- 0696
- 1242
- 1253
- 2436
- 2515
- 2799
- 3981
- 4396
- 4596
- 5044
- 5449
- 6132
- 6252
- 6882
- 6916
- 7305
- 9717
7ാം സമ്മാനം 1000 രൂപ അടിച്ച ടിക്കറ്റുകള്
0376, 0392, 0405, 0478, 0548, 0639, 0676, 0748, 0760, 0766, 0788, 0920, 0927, 0938, 0991, 1032, 1117, 1164, 1240, 1329, 1408, 1423, 1583, 1607, 1756, 1897, 1907, 1928, 1961, 1981, 2048, 2057, 2065, 2070, 2081, 2249, 2372, 2383, 2551, 2557, 2651, 2782, 2813, 2847, 2852, 2896, 2922, 3007, 3141, 3219, 3237, 3270, 3288, 3414, 3438, 3496, 3598, 3627, 3665, 3883, 3894, 3957, 4140, 4288, 4467, 4555, 4573, 4574, 4609, 4617, 4696, 4725, 4903, 4939, 4992, 5049, 5097, 5139, 5192, 5195, 5215, 5236, 5395, 5550, 5551, 5712, 5936, 5937, 6015, 6046, 6141, 6155, 6159, 6220, 6256, 6305, 6399, 6430, 6518, 6540, 6555, 6580, 6585, 6729, 6873, 6904, 6919, 6924, 6931, 7034, 7133, 7442, 7448, 7451, 7467, 7581, 7599, 7650, 7690, 7794, 7898, 8016, 8060, 8120, 8217, 8286, 8352, 8553, 8581, 8625, 8775, 8780, 8880, 8911, 8920, 9086, 9152, 9243, 9270, 9368, 9396, 9480, 9731, 9845
കേരള ലോട്ടറി വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ statelottery.kerala.gov.inലൂടെ ഫലം അറിയാൻ സാധിക്കും.
നികുതിയും ഏജൻ്റ് കമ്മീഷനും കഴിഞ്ഞ് ഭാഗ്യവാന് ലഭിക്കുന്നത് 7.56 കോടി രൂപ; കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെ
12 കോടി രൂപ പാലക്കാട് വിറ്റ JC 234427 എന്ന ടിക്കറ്റിന് ലഭിച്ചതോടെ, ഭാഗ്യവാൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്ര രൂപ എത്തുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് എല്ലാവരും. 12 കോടി രൂപയാണ് സമ്മാനത്തുകയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഏജൻ്റ് കമ്മീഷനും ആദായനികുതിയും (TDS) കുറച്ചതിന് ശേഷമുള്ള തുകയാണ് വിജയിക്ക് ലഭിക്കുക.
കേരള ലോട്ടറി നിയമപ്രകാരം ആകെ സമ്മാനത്തുകയുടെ 10 ശതമാനമാണ് ടിക്കറ്റ് വിറ്റ ഏജൻ്റിനുള്ള കമ്മീഷൻ. ഇതനുസരിച്ച് 12 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 1.20 കോടി രൂപ ഏജന്റ് കമ്മീഷനായി ലോട്ടറി വകുപ്പ് ആദ്യം തന്നെ കുറയ്ക്കും. ഇതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള 10.80 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ആദായനികുതി (TDS) കണക്കാക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ ആദായനികുതി നിയമപ്രകാരം ലോട്ടറി സമ്മാനത്തുകയ്ക്ക് 30 ശതമാനമാണ് ടിഡിഎസ് ഈടാക്കുന്നത്. അതായത്, 10.80 കോടി രൂപയുടെ 30 ശതമാനമായ 3.24 കോടി രൂപ നികുതിയിനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിലേക്ക് പോകും. ഏജന്റ് കമ്മീഷനായ 1.20 കോടി രൂപയും നികുതിയായ 3.24 കോടി രൂപയും കുറച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഭാഗ്യവാന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോട്ടറി വകുപ്പ് നേരിട്ട് കൈമാറുന്നത് 7.56 കോടി രൂപയാണ്.
എന്നാൽ ഇതോടെ നികുതി ബാധ്യത പൂർണമായും അവസാനിക്കുന്നില്ല. 7.56 കോടി രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം, വാർഷിക ആദായനികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ വരുമാനത്തിന്മേലുള്ള സർചാർജും സെസ്സും വിജയി പ്രത്യേകം അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. നിക്ഷേപ പലിശയും മറ്റ് വരുമാനങ്ങളും കൂടി കണക്കാക്കിയാണ് ഇത് നിശ്ചയിക്കുന്നത്.
നറുക്കെടുപ്പ് നടന്ന് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അസ്സൽ ടിക്കറ്റും ആവശ്യമായ രേഖകളും ലോട്ടറി ഡയറക്ടറേറ്റിൽ ഹാജരാക്കിയാൽ സമ്മാനത്തുക കൈപ്പറ്റാം. ടിക്കറ്റിൻ്റെ പിറകിൽ വിജയിയുടെ പേരും വിലാസവും ഒപ്പും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തണം. കൂടാതെ പാൻ കാർഡ്, ആധാർ കാർഡ്, ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിൻ്റെ പകർപ്പ്, ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഫോട്ടോകൾ എന്നിവയും സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പൂജാ ബമ്പർ ഭാഗ്യം വീണ്ടും പാലക്കാടിന്; തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വർഷവും 12 കോടി രൂപയുടെ ഒന്നാം
കേരള ലോട്ടറിയുടെ ബംബർ ഭാഗ്യം വീണ്ടും പാലക്കാട് ജില്ലയെ തേടിയെത്തിയിരിക്കുന്നു. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വർഷവും പൂജാ ബമ്പറിൻ്റെ 12 കോടി രൂപയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം പാലക്കാട് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ നറുക്കെടുത്ത 2026 പൂജാ ബമ്പറിൽ (BR-112) പാലക്കാട് വിറ്റ JC 234427 എന്ന നമ്പറിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം അടിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും പൂജാ ബമ്പർ ഒന്നാം സമ്മാനമായ 12 കോടി രൂപ പാലക്കാടിന് തന്നെയായിരുന്നു. 2025 പൂജാ ബമ്പറിൽ (BR-106) പാലക്കാട് വിറ്റ JD 545542 എന്ന ടിക്കറ്റിനായിരുന്നു ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത്. അതേസമയം, 2024ല് BR-100 JC 325526 എന്ന ആലപ്പുഴയില് (കായംകുളം) വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് 12 കോടി രൂപ അടിച്ചത്. 2023ല് BR-94 JC 253199 എന്ന കാസർകോട് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് 12 കോടി രൂപ അടിച്ചത്.
ഈ വര്ഷത്തെ ബമ്പര് ലോട്ടറി അടിച്ചത് ഈ ജില്ലകളില്
- പൂജാ ബമ്പർ (BR-112 - 12 കോടി രൂപ): പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ വിറ്റ JC 234427 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത് (നറുക്കെടുപ്പ്: നവംബർ 28, 2026).
- തിരുവോണം ബമ്പർ (BR-111 - 30 കോടി രൂപ): കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പിൽ വിറ്റ TL 360615 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത് (നറുക്കെടുപ്പ്: സെപ്റ്റംബർ 26, 2026).
- മൺസൂൺ ബമ്പർ (BR-110 - 10 കോടി രൂപ): കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തോട്ടടയിൽ വിറ്റ MC 576896 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത് (നറുക്കെടുപ്പ്: ജൂലൈ 18, 2026).
- വിഷു ബമ്പർ (BR-109 - 12 കോടി രൂപ): കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ വിറ്റ VB 135452 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത് (നറുക്കെടുപ്പ്: മെയ് 23, 2026)
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