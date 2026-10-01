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ഇന്ന് മുതല്‍ എല്‍പിജി സിലിണ്ടര്‍ ബുക്കിങ്ങില്‍ വൻ മാറ്റം, 3 കോടിയോളം പേര്‍ക്ക് സബ്‌സിഡി കിട്ടില്ല, അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ആധാർ ഇ-കെവൈസിപൂർത്തിയാക്കാത്ത ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സബ്‌സിഡി നിരക്കിലുള്ള 14.2 കിലോഗ്രാം ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകൾ ഇനി ബുക്ക് ചെയ്യാനാകില്ല

Gas subsidy stop without Aadhaar LPG cylinder booking new rules Why did my gas subsidy stop today How to restart stopped LPG subsidy
Representational Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2026 at 11:27 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ രാജ്യത്ത് ഗാർഹിക എൽപിജി സിലിണ്ടർ ബുക്കിങ്ങില്‍ നിർണായക മാറ്റങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ആധാർ ഇ-കെവൈസിപൂർത്തിയാക്കാത്ത ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സബ്‌സിഡി നിരക്കിലുള്ള 14.2 കിലോഗ്രാം ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകൾ ഇനി ബുക്ക് ചെയ്യാനാകില്ല. ഇത്തരക്കാർക്ക് പകരം 5 കിലോഗ്രാം ഫ്രീ ട്രേഡ് എൽപിജി അല്ലെങ്കിൽ 10 കിലോഗ്രാം കോമ്പോസിറ്റ് ഫൈബർ സിലിണ്ടറുകൾ വാങ്ങാനോ റീഫിൽ ചെയ്യാനോ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. മുഴുവൻ തുകയും അടച്ച് മാത്രമേ ഈ സിലിണ്ടറുകള്‍ വാങ്ങാൻ സാധിക്കൂ. ബയോമെട്രിക് ആധാർ ഓതൻ്റിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിലവിലെ നിരക്കിലും സബ്‌സിഡി ആനുകൂല്യങ്ങളോടെയും സിലിണ്ടറുകൾ തുടർന്നും ലഭിക്കും.

പുതിയ പരിഷ്കാരത്തിന് പിന്നിൽ

അർഹരായ യഥാർത്ഥ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രം ഗാർഹിക സിലിണ്ടർ സബ്‌സിഡി ഉറപ്പാക്കാനും, ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകൾ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നിയമവിരുദ്ധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയാനും വ്യാജ കണക്ഷനുകൾ റദ്ദാക്കാനുമാണ് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രാലയം ഈ നീക്കം നടപ്പിലാക്കിയത്.

Gas subsidy stop without Aadhaar LPG cylinder booking new rules Why did my gas subsidy stop today How to restart stopped LPG subsidy
Representational Image (ANI)

ഇന്ത്യയിൽ ഇനി എത്ര പേർ ഇ-കെവൈസി ചെയ്യാനുണ്ട്?

പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം രാജ്യത്തെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഇതിനകം തന്നെ ഈ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ ആകെ സജീവ ഗാർഹിക എൽപിജി ഉപഭോക്താക്കളിൽ 89.9 ശതമാനം പേരും (ഏകദേശം 27.43 കോടി ആളുകൾ) സെപ്റ്റംബർ പകുതിയോടെ തന്നെ ആധാർ ഇ-കെവൈസി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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ഇതിനർത്ഥം, ബാക്കിയുള്ള 10.1 ശതമാനം ഉപഭോക്താക്കൾ ഇപ്പോഴും ഇ-കെവൈസി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട് എന്നാണ്. രാജ്യമൊട്ടാകെ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 3 കോടിയോളം വരുന്ന കണക്ഷനുകൾ ഇനിയും ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഇ-കെവൈസി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

ഇതുവരെ ഇ-കെവൈസി പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും.

സബ്‌സിഡി നിരക്കിലുള്ള സിലിണ്ടറുകൾ ലഭിക്കില്ല: നിശ്ചയിച്ച സബ്‌സിഡി നിരക്കിലുള്ള 14.2 കിലോഗ്രാമിൻ്റെ സാധാരണ ഗാർഹിക എൽപിജി സിലിണ്ടറുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കില്ല.

പകരമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ: ഇ-കെവൈസി ചെയ്യാൻ താല്‍പര്യമില്ലാത്തവർക്കോ അതിന് സാധിക്കാത്തവർക്കോ പാചകവാതകം പൂർണമായി നിഷേധിക്കില്ല. എന്നാൽ അവർക്ക് വിപണി വിലയിൽ 5 കിലോഗ്രാമിൻ്റെ ഫ്രീ ട്രേഡ് എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളോ, അല്ലെങ്കിൽ 10 കിലോഗ്രാമിൻ്റെ കോമ്പോസിറ്റ് ഫൈബർ സിലിണ്ടറുകളോ മാത്രമേ വാങ്ങാൻ സാധിക്കൂ.

ഡിജിറ്റൽ രജിസ്ട്രേഷൻ: കെവൈസി ചെയ്യാത്തവർ തങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള സിലിണ്ടർ ഏതാണെന്ന് അതത് ഓയിൽ കമ്പനികളുടെ ഡിജിറ്റൽ ചാനലുകൾ വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

ഇനിയും എങ്ങനെ ഇ-കെവൈസി പൂർത്തിയാക്കാം?

ഇതുവരെ ഇ-കെവൈസി ചെയ്യാത്തവർ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. വളരെ ലളിതമായി ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ മൂന്ന് വഴികളുണ്ട്.

  • സിലിണ്ടർ ഡെലിവറി സമയത്ത്: നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ എത്തിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ പക്കലുള്ള മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി ബയോമെട്രിക് (വിരലടയാളം) നൽകി കെവൈസി ചെയ്യാം.
  • ഗ്യാസ് ഏജൻസി വഴി: നിങ്ങളുടെ എൽപിജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറുടെ ഷോറൂമിൽ നേരിട്ടെത്തി ആധാർ കാർഡും ഉപഭോക്തൃ വിവരങ്ങളും നൽകി ഇത് ചെയ്യാം.
  • മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ വഴി: വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ അതത് കമ്പനികളുടെ ഔദ്യോഗിക മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ വഴി ഇ-കെവൈസി പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ്.

ഇൻഡേൻ : IndianOil ONE ആപ്പ്

ഭാരത് ഗ്യാസ് : HelloBPCL ആപ്പ്

എച്ച്പി ഗ്യാസ് : HP PAY ആപ്പ്

നിങ്ങൾ ഇതിനകം ഇ-കെവൈസി ചെയ്ത ആളാണെങ്കിൽ യാതൊരു നടപടികളും ഇനി ചെയ്യേണ്ടതില്ല. മുൻപത്തെപ്പോലെ തന്നെ സബ്‌സിഡി നിരക്കിൽ സിലിണ്ടറുകൾ ലഭിക്കും. എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളവർ സബ്‌സിഡി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ എത്രയും വേഗം ഇ-കെവൈസി പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

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