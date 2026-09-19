തൊഴിലില്ലാത്ത യുവാക്കൾ ഏറ്റവും കുറവ് എറണാകുളത്ത്; കേന്ദ്ര സർവേയിൽ തിളങ്ങി കേരളം
രാജ്യത്തെ അറുനൂറോളം ജില്ലകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് മന്ത്രാലയം സർവേ നടത്തിയത്. ഇതിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച 25 ജില്ലകളുടെ പട്ടികയിലാണ് എറണാകുളം ഇടംപിടിച്ചത്
Published : September 19, 2026 at 8:19 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യത്തെ യുവജനങ്ങളുടെ തൊഴിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ പങ്കാളിത്തം സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ 2025ലെ പ്രഥമ ജില്ലാതല പീരിയോഡിക് ലേബർ ഫോഴ്സ് സർവേയിൽ (പിഎൽഎഫ്എസ്) കേരളത്തിന് മികച്ച നേട്ടം. തൊഴിലില്ലാത്തവരും എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലോ മറ്റ് പരിശീലനങ്ങളിലോ ഏർപ്പെടാത്തവരുമായ (NEET) യുവാക്കളുടെ എണ്ണം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ 10 ശതമാനത്തിലും താഴെയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മികച്ച നേട്ടവുമായി എറണാകുളം
'നീറ്റ്' (NEET - Not in Employment, Education or Training) എന്നത് കൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത് യാതൊരുവിധ ഉത്പാദനപരമായ തൊഴിലുകളിലോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലോ നൈപുണ്യ വികസന പരിശീലനങ്ങളിലോ ഏർപ്പെടാത്ത യുവജനങ്ങളെയാണ്. രാജ്യത്തെ അറുനൂറോളം ജില്ലകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് മന്ത്രാലയം സർവേ നടത്തിയത്. ഇതിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച 25 ജില്ലകളുടെ പട്ടികയിലാണ് എറണാകുളം ഇടംപിടിച്ചത്. ഒഡിഷയിലെ നബരംഗ്പൂർ ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് (4.1 ശതമാനം). ഛത്തീസ്ഗഡിലെ കബീർധാം, രാജ്നന്ദ്ഗാവ്, ഉത്തർ ബസ്തർ കാങ്കർ, ഹിമാചൽപ്രദേശിലെ ചമ്പ, മധ്യപ്രദേശിലെ മണ്ട്ല എന്നിവയാണ് 10 ശതമാനത്തിൽ താഴെ നിരക്കുള്ള മറ്റ് ജില്ലകൾ.
വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ആശങ്ക
രാജ്യത്തെ 250ഓളം ജില്ലകളിൽ 15നും 29നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കാൽഭാഗത്തിലധികം (25 ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ) യുവജനങ്ങളും യാതൊരുവിധ ഉത്പാദനപരമായ തൊഴിലുകളിലോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലോ ഏർപ്പെടുന്നില്ല എന്നത് മാനവശേഷി വിനിയോഗത്തിലെ വലിയ വിടവാണ് കാണിക്കുന്നത്. വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളായ ബിഹാർ, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, പശ്ചിമബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്ഥിതി ഏറെ ആശങ്കാജനകമാണ്.
ഇവിടങ്ങളിലെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ജില്ലകളിലും 25 ശതമാനത്തോളം യുവാക്കൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡിഷ, അസം, തെലങ്കാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പകുതിയോളം ജില്ലകളിലും സമാനമായ സാഹചര്യമാണുള്ളത്. രാജ്യത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒൻപത് കോടിയോളം യുവജനങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് സമീപകാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ നീതി ആയോഗ് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവരെ പൂർണമായും തൊഴിൽരഹിതർ എന്ന് വിളിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ വിശദീകരണം.
പിന്നാക്കം പോയി യുവതികൾ
യുവതികളുടെ കാര്യത്തിൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ പരിതാപകരമാണ്. സർവേ നടത്തിയ ജില്ലകളിൽ മുക്കാൽ ഭാഗത്തും 25 ശതമാനത്തിലധികം യുവതികൾ തൊഴിലിലോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലോ ഏർപ്പെടുന്നില്ല. ശമ്പളമില്ലാത്ത വീട്ടുജോലികളുടെ ഭാരവും സാമൂഹികമായ പ്രതീക്ഷകളുമാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോകാത്തവരും തൊഴിൽ സേനയിൽ നിന്ന് പൂർണമായും പിന്മാറിയവരുമാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത്. വീട്ടുജോലികൾ, കുടുംബാംഗങ്ങളെ പരിചരിക്കൽ, അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചവർ, മത്സരപ്പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ, വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ എന്നിവരെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
മാറിയ സർവേ രീതികളും കേരളവും
2025 ജനുവരി മുതൽ പിഎൽഎഫ്എസ് സർവേ രീതികളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ദേശീയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫിസ് (എൻഎസ്ഒ) വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. രാജ്യത്താകെ 22,692 ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് യൂണിറ്റുകളിലായാണ് സർവേ നടത്തിയത്. ഇതിൽ 12,504 എണ്ണം ഗ്രാമീണ മേഖലയിലും 10,188 എണ്ണം നഗരപ്രദേശങ്ങളിലുമാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആകെ 576 സാമ്പിൾ വില്ലേജുകളും ബ്ലോക്കുകളുമാണ് (228 ഗ്രാമീണ, 348 നഗര) സർവേയ്ക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ സെൻസസ് വില്ലേജുകൾക്ക് പകരം പഞ്ചായത്ത് വാർഡുകളെയാണ് കേരളത്തിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയത്. കൂടാതെ, ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ 2011ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം 500ൽ കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ പ്രത്യേക സബ് യൂണിറ്റുകളായി പരിഗണിച്ചാണ് വിവരശേഖരണം നടത്തിയത്.
ചോദ്യാവലിയിലെ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ
മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഓരോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് യൂണിറ്റിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വീടുകളുടെ എണ്ണം എട്ടിൽ നിന്ന് 12 ആയി ഉയർത്തി. ഇതോടെ രാജ്യത്താകെ 2,72,304 വീടുകളിൽ സർവേ നടത്തി. വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലനം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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വൊക്കേഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക പരിശീലനം നൽകിയ സർട്ടിഫൈയിങ് ബോഡി ഏതാണെന്ന വിവരവും ഇത്തവണ ശേഖരിച്ചു. ഇതിനുപുറമെ കൈവശമുള്ള ഭൂമി, വാടകയ്ക്ക് നൽകിയ ഭൂമി, വാടക, പെൻഷൻ, പലിശ, മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിമാസ വരുമാനം തുടങ്ങിയ പുതിയ വിവരങ്ങളും ഇത്തവണത്തെ സർവേയുടെ ഭാഗമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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