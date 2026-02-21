ETV Bharat / business

ബാങ്ക് വായ്‌പ എടുത്തവര്‍ക്ക് ആശ്വാസ വാര്‍ത്ത, ആര്‍ബിഐ പലിശ നിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിക്കില്ല; പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്ത്

ബാങ്കുകൾ വായ്‌പാ പലിശ നിരക്കുകൾ ഉയർത്താൻ സാധ്യത കുറവാണ്. അതിനാൽ ഭവന വായ്‌പ, വാഹന വായ്‌പ, വ്യക്തിഗത വായ്‌പ എന്നിവയുടെ മാസ അടവ് (EMI) വർധിക്കാതെ നിലനിൽക്കും

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 21, 2026 at 1:02 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആര്‍ബിഐ) പലിശനിരക്ക് വർധിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്ന് ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി, 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷം വരെ പലിശനിരക്കുകളിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുമെന്നും ബാങ്ക് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക വിനിമയം സുഗമമാക്കുന്നതിനായി വിപണിയിൽ ആവശ്യത്തിന് പണലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിലായിരിക്കും ഇനി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.

കണക്കുകൾ പ്രകാരം പണപ്പെരുപ്പത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിത വർധനയുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ മാസമാദ്യം നടന്ന മോണിറ്ററി പോളിസി മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ മിനിറ്റ്സ് പ്രകാരം, വളർച്ചാ നിരക്കിനെക്കുറിച്ച് അംഗങ്ങൾ ശുഭാപ്‌തിവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. വിവിധ സൂചകങ്ങളും യുഎസ്, ഇയു എന്നിവയുമായുള്ള വ്യാപാര കരാറുകളും ഇതിന് കാരണമായി. അതിനാൽ, 2026-27-ലെ ആദ്യ പകുതിയിലെ (H1) വളർച്ചാ നിരക്ക് 20 ബേസിസ് പോയിൻ്റ് വർധിപ്പിച്ചു.

സിപിഐ (ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക) പ്രവചനങ്ങളിൽ നേരിയ വർധനയുണ്ടായിട്ടും പണപ്പെരുപ്പ സാഹചര്യം അനുകൂലമാണെന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം അംഗങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായം. വിലപിടിപ്പുള്ള ലോഹങ്ങളുടെ (പ്രധാനമായും സ്വർണം, വെള്ളി) വില വർധിച്ചതാണ്ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക പ്രവചനത്തിലെ മാറ്റത്തിന് കാരണം. എണ്ണവിലയിലെ സമീപകാല വർധനയും നിരക്ക് താൽക്കാലികമായി നിർത്തുന്നതിന് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

മികച്ച വളർച്ചാ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പലിശനിരക്ക് ഇനിയും കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. ഡിസംബറിലെ നിരക്ക് കുറയ്ക്കലിന് ശേഷം ബോണ്ട് യീൽഡും ഹോൾസെയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് നിരക്കുകളും വിപരീത ദിശയിലാണ് നീങ്ങിയത്. എണ്ണവില വർധനയും ഇതിനെ ബാധിച്ചു. അതിനാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മോണിറ്ററി പോളിസി ട്രാൻസ്മിഷനിലും അത് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങളിലുമായിരിക്കും ആർബിഐയുടെ (MPC) ശ്രദ്ധയെന്ന് ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

ഫെബ്രുവരി 6-ന് നടന്ന യോഗത്തിൽ, ആർബിഐയുടെ മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി റിപ്പോ നിരക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ 5.25 ശതമാനത്തിൽ നിലനിർത്താനും 'ന്യൂട്രൽ' നയം തുടരാനും ഐകകണ്‌ഠേന തീരുമാനിച്ചു. അതേസമയം, രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ സൂചകങ്ങളും അമേരിക്ക (US), യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ (EU) എന്നിവയുമായുള്ള പുതിയ വ്യാപാര കരാറുകളും രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച മെച്ചപ്പെടുമെന്ന സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്. അതിനാൽ 2026-27-ൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിലെ വളർച്ചാ നിരക്ക് ആർബിഐ ഉയർത്തി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ധനവും ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും ഒഴികെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കുറവാണ്. ഇത് ആർബിഐക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുടെ വിലയിൽ ചെറിയ വർധനവ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും മൊത്തത്തിലുള്ള പണപ്പെരുപ്പം ആർബിഐയുടെ ലക്ഷ്യത്തിനടുത്ത് നിൽക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. സ്വർണം, വെള്ളി തുടങ്ങിയവയുടെ വില കൂടുന്നത് പണപ്പെരുപ്പ സൂചികയിൽ നേരിയ വർധനവിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

നേട്ടങ്ങള്‍ അറിയാം

റിപ്പോ നിരക്ക് വർധിപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ ബാങ്കുകൾ വായ്‌പാ പലിശ നിരക്കുകൾ ഉയർത്താൻ സാധ്യത കുറവാണ്. അതിനാൽ ഭവന വായ്‌പ, വാഹന വായ്‌പ, വ്യക്തിഗത വായ്‌പ എന്നിവയുടെ മാസ അടവ് (EMI) വർധിക്കാതെ നിലനിൽക്കും. പുതുതായി ലോൺ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അമിത പലിശ ഭാരമില്ലാതെ വായ്‌പകൾ ലഭ്യമാകാൻ ഇത് സഹായിക്കും. പലിശ നിരക്ക് കുറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത് ബിസിനസ് മേഖലയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ വരാൻ സഹായിക്കും.

ഇത് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാനും സാമ്പത്തിക ഉണർവിനും കാരണമാകും. പലിശ നിരക്ക് സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നത് വിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റം ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇത് സാധാരണക്കാരുടെ കുടുംബ ബജറ്റിനെ താളംതെറ്റിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കും.
പലിശ നിരക്ക് വർധിപ്പിക്കാത്തത് വായ്‌പക്കാർക്ക് ആശ്വാസമാണെങ്കിലും, ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്നവർക്ക് (ഉദാഹരണത്തിന് മുതിർന്ന പൗരന്മാർ) നിക്ഷേപത്തിന്മേൽ ലഭിക്കുന്ന പലിശ വരുമാനം വർധിക്കില്ല എന്നൊരു ദോഷവശം കൂടിയുണ്ട്.

