ETV Bharat / business

'ഓഹരി വിപണിയിൽ ആശങ്ക വേണ്ട...' എൻ‌എസ്‌ഇ ഐ‌പി‌ഒയിൽ ബജറ്റ് സ്വാധീനമില്ലെന്ന് ആശിഷ് ചൗഹാൻ

രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ച കൂടുതൽ നിക്ഷേപകരെ ഓഹരി വിപണിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് തുടരുമെന്ന് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടര്‍ ആശിഷ് ചൗഹാൻ.

NSE IPO UNION BUDGET 2026 STOCK MARKET NSE MD Ashish Chauhan
NSE MD Ashish Chauhan (ANI)
author img

By ANI

Published : February 1, 2026 at 5:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മുംബൈ: ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ഓഹരി വിപണി ഇടിഞ്ഞതിൽ പ്രതികരണവുമായി നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടര്‍ ആശിഷ് ചൗഹാൻ. പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെൻ്റ് സ്‌കീമിൽ നിർണായക മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയ പ്രഖ്യാപനത്തിലും പ്രതികരണം. കേന്ദ്ര ബജറ്റ് സ്വാധീനം എൻ‌എസ്‌ഇ - ഐ‌പി‌ഒയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയില്ലെന്ന് ആശിഷ് ചൗഹാൻ പ്രതികരിച്ചു.

എൻ‌എസ്‌ഇ, ഐ‌പി‌ഒയിലും ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌ത എക്സ്ചേഞ്ചുകളുടെ ആസ്‌തിയിൽ ബജറ്റ് സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്‌സിലെ (STT) മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഓഹരി വിപണികൾ സാധാരണ നിലയിലെത്തും. നിലവിലെ ചാഞ്ചാട്ടം സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർമാരുടെയോ ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌ത കമ്പനികളുടെയോ ആസ്‌തികളെ കാര്യമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടര്‍ ആശിഷ് ചൗഹാൻ വ്യക്തത വരുത്തി.

"ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചാ വേഗത നിലവിലെ മാറ്റങ്ങളെക്കാൾ വളരെ ശക്തമാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ച കൂടുതൽ നിക്ഷേപകരെ ഓഹരി വിപണിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് തുടരും. നിക്ഷേപകർ ഫ്യൂച്ചറുകൾ, ബോണ്ടുകൾ തുടങ്ങിയവയിലേക്ക് മാറി ചിന്തിക്കും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എസ്‌സിടിയിലെ വർധനവ് മൊത്തത്തിലുള്ള വിപണിയെ കാര്യമായി ബാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഓഹരികൾ, ഫ്യൂച്ചറുകൾ, ഓപ്ഷനുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഓഹരി വിപണിയിലെ വാങ്ങൽ അല്ലെങ്കിൽ വിൽപ്പന ഇടപാടുകൾക്ക് സർക്കാർ ചുമത്തുന്ന ഒരു ചെറിയ ഫീസ് ആണ് എസ്‌സിടി. ഇത് നിസാരമായി തോന്നുമെങ്കിലും എസ്‌സിടി ട്രേഡിങ് ചെലവുകൾ ഉയർത്തുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പതിവ് വ്യാപാരികൾ, ഹെഡ്‌ജർമാർ, ആർബിട്രേജർമാർ എന്നിവർക്ക്." - അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

2026 ലെ യൂണിയൻ ബജറ്റിൽ, ഫ്യൂച്ചറുകൾക്കും ഓപ്ഷൻ ട്രേഡുകൾക്കും എസ്‌ടിടിയിൽ ഗണ്യമായ വർധനവ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഫ്യൂച്ചർ കരാറുകളുടെ എസ്‌സിടി 0.02% ൽ നിന്ന് 0.05% ആയി വർധിപ്പിച്ചു. ഓപ്ഷനുകൾക്ക് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ എസ്‌സിടി 0.1% ൽ നിന്ന് 0.15% ആയി ഉയർത്തി. കൂടാതെ ഓപ്ഷനുകൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്‌സിടി 0.15% ആയി ഉയർത്തി.

"ഒരു തരത്തിൽ നോക്കിയാല്‍ മുമ്പ് ടിഡിഎസിലും ടിസിഎസിലും ഉണ്ടായിരുന്ന വർധനവ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കും ടൂറിസത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നവർക്കും ടൂറിസത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നവർക്കും ഇത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും" - അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കൂടാതെ വിദേശ നാണ്യ മാനേജ്‌മെൻ്റിനായുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂടിൽ സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അത്തരം ഇളവുകൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിൽ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2026 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് കർത്തവ്യ ഭവനിൽ നിന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ ബജറ്റാണെന്നും ധനമന്ത്രിയുടെ തുടർച്ചയായ ഒമ്പതാമത്തെ ബജറ്റാണെന്നും ചൗഹാൻ പരാമർശിച്ചു. ഈ റെക്കോർഡ് വളരെക്കാലം സമാനതകളില്ലാത്തതായി തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നയിക്കുന്ന വളർച്ച വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം നിലനിർത്തുന്നതിലാണ് ബജറ്റ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ധനക്കമ്മി 4.4 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 4.3 ശതമാനമായി കുറച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വരും വർഷങ്ങളിൽ കടം-ജിഡിപി അനുപാതം നിലവിലെ 55 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 50 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രൂപരേഖ തയാറാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മുംബൈ-പൂനെ അതിവേഗ റെയിൽ‌വേ, വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം സൃഷ്‌ടിക്കൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും പ്രധാന നേട്ടമാണ്. വളർച്ചയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും എന്നാൽ സാമ്പത്തികമായി യാഥാസ്ഥിതികവുമായ ബജറ്റാണിതെന്നും അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു.

Also Read:ബജറ്റിന് പിന്നാലെ ഓഹരി വിപണി കൂപ്പുകുത്തി; സ്വർണ വിലയും കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു

TAGGED:

NSE IPO
UNION BUDGET 2026
STOCK MARKET
NSE MD ASHISH CHAUHAN
NSE MD EXPLANATION OF BUDGET 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.