സ്വർണക്കടത്തല്ല, വാങ്ങലിൽ നിയന്ത്രണം; പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനത്തിൽ മൈസൂരിലെ വ്യാപാരികൾക്കിടയിൽ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം
ഒരു വർഷത്തേക്ക് അനാവശ്യ സ്വർണം വാങ്ങലുകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നിർദേശത്തെ ദേശീയ താത്പ്പര്യത്തിൻ്റെ വീക്ഷണ കോണിൽ നിന്ന് കാണണമെന്നാണ് മൈസൂരുവിലെ സ്വർണ വ്യാപാരികൾ പറയുന്നത്.
Published : May 12, 2026 at 5:33 PM IST
മൈസൂരു: രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത മുൻനിർത്തി അനാവശ്യമായ സ്വർണ വാങ്ങലുകൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കണമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അഭ്യർഥനയിൽ ആഭരണ വിപണിയിൽ ചർച്ചകൾ കൊഴുക്കുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക സമ്മർദവും കണക്കിലെടുത്താണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇത്തരമൊരു നിർദേശം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.
ചരിത്രനഗരമായ മൈസൂരുവിലെ വ്യാപാരികൾക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഇടയിൽ വലിയ ചലനമാണ് ഈ പ്രസ്താവന ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്വർണത്തോടുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ വൈകാരികമായ അടുപ്പവും രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക താൽപ്പര്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു വടംവലിയായി ഇതിനെ പലരും കാണുന്നു.
സ്വർണ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ ശേഖരം സംരക്ഷിക്കാനും ആഗോള അനിശ്ചിതത്വത്തിൻ്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളിലൊന്നായ സ്വർണം, വിദേശനാണ്യ ശേഖരത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി ദീർഘകാലമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന ആഭരണ ബിസിനസിനെ താൽക്കാലികമായി ബാധിക്കുമെങ്കിലും, ഇതിനെ ദേശീയ താൽപ്പര്യത്തോടെ കാണണമെന്ന് മൈസൂരിലെ നിരവധി ആഭരണ വ്യാപാരികൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
അനുകൂലിച്ച് സ്വർണ വ്യാപാരികൾ
ഈ അവസരത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആശങ്ക ന്യായമാണെന്നാണ് തുളസി ജ്വല്ലേഴ്സ് ഉടമ മോഹനൻ ബാബുവിൻ്റെ അഭിപ്രായം. പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് പൂർണമായും സത്യമാണ്. വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വർണം പ്രധാനമായും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. വാങ്ങലുകൾ കുറയ്ക്കുന്നത് വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കും. സ്വാഭാവികമായും ഇത് സ്വർണ വ്യാപാരികൾക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കും. എന്നിരുന്നാലും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി സുരക്ഷിതത്വത്തിനായി ചില നിർദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടിയതായി വരും- മോഹനൻ ബാബു പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, സ്വർണത്തിൻ്റെ വർധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യം സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സ്വർണ-വെള്ളി നിർമാതാവ് സോമശേഖർ രാജു പറഞ്ഞു.
സമീപ വർഷങ്ങളിൽ രാജ്യത്ത് സ്വർണ വാങ്ങലുകൾ ഗണ്യമായി വർധിച്ചു. പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 7.2 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സ്വർണം വാങ്ങുന്നു. ഇത് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആളുകൾ ബാങ്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് സ്വർണത്തിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഇത് സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഭ്യർഥന ആഭരണ നിർമ്മാണ വ്യവസായത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ പൗരന്മാർ രാജ്യത്തിനായി ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കാത്തിരിക്കുന്നത സാമ്പത്തിക അസന്തുലിതാവസ്ഥ
അതേസമയം, അമിതമായ സ്വർണ വാങ്ങൽ സാമ്പത്തിക അസന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുവെന്നാണ് സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് മഹാദേവസ്വാമിയുടെ നിരീക്ഷണം. കണക്കിൽപ്പെടാത്ത പണമുള്ള പലരും സ്വർണത്തിൽ വൻതോതിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, സാധാരണക്കാർക്ക് ആവശ്യത്തിന് പോലും സ്വർണം വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല. സ്വർണ ഇറക്കുമതി നമ്മുടെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരത്തെ ബാധിക്കുന്നതിനാൽ വാങ്ങലുകൾ കുറയ്ക്കുന്നത് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ സ്ഥിരതയോടെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും എന്ന് മഹാദേവസ്വാമി വ്യക്തമാക്കി.
തന്നെയുമല്ല, മുൻപ് തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ പതിവായി സ്വർണം വാങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമർശങ്ങൾ, സ്വർണത്തിനായുള്ള ആവശ്യം വർധിക്കുന്നത് ഇറക്കുമതി വർധിപ്പിക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് നയിക്കുമെന്നും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നുമെന്നും മനസിലാക്കിത്തരുന്നു എന്ന് മൈസൂരുവിൽ നിന്നുള്ള വീട്ടമ്മയായ സൗമ്യ പറയുന്നു. സ്വർണം വാങ്ങലുകൾ കുറയ്ക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന് സഹായകമാണെങ്കിൽ, ആളുകൾ അത് ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കണം എന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. സ്വർണത്തോടുള്ള സാംസ്കാരികമായ അടുപ്പവും രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക യാഥാർഥ്യങ്ങളും തമ്മിൽ എങ്ങനെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിപുലമായ ചർച്ചകൾക്കാണ് ഈ പ്രസ്താവന വഴിതുറന്നിരിക്കുന്നത്.
