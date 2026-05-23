രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില വീണ്ടും വർധിപ്പിച്ചു; ഈ മാസം ഇന്ധനവില കൂട്ടുന്നത് മൂന്നാം തവണ
തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡീസൽ വില 100 രൂപ കടന്നു. ഇവിടെ പെട്രോളിന് 112.60 രൂപയാണ് പുതിയ നിരക്ക്. കൊച്ചിയിൽ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് 110.6 രൂപ നൽകണം
Published : May 23, 2026 at 7:14 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില വീണ്ടും വർധിപ്പിച്ചു. പുതിയ നിരക്കുകൾ പ്രകാരം പെട്രോളിന് 87 പൈസയും ഡീസലിന് 91 പൈസയുമാണ് കൂട്ടിയത്. ഈ മാസം ഇന്ധനവിലയിലുണ്ടാകുന്ന മൂന്നാമത്തെ വർധനയാണിത്.
വില വർധന പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡീസൽ വില 101 രൂപ കടന്നു. ഇവിടെ പെട്രോളിന് 112.60 രൂപയാണ് പുതിയ നിരക്ക്. കൊച്ചിയിൽ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് 110.60 രൂപ നൽകണം. ഡീസൽ വില കൊച്ചിയിൽ 99.54 രൂപയായി ഉയർന്നു.
തലസ്ഥാന നഗരിക്ക് പുറമെ മറ്റ് ജില്ലകളിലും ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരുകയാണ്. അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റത്തിന് ഇടയുള്ളതിനാൽ പുതിയ വില മാറ്റം സാധാരണക്കാരെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കും. സാധനങ്ങളുടെ ചരക്കുകൂലിയും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ യാത്രാക്കൂലിയും വർധിക്കാനും ഇത് കാരണമാകും.
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ നിരക്കുകൾ
രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡൽഹിയിൽ പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 99.51 രൂപയായും ഡീസൽ വില 92.49 രൂപയായും ഉയർന്നു. മുംബൈയിൽ പെട്രോളിന് 90 പൈസ വർധിച്ച് 108.49 രൂപയായി. ഡീസലിന് 94 പൈസയാണ് ഇവിടെ കൂടിയത്. ഇതോടെ മുംബൈയിലെ പുതിയ ഡീസൽ വില 95.02 രൂപയായി മാറി. കൊൽക്കത്തയിൽ പെട്രോളിന് 94 പൈസ കൂട്ടി വിൽപന വില 110.64 രൂപയാക്കി.
ഡീസലിന് 95 പൈസയാണ് കൂടിയത്. ഇവിടുത്തെ പുതിയ ഡീസൽ വില 97.02 രൂപയാണ്. ചെന്നൈയിൽ പെട്രോളിന് 82 പൈസ വർധിച്ച് 105.31 രൂപയും ഡീസലിന് 87 പൈസ വർധിച്ച് 96.98 രൂപയുമായി. ഒരു മാസത്തിനിടെ വലിയ വർധനയാണ് രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവിലയിലുണ്ടാകുന്നത്. രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും 90 പൈസ വീതം കൂട്ടിയിരുന്നു. അതിനു മുൻപാകട്ടെ ഒറ്റയടിക്ക് മൂന്ന് രൂപയുടെ വർധനയുണ്ടായി. മാസങ്ങളായി എണ്ണക്കമ്പനികൾ ഇന്ധനവില പരിഷ്കരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതുവഴി പ്രതിമാസം 1000 കോടി രൂപയോളം വിപണന കമ്പനികൾക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
തുടർച്ചയായ വർധനവിന് കാരണം
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സംഘർഷങ്ങളെത്തുടർന്ന് രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലുണ്ടായ വൻ കുതിപ്പാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമായ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ 85 ശതമാനവും പുറത്തുനിന്നാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ ആഗോള വിപണിയിലുണ്ടാകുന്ന നേരിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും രാജ്യത്തെ ഇന്ധനവിലയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കും. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി കുറഞ്ഞ വിലയിലുള്ള റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിലിനെയാണ് ഇന്ത്യ പ്രധാനമായും ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ആനുകൂല്യവും കടുത്ത സമ്മർദം നേരിടുന്നു. ആഗോള വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് ഉയർന്ന നിരക്കിൽ തുടരുകയാണ്.
പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില ദിനംപ്രതി പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്ന രീതിയാണ് രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ളത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയും ഡോളറിനെതിരെയുള്ള രൂപയുടെ വിനിമയ മൂല്യവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഡീലർമാർ വില നിർണയിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപറേഷൻ, ഭാരത് പെട്രോളിയം, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം എന്നീ വിപണന കമ്പനികൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആറ് മണിക്കാണ് പുതിയ വില പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഗതാഗത ചെലവ് കൂടുന്നത് പച്ചക്കറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റത്തിനും വഴിയൊരുക്കും. കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്ക് ശേഷം സാമ്പത്തിക മേഖല മെച്ചപ്പെട്ട് വരുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ ബാധ്യതയായി ഇന്ധനവില ഉയരുന്നത്.
Also Read:- ഇന്ത്യന് ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ സമ്പത്തില് റെക്കോര്ഡ് വര്ദ്ധന, ആദ്യമായി സമ്പത്ത് ഒരു ലക്ഷം കോടി ഡോളര് കടന്നു, പത്ത് സമ്പന്നര്ക്ക് തിരിച്ചടി