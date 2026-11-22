നവംബർ 25, ഡിസംബര് 4, ഡിസംബര് 9; സ്വര്ണത്തിൻ്റെ ഭാവി നിര്ണയിക്കുക ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങള്, അറിയേണ്ടതെല്ലാം
സ്വർണവില ഇനിയും താഴേക്ക് പോകുമോ അതോ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മൂന്ന് നിർണായക ദിനങ്ങളാണ്. അമേരിക്കയിലെ ഈ നയങ്ങള് ഇങ്ങ് കൊച്ചു കേരളത്തിനെ വരെ ബാധിക്കും...
Published : November 22, 2026 at 4:56 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സമീപവർഷങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിലയിടിവിലൂടെയാണ് ആഗോള-ആഭ്യന്തര സ്വർണവിപണി കടന്നുപോകുന്നത്. ജനുവരിയിലെ റെക്കോർഡ് ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണവില ഏകദേശം 30 ശതമാനത്തോളം ഇടിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും സമാനമായ തകർച്ചയാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്. തുടർച്ചയായ ഒൻപത് വ്യാപാര ദിനങ്ങളിലെ ഇടിവിന് ശേഷം രാജ്യത്ത് സ്വർണവില ഒരു വർഷത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി.
ശക്തമാകുന്ന യുഎസ് ഡോളറും, ഉയർന്ന യുഎസ് ട്രഷറി ബോണ്ട് യീൽഡുകളും, അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് വീണ്ടും പലിശനിരക്ക് ഉയർത്തുമെന്ന ആശങ്കയുമാണ് സ്വർണ വില കുത്തനെ ഇടിയാൻ കാരണമായത്. പലിശ വരുമാനം നൽകാത്ത ആസ്തി എന്ന നിലയിൽ, പലിശനിരക്കുകൾ ഉയരുന്നത് സ്വർണത്തിലുള്ള നിക്ഷേപ താൽപ്പര്യം കുറയ്ക്കുന്നു.
ഈ പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിൽ, സ്വർണവില ഇനിയും താഴേക്ക് പോകുമോ അതോ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മൂന്ന് നിർണായക സാമ്പത്തിക ദിനങ്ങളാണ്. അമേരിക്കയിലെ ഈ നയങ്ങള് ഇങ്ങ് കൊച്ചു കേരളത്തിനെ വരെ ബാധിക്കും.
1. നവംബർ 25: യുഎസ് പണപ്പെരുപ്പ കണക്കുകൾ
ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നതിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്ന സൂചികയാണ് പേഴ്സണൽ കൺസംപ്ഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ (PCE) വില സൂചിക. ഒക്ടോബർ മാസത്തെ ഈ കണക്കുകൾ നവംബർ 25-ന് പുറത്തുവരും. പണപ്പെരുപ്പം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ, പലിശനിരക്കുകൾ ഉയർത്തി നിർത്താനോ വീണ്ടും കൂട്ടാനോ ഫെഡറൽ റിസർവ് നിർബന്ധിതരാകും. ഇത് ഡോളറിനെയും ബോണ്ട് യീൽഡിനെയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സ്വർണവില വീണ്ടും ഇടിയാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.
അതേസമയം, പണപ്പെരുപ്പം കുറയുന്നതായാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ പലിശ വർധനവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ അകലും. ഇത് ഡോളറിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും സ്വർണവിലയിൽ ഒരു തിരിച്ചുവരവിന് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യും.
2. ഡിസംബർ 4: യുഎസ് തൊഴിൽ വിപണി റിപ്പോർട്ട്
അമേരിക്കൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ കരുത്ത് അളക്കുന്ന നവംബർ മാസത്തെ തൊഴിൽ കണക്കുകൾ, തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക്, വേതന വളർച്ച) ഡിസംബർ 4-ന് പുറത്തുവരും. തൊഴിലവസരങ്ങളും വേതനവും പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വേഗത്തിൽ വളരുകയാണെങ്കിൽ, ഉയർന്ന പലിശനിരക്കുകളെ അതിജീവിക്കാൻ യുഎസ് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാകും. ഇത് ഫെഡറൽ റിസർവിന് കടുത്ത നിലപാടുകൾ തുടരാൻ പ്രേരണയാവുകയും സ്വർണത്തിന് മേൽ സമ്മർദ്ദം തുടരുകയും ചെയ്യും.
അതേസമയം, തൊഴിൽ വിപണി തണുക്കുന്നതായോ തൊഴിലില്ലായ്മ വർധിക്കുന്നതായോ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കിയാൽ, സാമ്പത്തിക ഉത്തേജനത്തിനായി പലിശനിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ശക്തമാകും. ഇത് സ്വർണവിലയ്ക്ക് വലിയ പിന്തുണ നൽകുകയും വില കൂടാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.
3. ഡിസംബർ 9: ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ പണനയ പ്രഖ്യാപനം
സ്വർണവിപണി ഏറ്റവും ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ദിനമാണ് ഡിസംബർ 9. ഡിസംബർ 8-ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഫെഡറൽ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി (FOMC) യോഗത്തിൻ്റെ നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ അന്ന് പുറത്തുവരും. ഡിസംബറിൽ 25 ബേസിസ് പോയിൻ്റ് പലിശവർധനവ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത 96 ശതമാനത്തോളമാണെന്ന് വിപണി ഇതിനകം വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. പലിശ കൂട്ടുന്നതിനൊപ്പം, വരും മാസങ്ങളിലും നിരക്കുകൾ ഉയർന്നുതന്നെ നിൽക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് ഫെഡ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ സ്വർണത്തിൽ വീണ്ടും വിൽപ്പന സമ്മർദമുണ്ടാകും. പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ പലിശ കൂട്ടിയാലും, പലിശവർധനവിൻ്റെ കാലഘട്ടം അവസാനിക്കാറായി എന്ന സൂചനയോ അല്ലെങ്കിൽ പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്ന പ്രസ്താവനയോ ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായാൽ സ്വർണവില കുതിച്ചുയരാൻ അത് കാരണമാകും.
ഇന്ത്യൻ വിപണിയെയും സാധാരണക്കാരെയും ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കും?
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾക്കൊപ്പം രൂപയുടെ മൂല്യവും ഇറക്കുമതി തീരുവയും ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഡോളറിനെതിരെ രൂപ ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നത് ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണവില ഇനിയും കുറയാൻ കാരണമാകും. എന്നാൽ രൂപ ദുർബലമായാൽ വിലയിടിവിൻ്റെ ആഘാതം ഒരു പരിധിവരെ കുറയും.
ഈ വർഷത്തെ റെക്കോർഡ് വിലക്കയറ്റത്തിന് ശേഷം ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്കും വിവാഹ ആവശ്യക്കാർക്കും നിലവിലെ വിലയിടിവ് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. അതേസമയം, ഗോൾഡ് ഇടിഎഫുകളിലും മറ്റ് സ്വർണ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിലും പണം മുടക്കിയവർക്ക് വരും ആഴ്ചകൾ കടുത്ത ചാഞ്ചാട്ടത്തിൻ്റേതായിരിക്കും. ചുരുക്കത്തിൽ, നവംബർ 25, ഡിസംബർ 4, ഡിസംബർ 9 എന്നീ മൂന്ന് തീയതികളായിരിക്കും സ്വർണത്തിൻ്റെ അടുത്ത വലിയ കുതിപ്പിൻ്റെയോ വീഴ്ചയുടെയോ ഗതി നിർണയിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഫലം കേരളത്തിലുമുണ്ടാകും.
കേരളത്തിലും സ്വർണവില കുത്തനെ താഴോട്ട്: രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ പവന് കുറഞ്ഞത് 15,000 രൂപയിലധികം
റെക്കോഡ് ഉയരങ്ങളിൽ നിന്നും സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവില കുത്തനെ താഴേക്കിറങ്ങി. നിലവിൽ ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 91,720 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്രാമിന് 11,465 രൂപ ആണ് നിരക്ക്. നവംബർ ആദ്യവാരം (നവംബർ 5, 6 തീയതികളിൽ) പവന് 1,07,080 രൂപ എന്ന റെക്കോഡ് ഉയരത്തിലായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില. എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വില തുടർച്ചയായി ഇടിയുകയായിരുന്നു.
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