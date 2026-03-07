ETV Bharat / business

ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വില കുതിക്കുന്നു; ഇന്ത്യയില്‍ പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍ വില വര്‍ധിക്കുമോ?

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ ക്രൂഡോയില്‍ വില കുതിക്കുന്നു. ഇന്ധനവില കൂടുന്നത് പണപ്പെരുപ്പം വര്‍ധിക്കാന്‍ ഇടയാക്കുമെന്ന ആശങ്ക ഉയരുന്നു. എണ്ണ വിപണി തകിടം മറിഞ്ഞെന്ന് വിദഗ്‌ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ യുദ്ധം എണ്ണവില കുതിച്ചുയർന്നു ഓഹരികള്‍ ഇടിഞ്ഞു ഇസ്രയേല്‍ അമേരിക്കന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍
Currency dealers monitor exchange rates in a foreign exchange dealing room at the Hana Bank headquarters in Seoul on March 5, 2026 (AFP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 7, 2026 at 2:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

വാഷിങ്ടണ്‍ : പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമായതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വില കുതിക്കുന്നു. ബ്രെന്‍ഡ് ക്രൂഡ് ബാരലിന് 92.69 ഡോളർ വില വർധിച്ചു. 2023നു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വര്‍ധനവാണിത്.

അതേസമയം യുഎസിലെ പ്രധാന കരാറായ വെസ്റ്റ് ടെക്‌സസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ബാരലിന് 12 ശതമാനത്തിലധികം ഉയർന്ന് 90 ഡോളറിലെത്തി. ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിവാര നേട്ടമാണിതെന്ന് അന്താരാഷ്‌ട്ര വിപണി രേഖപ്പെടുത്തി.

സംഘര്‍ഷത്തിനിടെ എണ്ണ വിതരണത്തിൽ തടസമുണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്കകൾ വർധിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് എണ്ണ വില കുതിച്ച് ഉയര്‍ന്നത്. അതേസമയം യുഎസിൻ്റെ ആക്രമണങ്ങള്‍ ഓഹരികള്‍ ഇടിയുന്നതിനും കാരണമായി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വില വര്‍ധിക്കുന്നതോടെ ഇന്ധനവില ഉയരുന്നത് യു.കെ, യു.എസ് പോലുള്ള സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥകളിൽ പണപ്പെരുപ്പം ഉയരുന്നതിനിടയാക്കുമെന്ന് ആശങ്കയുണ്ട്. കൂടാതെ പലിശനിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ തീരുമാനത്തെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നു. "മേഖലയിലെ പ്രധാന ഊർജ്ജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും ഷിപ്പിങ് റൂട്ടുകളെയും എത്രത്തോളം ബാധിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം പണപ്പെരുപ്പ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്," എജെ ബെൽ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്‌ടർ റസ് മോൾഡ് പറഞ്ഞു.

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ യുദ്ധങ്ങള്‍ ലോകത്തിലെ ഊർജ്ജ, ഗതാഗത മേഖലകളെ താറുമാറാക്കി. ലോകത്തിലെ അസംസ്‌കൃത എണ്ണയുടെയും ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതകത്തിൻ്റെയും അഞ്ചിലൊന്ന് വിതരണവും നടക്കുന്നത് ഹോര്‍മുസ്‌ കടലിടുക്കിലൂടെയാണ്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള സമുദ്ര ഗതാഗതം ഏതാണ്ട് നിര്‍ത്തി വച്ചതോടെ എണ്ണ വിതരണം പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടു. തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ ആശങ്കകള്‍ വര്‍ധിച്ചത്.

ഇറാൻ്റെ "നിരുപാധിക കീഴടങ്ങൽ" മാത്രമേ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കൂ എന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ബെഞ്ച്മാർക്ക് എണ്ണ കരാറായ ബ്രെന്‍ഡ് നോർത്ത് സീ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ബാരലിന് ദിവസത്തിൽ 8.5 ശതമാനവും ആഴ്‌ചയിൽ ഏകദേശം 30 ശതമാനവുമായി ഉയര്‍ന്നത്.

എന്നാല്‍ സംഘർഷത്തോടുള്ള വിപണിയുടെ പ്രതികരണം ഹ്രസ്വകാലത്തേക്കായിരിക്കുമെന്ന് ആഗോള വിപണി പ്രീക്ഷിച്ചരുന്നത്. എല്ലാ പ്രതീക്ഷകള്‍ക്കും വിരാമം നല്‍കി കൊണ്ടായിരുന്നു വില കുതിച്ച് ഉയര്‍ന്നത്. എന്നാൽ ഇറാൻ്റെ കീഴടങ്ങല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ട്രംപിൻ്റെ പരമാര്‍ശങ്ങള്‍ സംഘർഷം കൂട്ടുമെന്ന് എക്‌സ്ഐബി ഗവേഷണ ഡയറക്‌ടർ കാത്‌ലീൻ ബ്രൂക്‌സ് പറഞ്ഞു. എണ്ണവില അതിൻ്റെ മുന്നേറ്റം തുടർന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

തെക്കൻ ഇറാഖിലും കുർദിസ്ഥാൻ മേഖലയിലും എണ്ണപ്പാടങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണങ്ങൾ യുഎസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള എണ്ണപ്പാടത്തിലെ ഉത്പാദനം നിർത്താൻ നിർബന്ധിതരായി. സംഭരണ ​​ശേഷിയുടെ അഭാവം മൂലം കുവൈറ്റും ഉത്പാദനം കുറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കുമോ?

ആഗോള വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വർധിച്ചാൽ സാധാരണയായി ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ധന വിലയും വർധിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ എണ്ണ ആവശ്യകതയുടെ 80 ശതമാനത്തിലധികം ഇറക്കുമതിയിലൂടെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്. അതിനാൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റം ഇന്ത്യയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ 15 ദിവസത്തെ ശരാശരി വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എണ്ണക്കമ്പനികൾ വിലയിൽ മാറ്റം വരുത്തും. ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങുന്നത് ഡോളറിലാണ്. രൂപയുടെ മൂല്യം ഡോളറിനെതിരെ ഇടിയുകയാണെങ്കിൽ, അന്താരാഷ്ട്ര വില കുറഞ്ഞാലും ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ധന വില കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ യുഎസിലും തിരിച്ചടിയോ?

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ഫെബ്രുവരിയിൽ യുഎസ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടികള്‍ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തൊഴിൽ നഷ്‌ടപ്പെട്ടതായും തൊഴിലില്ലായ്‌മ വർധിച്ചതായും കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം 92,000 തൊഴിലവസരങ്ങൾ നഷ്‌ടപ്പെട്ടു, ജനുവരിയിൽ ഇത് 126,000 ആയിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്‌ച പുറത്തിറങ്ങിയ പുതിയ ഡാറ്റ പ്രകാരം ജനുവരിയിൽ യുഎസ് റീട്ടെയിൽ വിൽപ്പന 0.2 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ മാന്ദ്യം യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഉയർന്ന എണ്ണവില ഇതിന് തിരിച്ചടിയാകുമോ എന്നും വിശകലന വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നു.

ജൂണിൽ ഫെഡ് പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കൽ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് വിപണികൾ അടുത്തിടെ വരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് സെപ്റ്റംബറിലേക്ക് മാറ്റി. വാൾസ്ട്രീറ്റിൻ്റെ പ്രധാന സൂചികകൾ ഒരു ശതമാനമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഇടിഞ്ഞുവെന്നും കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. യൂറോപ്പിലെ പ്രധാന വിപണികൾ ഒരു ശതമാനം നഷ്‌ടത്തോടെയാണ് ഇന്നലെ ക്ലോസ് ചെയ്‌തത്.

ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വിപണി

ബ്രെന്‍ഡ് നോർത്ത് സീ ക്രൂഡ്: ബാരലിന് 8.5 ശതമാനം ഉയർന്ന് 92.69 ഡോളറായി.

വെസ്റ്റ് ടെക്‌സസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്: ബാരലിന് 12.2 ശതമാനം ഉയർന്ന് 90.90 ഡോളർ.

ന്യൂയോർക്ക് - ഡൗ: 1.3 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 47,501.55 (ക്ലോസ്)

ന്യൂയോർക്ക് - എസ് ആന്‍ഡ് പി 500: 1.3 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 6,740.02 (ക്ലോസ്)

ന്യൂയോർക്ക് - നാസ്‌ഡാക്ക് കോമ്പോസിറ്റ്: 1.6 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 22,387.68 (ക്ലോസ്)

ലണ്ടൻ - എഫ്‌ടി‌എസ്‌ഇ 100: 1.2 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 10,284.75 (ക്ലോസ്)

പാരീസ് - സിഎസി 40: 0.7 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 7,993.49 (ക്ലോസ്)

ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് - ഡാക്‌സ്: 0.9 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 23,591.03 (ക്ലോസ്)

സിയോൾ - കോസ്‌പി: ഫ്ലാറ്റ് 5,584.87 (ക്ലോസ്)

ടോക്കിയോ - നിക്കി 225: 0.6 ശതമാനം ഉയർന്ന് 55,620.84 (ക്ലോസ്)

ഹോങ്കോങ് - ഹാങ് സെങ് സൂചിക: 1.7 ശതമാനം ഉയർന്ന് 25,757.29 (ക്ലോസ്)

ഷാങ്ഹായ് - കോമ്പോസിറ്റ്: 0.4 ശതമാനം ഉയർന്ന് 4,124.19 (ക്ലോസ്)

യൂറോ/ഡോളർ: വ്യാഴാഴ്‌ച 1.1609 ഡോളറിൽ നിന്ന് 1.1604 ഡോളറായി കുറഞ്ഞു.

പൗണ്ട്/ഡോളർ: 1.3357 ഡോളറിൽ നിന്ന് 1.3385 ഡോളറായി ഉയർന്നു.

ഡോളർ/യെൻ: 157.59 യെനിൽ നിന്ന് 157.88 യെൻ വരെ ഉയർന്നു.

യൂറോ/പൗണ്ട്: 87.00 പെൻസിൽ നിന്ന് 86.67 പെൻസിൽ കുറഞ്ഞു.

Also Read:അമേരിക്കയില്‍ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന തൊഴില്‍ നഷ്‌ടം, കഴിഞ്ഞ മാസം മാത്രം ഇല്ലാതായത് 92000 തൊഴിലുകള്‍, തൊഴിലില്ലായ്‌മ നിരക്ക് 4.4 ശതമാനം

TAGGED:

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ യുദ്ധം
എണ്ണവില കുതിച്ചുയർന്നു
ഓഹരികള്‍ ഇടിഞ്ഞു
ഇസ്രയേല്‍ അമേരിക്കന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍
എണ്ണവിലയില്‍ വന്‍ വര്‍ധനവ്

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.