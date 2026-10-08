വ്യാപാരികൾക്ക് ആശ്വാസ വാര്ത്ത; യു.പി.ഐ ചാർജ് മാറ്റിവെച്ചേക്കും? കാരണമിത്...
പുതിയ പരിഷ്കരണങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രമുഖ വ്യാപാരി സംഘടനകളും ഫിൻടെക് കമ്പനികളും പേയ്മെൻ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ കേന്ദ്രം നിര്ണായക തീരുമാനം സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് അടുത്ത വൃത്തങ്ങള് നല്കുന്ന സൂചന.
Published : October 8, 2026 at 10:41 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിതുറക്കേണ്ടിയിരുന്ന യുപിഐ മേർച്ചൻ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് (എംഡിആര്) നടപ്പിലാക്കുന്നത് 2027 ജനുവരിയിലേക്ക് നീട്ടിയേക്കുമെന്ന് സൂചന. നിശ്ചിത യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് വ്യാപാരികളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പുതിയ ചാർജ്ജ് ഘടന പ്രാബല്യത്തിൽ വരാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് ഈ നിർണായക നീക്കം.
പുതിയ പരിഷ്കരണങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രമുഖ വ്യാപാരി സംഘടനകളും ഫിൻടെക് കമ്പനികളും പേയ്മെൻ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ കേന്ദ്രം നിര്ണായക തീരുമാനം സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് അടുത്ത വൃത്തങ്ങള് നല്കുന്ന സൂചന.
എന്താണ് ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ?
വ്യത്യസ്ത തരം യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് ഈടാക്കേണ്ട ചാർജുകൾ, അതിൻ്റെ കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നിലവിൽ ഫിൻടെക്-പേയ്മെൻ്റ് മേഖലകളിൽ ചില ആശങ്കകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിന് സാങ്കേതികമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്നാണ് കമ്പനികളുടെ ആവശ്യം.
ഒക്ടോബർ പകുതിയോടെ പുതിയ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നത് ദീപാവലി അടക്കമുള്ള വലിയ ഉത്സവ സീസൺ വിൽപ്പനയെയും ചെറുകിട-ഇടത്തരം വ്യാപാരികളെയും (MSMEs) പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ആശങ്കയുയർന്നിരുന്നു. യുപിഐ നെറ്റ്വർക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്ന നാഷണൽ പേയ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (NPCI) ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയവുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണ്.
നിർണായക തീരുമാനം രണ്ട് ദിവസത്തിനകം
വ്യവസായ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ശക്തമായ സമ്മർദ്ദത്തെത്തുടർന്ന്, ഒക്ടോബർ 15-ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സമയപരിധി നീട്ടണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അടുത്ത രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എൻപിസിഐ (NPCI) അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും.
എന്താണ് ഈ 'MDR' ചാർജ്? നിങ്ങളുടെ യുപിഐ ഇടപാടുകളെ ഇത് ബാധിക്കുമോ? അറിയേണ്ടതെല്ലാം
ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി വ്യാപാരികൾ ബാങ്കുകൾക്കും പേയ്മെൻ്റ് ഗേറ്റ്വേകൾക്കും (ഫോണ് പേ, ഗൂഗിള് പേ തുടങ്ങിയവ) നൽകേണ്ടിവരുന്ന ഒരു പ്രോസസിങ് ഫീസാണിത്. ഇതുവരെ യുപിഐ ഇടപാടുകൾ സൗജന്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ, 2026 ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ പുതിയ യുപിഐ പരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയാണെന്ന് കേന്ദ്രം നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
പുതിയ യുപിഐ നിയമങ്ങൾ: ആർക്കൊക്കെ ചാർജ് വരും?
നിങ്ങളൊരു സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന (P2P) ഇടപാടുകൾക്കും, സാധാരണ കടകളിൽ നടത്തുന്ന ചെറിയ പേയ്മെന്റുകൾക്കും ഒരു രൂപ പോലും ചാർജ് ഈടാക്കില്ല. വ്യാപാരികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന 2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള വലിയ ഇടപാടുകൾക്ക് 0.4% MDR ബാധകമാകും. പ്രതിമാസം 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ യുപിഐ വഴി സ്വീകരിക്കുന്ന ചെറുകിട വ്യാപാരികളെ ഈ ചാർജിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 75,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള വലിയ ഇടപാടുകൾക്ക് ഈ ചാർജ് പരമാവധി 300 രൂപയായി നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
എസൻഷ്യൽ മേഖലകളിൽ ഫ്ലാറ്റ് ചാർജ്
റെയിൽവേ, ടെലികോം, ഇൻഷുറൻസ്, ഇന്ധനം (പെട്രോൾ പമ്പുകൾ), കൃഷി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ 2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് പേയ്മെൻ്റ് തുക എത്രയായാലും വെറും 5 രൂപ മാത്രമായിരിക്കും MDR ചാർജ്.
എന്തിനാണ് ഈ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത്?
ഇന്ത്യയിലെ യുപിഐ സാങ്കേതികവിദ്യ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനും ബാങ്കുകൾക്കും സാങ്കേതിക പങ്കാളികൾക്കും ഇതിന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനുള്ള ചെലവുകൾ കണ്ടെത്താനുമാണ് ഈ തുക വിനിയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രം അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇത് സർക്കാരിലേക്കുള്ള നികുതിയല്ല, മറിച്ച് ബാങ്കിംഗ് ഇക്കോസിസ്റ്റം നിലനിർത്താനുള്ള പ്രോസസിങ് ഫീസ് മാത്രമാണ്. വിപണിയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഉത്സവ സീസൺ പ്രമാണിച്ച് ഈ എംഡിആര് ചാർജ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് അടുത്ത വർഷം ജനുവരി 1-ലേക്ക് നീട്ടിവെക്കാനും സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.
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