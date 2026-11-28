ഒരു വർഷത്തിനിടെ മൂന്ന് ബമ്പർ; ഭാഗ്യദേവത "കുടിയിരിക്കുന്ന" പാലക്കാട്ടെ 'കിങ്സ് സ്റ്റാർ', ശരിക്കും കോടികൾ വാരിയത് ഈ ഏജൻസി!
Kings Star lottery 3 bumper jackpots: ഒരു വർഷത്തിനിടെ മൂന്ന് ബമ്പർ അടിച്ച അവിശ്വസനീയ നേട്ടമാണ് കിങ്സ് സ്റ്റാർ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏജൻ്റ് കമ്മീഷനിലൂടെ ശരിക്കും കോടികൾ വാരിയത് ഈ ഏജൻസി തന്നെയാണ്.
Published : November 28, 2026 at 4:33 PM IST
പാലക്കാട്: കേരള ലോട്ടറിയുടെ ബമ്പർ ഭാഗ്യം വീണ്ടും പാലക്കാടിനെ തേടിയെത്തിയപ്പോൾ, അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു അപൂർവ്വ ചരിത്രം കുറിക്കുകയാണ് പാലക്കാട്ടെ കിങ്സ് സ്റ്റാർ ലോട്ടറി ഏജൻസി. 12 കോടി രൂപ ഒന്നാം സമ്മാനമുള്ള ഇത്തവണത്തെ പൂജാ ബമ്പർ ടിക്കറ്റ് JC 234427 വിറ്റത് ഈ ഏജൻസിയിലൂടെയാണ്. ഇതോടെ, കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ മൂന്ന് ബമ്പർ ഒന്നാം സമ്മാനങ്ങൾ വിറ്റഴിച്ച ഏജൻസിയെന്ന അവിശ്വസനീയ നേട്ടമാണ് കിങ്സ് സ്റ്റാർ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയും പൂജാ ബമ്പറിൻ്റെ ഒന്നാം സമ്മാന ടിക്കറ്റ് വിൽക്കാനായതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഏജൻസി ഉടമയും ജീവനക്കാരും. ലോട്ടറി എടുത്ത ഭാഗ്യശാലികൾക്കൊപ്പം, ഏജൻ്റ് കമ്മീഷനിലൂടെ ശരിക്കും കോടികൾ വാരിയത് ഈ ഏജൻസി തന്നെയാണ്.
"JC 234427 എന്ന നമ്പറിലുള്ള ടിക്കറ്റിനാണ് ഇത്തവണ 12 കോടി രൂപയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ മൂന്ന് ബംബർ സമ്മാനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ നേട്ടമായാണ് കാണുന്നത്", കിങ്സ് സ്റ്റാർ ലോട്ടറി ഏജൻസി ഉടമ സുരേഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം പൂജാ ബമ്പറിൻ്റെ 12 കോടി രൂപ നേടിയ JD 545542 എന്ന ടിക്കറ്റും കിങ്സ് സ്റ്റാർ ഏജൻസി വഴിയാണ് വിറ്റത്. അതിനു മുൻപ് സമ്മർ ബംബറിൻ്റെ 10 കോടി രൂപയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനവും ഈ ഏജൻസിയിലൂടെ വിറ്റ ടിക്കറ്റിനായിരുന്നു. ഇതോടെ ഒരു വർഷത്തിനിടെ മൂന്ന് ബംബർ ഒന്നാം സമ്മാനങ്ങൾ വിൽക്കാനായെന്ന അപൂർവ നേട്ടവും കിങ്സ് സ്റ്റാറിന് സ്വന്തമായി.
ഇത്തവണത്തെ ഭാഗ്യശാലി ആരാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയ വ്യക്തി പാലക്കാട് ജില്ലക്കാരൻ തന്നെയായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് സുരേഷ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ടിക്കറ്റ് ഏത് സ്ഥലത്താണ് വിറ്റതെന്ന് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. ഏജൻസി നേരിട്ട് വിൽക്കാതെ മറ്റ് വിൽപ്പനക്കാർക്ക് കൈമാറിയതാണോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലും വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്. പൂജാ ബമ്പറിലൂടെ വീണ്ടും പാലക്കാടിന് ഭാഗ്യം കൈവന്നതോടെ ലോട്ടറി വിൽപ്പന മേഖലയിലും വലിയ ആവേശമാണ്. ഓണം ബമ്പറിൽ പാലക്കാടിന് ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിക്കാത്തതിൻ്റെ നിരാശ മാറിയെന്നും അടുത്തതായി ക്രിസ്മസ്-പുതുവത്സര ബമ്പറിനെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്നും സുരേഷ് പ്രതികരിച്ചു.
ഒരു വർഷം, മൂന്ന് ബമ്പറുകൾ; കിങ്സ് സ്റ്റാറിൻ്റെ സുവർണ്ണ നേട്ടം
കേരള ലോട്ടറി ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അപൂർവ്വമായൊരു ഹാട്രിക് വിജയമാണ് ഏജൻസി ഉടമ സുരേഷിനെയും ജീവനക്കാരെയും തേടിയെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
- സമ്മർ ബമ്പർ (10 കോടി): ഒരു വർഷത്തിനിടെ ആദ്യം ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവന്നത് സമ്മർ ബമ്പറിൻ്റെ 10 കോടി രൂപയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനമായിരുന്നു.
- 2025 പൂജാ ബമ്പർ (12 കോടി): കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പൂജാ ബമ്പറിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയ JD 545542 എന്ന ടിക്കറ്റും വിറ്റത് കിങ്സ് സ്റ്റാർ വഴിയാണ്.
- 2026 പൂജാ ബമ്പർ (12 കോടി): ഇപ്പോഴിതാ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വർഷവും പൂജാ ബമ്പറിൻ്റെ 12 കോടി (JC 234427) ഇതേ ഏജൻസിയിലൂടെ തന്നെ വിറ്റഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കമ്മീഷൻ ഇനത്തിൽ മാത്രം ഏജൻസിക്ക് ലഭിച്ചത് കോടികൾ...
കേരള ലോട്ടറി നിയമപ്രകാരം സമ്മാനത്തുകയുടെ 10 ശതമാനമാണ് ടിക്കറ്റ് വിൽക്കുന്ന ഏജൻ്റിന് കമ്മീഷനായി ലഭിക്കുന്നത്. സമ്മർ ബമ്പറിൻ്റെ 10 കോടിയിൽ നിന്ന് 1 കോടി രൂപ. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പൂജാ ബമ്പറിൻ്റെ 12 കോടിയിൽ നിന്ന് 1.20 കോടി രൂപ. ഇത്തവണത്തെ പൂജാ ബമ്പറിൻ്റെ 12 കോടിയിൽ നിന്ന് 1.20 കോടി രൂപ. അങ്ങനെ മൂന്ന് ബമ്പർ ഒന്നാം സമ്മാനങ്ങളുടെ ഏജൻ്റ് കമ്മീഷൻ ഇനത്തിൽ മാത്രം 3.40 കോടി രൂപയാണ് (നികുതി കിഴിച്ചുള്ള തുക) ഒരു വർഷത്തിനിടെ കിങ്സ് സ്റ്റാർ ഏജൻസി സ്വന്തമാക്കിയത്.
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