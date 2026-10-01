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FACT CHECK: ശനിയാഴ്‌ച ബാങ്ക് അവധിയോ? സത്യാവസ്ഥ അറിയാം

ശനിയാഴ്‌ച ബാങ്ക് അവധിയെന്ന തരത്തില്‍ ധനമന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പേരിലെന്ന തരത്തില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ വ്യാപകമായ രീതിയില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തത വരുത്തി പിഐബി രംഗത്തെത്തിയത്.

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ശനിയാഴ്‌ച ബാങ്ക് അവധിയോ? സത്യാവസ്ഥ അറിയാം (PIB)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2026 at 12:56 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾക്ക് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളും അവധിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാര്‍ത്ത വ്യാജം. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിൻ്റെ പ്രസ്‌ ഇൻഫര്‍മേഷൻ ബ്യൂറോയുടെ ഫാക്‌ട് ചെക്ക് വിഭാഗമാണ് ഈ വാര്‍ത്ത വ്യാജമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ശനിയാഴ്‌ച ബാങ്ക് അവധിയെന്ന തരത്തില്‍ ധനമന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പേരിലെന്ന തരത്തില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ വ്യാപകമായ രീതിയില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തത വരുത്തി പിഐബി രംഗത്തെത്തിയത്.

2026 സെപ്റ്റംബർ 30-ാം തീയതിയിലെ ഡേറ്റിൽ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ജോയിൻ്റ്‌ സെക്രട്ടറി ശാലിനി പണ്ഡിറ്റിൻ്റെ ഒപ്പോടുകൂടി ഇറങ്ങിയ വിജ്ഞാപനത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് വാട്സാപ്പിലും മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചത്.

പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലെ വിവരങ്ങൾ

വൈറൽ ആയിരിക്കുന്ന വ്യാജ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിൽ (S.O. 4275(E)) പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്...

  • 1881-ലെ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ്‌സ്‌ ആക്ട് സെക്ഷൻ 25 പ്രകാരമുള്ള അധികാരം ഉപയോഗിച്ച്, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്‌ബിഐ) ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾക്കും എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളും ഔദ്യോഗിക പൊതുഅവധിയായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
  • ഈ ഉത്തരവ് ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നും വ്യാജമായി നിർമ്മിച്ച ഈ രേഖയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വസ്തുത എന്താണ്?

ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ 5 പ്രവൃത്തിദിനങ്ങൾ മാത്രമാക്കണമെന്നത് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ ദീർഘനാളായി ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യമാണ്. ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സ് അസോസിയേഷനും ബാങ്ക് യൂണിയനുകളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളിൽ ഇതിന്മേൽ ധാരണയായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഈ നിർദ്ദേശത്തിന് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയോ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയോ അന്തിമ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് പബ്ലിക്കേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലോ, ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ സൈറ്റിലോ ഇത്തരമൊരു വിജ്ഞാപനം നിലവിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല. ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണനയിലിരിക്കെ, ആളുകളിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആരോ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചതാണ് നിലവിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഈ വിജ്ഞാപന ചിത്രമെന്നും പിഐബി വ്യക്തമാക്കി

നിലവിലെ ബാങ്ക് അവധി നിയമം

നിലവിലുള്ള നിയമപ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകൾക്ക് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളും, മാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ശനിയാഴ്ചകളും മാത്രമാണ് ഔദ്യോഗിക അവധി. ഒന്നും, മൂന്നും, അഞ്ചും ശനിയാഴ്ചകളിൽ ബാങ്കുകൾ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിനാൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമില്ലാത്ത ഇത്തരം വ്യാജ വിജ്ഞാപനങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങൾ വഞ്ചിതരാകരുതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

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