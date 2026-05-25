പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില വീണ്ടും കൂട്ടി; സംസ്ഥാനത്ത് പെട്രോൾ 115 കടന്നു
തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിൻ്റെ വില 115.32 രൂപയായി കുതിച്ചുയർന്നു
Published : May 25, 2026 at 6:57 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില വീണ്ടും കൂട്ടി. 10 ദിവസത്തിനിടെ ഇത് നാലാം തവണയാണ് പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലയിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി വർധന ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇന്ന് പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 2.61 രൂപയും ഡീസലിന് 2.71 രൂപയുമാണ് പുതിയതായി കൂട്ടിയത്.
സംസ്ഥാനത്തും ഇന്ധനവില കുത്തനെ ഉയർന്നു. തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് 115.32 രൂപയായി വർധിച്ചു. ഡീസലിന് 104.41 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. വാണിജ്യ തലസ്ഥാനമായ കൊച്ചിയിൽ പെട്രോളിന് 113.61 രൂപയും ഡീസലിന് 102.52 രൂപയുമായി. ഒരു മാസത്തിനിടെ വലിയ വർധനയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ധനവിലയിൽ പ്രകടമാകുന്നത്.
ഓരോ ദിവസവും വില കൂടുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചു തുടങ്ങി. മറ്റു മെട്രോ നഗരങ്ങളിലും വില കുത്തനെ ഉയരുകയാണ്. രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിൽ പെട്രോളിന് 102.12 രൂപയും ഡീസലിന് 95.20 രൂപയുമായി. കൊൽക്കത്തയിൽ ഇത് യഥാക്രമം 113.51 രൂപയും 99.82 രൂപയുമാണ്. വാണിജ്യ നഗരമായ മുംബൈയിൽ പെട്രോളിന് 111.21 രൂപയും ഡീസലിന് 97.83 രൂപയുമാണ് പുതിയ വില. ഇന്ധനവില ഈ നിലയിൽ തുടർന്നാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.
കാരണം അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ അസംസ്കൃത എണ്ണവിലയിലുണ്ടായ വലിയ വ്യതിയാനങ്ങളും രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയുമാണ് തുടർച്ചയായ വിലവർധനവിന് കാരണമായി വിതരണക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ആഗോളതലത്തിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 100 ഡോളർ കടന്നിട്ടും ദീർഘകാലം വിപണിയിൽ വില പരിഷ്കരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതുവഴിയുണ്ടായ കനത്ത നഷ്ടം നികത്താനാണ് ഇപ്പോൾ തുടർച്ചയായി വില വർധിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികൾ വിശദീകരിക്കുന്നു.
ഇറക്കുമതിച്ചെലവ് കൂടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഒറ്റപ്പടിയായി സാധാരണക്കാരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് എണ്ണ വിതരണ കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്നത്. വില നിയന്ത്രണാധികാരം പൂർണമായും കമ്പനികളുടെ കൈകളിലായതോടെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നത് അധികാരികൾ മറക്കുകയാണ്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ എണ്ണവില കുറഞ്ഞ അവസരങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഗുണം ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കമ്പനികൾ ഒരിക്കലും തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇത് വലിയ പകൽക്കൊള്ളയ്ക്ക് തുല്യമാണ്. ഈ സമീപനം മാറ്റണമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ അടക്കം നേരത്തെ തന്നെ ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
ജീവിതച്ചെലവ് കൂടും
നീണ്ട നാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മെയ് 15 മുതലാണ് രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില പ്രതിദിനം പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കാൻ വീണ്ടും തുടങ്ങിയത്. അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഇന്ധനവില ജനങ്ങളെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ നിലനിർത്തിയിരുന്നു. വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായതിന് പിന്നാലെയാണ് കമ്പനികൾ വീണ്ടും അനിയന്ത്രിതമായ വില വർധന ആരംഭിച്ചത്. ഇതിനുശേഷം വെറും രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ലിറ്ററിന് ഏഴര രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഇതിനോടകം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
തുടർച്ചയായി ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരുന്നത് രാജ്യത്ത് അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന ആശങ്ക നിലവിൽ ശക്തമാണ്. ഇന്ധനം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങളെയും ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. പച്ചക്കറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ വില ഇതിനോടകം ഉയർന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്ക് ശേഷം പതിയെ കരകയറുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കും സാധാരണക്കാർക്കും അനവസരത്തിലുള്ള പുതിയ വില വർധന കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്.
പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരോ മന്ത്രാലയങ്ങളോ നികുതി കുറയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചോ മറ്റു സാമ്പത്തിക ആശ്വാസ നടപടികളെ കുറിച്ചോ ഇതുവരെ സൂചനകളൊന്നും ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല. വരും നാളുകളിലും ഇന്ധനവില മുകളിലേക്ക് തന്നെ കുതിക്കാനാണ് സാധ്യത.