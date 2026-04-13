ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് ഉപരോധിച്ച് യുഎസ്; കത്തിക്കയറി ക്രൂഡ് ഓയില് വില
ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയില് വന് വര്ധനവ്. വില ബാരലിന് 104 ഡോളറിലെത്തി. വിലക്കയറ്റം യുഎസ് ഹോര്മുസില് ഉപരോധം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ.
Published : April 13, 2026 at 7:13 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: ആഗോള വിപണിയില് ക്രൂഡ് ഓയില് വില കുതിച്ചുയര്ന്നു. യുഎസ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില 8 ശതമാനം ഉയർന്ന് ബാരലിന് 104 ഡോളറിൽ കൂടുതലായി. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ബ്രെന്ഡ് ഓയിൽ 7 ശതമാനത്തിലധികം ഉയർന്ന് ബാരലിന് 103 ഡോളറിലെത്തി. മൊത്തവ്യാപാര വാതക വിലയും 6 ശതമാനം വർധിച്ചു. അതേസമയം ജെറ്റ് ഇന്ധന വിലയുടെ പ്രോക്സിയായ ഹീറ്റിങ് ഓയിൽ വിലയിലും 10 ശതമാനം വര്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി.
ഇറാനുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ സമാധാന ചര്ച്ചകള് പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്ന് യുഎസ് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് ഉപരോധിച്ചു. ഇതാണ് നിലവിലെ വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണം. സമാധാന ചര്ച്ചകള്ക്ക് മുന്നോടിയായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബ്രെന്ഡ് ക്രൂഡ് ഓയില് വില 95.20 ഡോളറായി കുറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം കാരണമാണ് വില വീണ്ടും ഉയരുന്നത്.
ആഗോള എണ്ണയുടെ അഞ്ചിലൊന്ന് ഭാഗവും കടന്ന് പോകുന്നത് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയാണ്. ഇവിടെ കര്ശന നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്താനാണ് യുഎസ് നീക്കം. ഇറാനിയന് തുറമുഖങ്ങളിലേക്കും അവിടെ നിന്നും മറ്റിടങ്ങളിലേക്കും പോകുന്ന കപ്പലുകള്ക്ക് ഹോര്മുസ് കടക്കാന് സാധിക്കില്ല. എന്നാല് ഇറാനിയന് തുറമുഖങ്ങള്ക്കിടയില് മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പലുകള്ക്ക് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് കടക്കാന് അനുമതിയുണ്ടാകും. 'ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച യുഎസ് നാവികസേന, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ പ്രവേശിക്കാനോ പുറത്തുപോകാനോ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ കപ്പലുകളെയും തടയും. അതിനായി താന് സേനയ്ക്ക് നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്'. ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ കുറിച്ചു.
പ്രധാന എണ്ണ കയറ്റുമതി രാജ്യങ്ങളാണ് സൗദി അറേബ്യ, ഇറാഖ്, യുഎഇ, കുവൈറ്റ് എന്നിവ. നിലവിലെ യുഎസ് പ്രഖ്യാപനം ഈ പാതയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ രാജ്യങ്ങളെയെല്ലാം കാര്യമായി തന്നെ ബാധിക്കും. ഇത് ആഗോള വിപണിയെ തകിടം മറിക്കാനും സാധ്യതയേറെയാണ്.
എണ്ണ, പ്രകൃതി വാതകം തുടങ്ങി മറ്റ് ഊര്ജ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക്. യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് പ്രതിദിനം നൂറുകണക്കിന് കപ്പലുകൾ ഇതിലൂടെ കടന്നുപോയിരുന്നു. എന്നാൽ ഫെബ്രുവരി 28ന് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും 10ൽ താഴെ കപ്പലുകൾ മാത്രമേ ഇതിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വെറും 24 കപ്പലുകളാണ് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് വഴി കടന്ന് പോയതെന്ന് എസ്& പി ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് ഇന്റലിജന്സിന്റെ റിപ്പോര്ട്ടുകളില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
Also Read: കോട്ടയത്ത് പക്ഷിപ്പനി; വളർത്തു പക്ഷികളെ കൊന്നൊടുക്കും, ഇറച്ചിയും മുട്ടയും വളവും നിരോധിച്ചു