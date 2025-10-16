വൃത്തിയില്ലാത്ത ടോയ്ലറ്റ് ചിത്രങ്ങള് അയച്ചും പണം നേടാം; പക്ഷേ വെറുതെ കിട്ടില്ല, അയക്കേണ്ടതിങ്ങനെ
അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്എച്ച്എഐ ചില നിബന്ധനകളും വച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : October 16, 2025 at 3:52 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ പാതയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് 1000 രൂപ പാരിതോഷികം നേടാനുള്ള സുവർണാവസരം ഒരുക്കുകയാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (NHAI). 'ക്ലീൻ ടോയ്ലറ്റ് പിക്ചർ ചലഞ്ച്' എന്ന പുതിയ കാമ്പയിൻ വഴിയാണ് എൻഎച്ച്എഐ ഇതിന് അവസരമൊരുക്കുന്നത്. ടോൾ പ്ലാസകളിലെ വൃത്തിഹീനമായ ടോയ്ലറ്റുകൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ച് കൊടുത്താല് 1000 രൂപ ഉടനടി അക്കൗണ്ടില് കിട്ടും.
ടോൾ പ്ലാസകളിലെ വൃത്തിഹീനമായ ടോയ്ലറ്റുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ച പുതിയ പദ്ധതി 'സ്പെഷ്യൽ കാമ്പെയ്ൻ 5.0' ഇപ്പോള് തരംഗമാവുകയാണ്. ടോൾ പ്ലാസകളിലെ വൃത്തിഹീനമായ ടോയ്ലറ്റുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ യാത്രക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം. നിങ്ങളുടെ യാത്രക്കിടയില് വൃത്തിഹീനമായ അവസ്ഥയിൽ ടോയ്ലറ്റുകളും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും കണ്ടെത്തിയാല് ഉടന് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.
ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് സമ്മാനത്തുക ക്രെഡിറ്റ് ആകും. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ദേശീയ പാതകളിലും 2025 ഒക്ടോബർ 31 വരെ ഈ പദ്ധതി തുടരും. എന്ച്ച്എഐ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലുടെയാണ് ക്ലീൻ ടോയ്ലറ്റ് പിക്ചർ ചലഞ്ചിൻ്റെ വിവരങ്ങള് പങ്കുവച്ചത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം
'ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ‘രാജ്മാർഗ്യാത്ര’ ആപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. നാഷണല് ഹൈവേയുടെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള ടോൾ പ്ലാസകളിലെ വൃത്തിഹീനമായ ടോയ്ലറ്റുകളുടെ ചിത്രം പകര്ത്തി വ്യക്തമായി ജിയോടാഗ് ചെയ്തതിനു ശേഷം സമയം അടയാളപ്പെടുത്തിയാണ് ആപ്പ് വഴി ചിത്രം അയക്കേണ്ടത്.
ഉപയോക്താവിൻ്റെ പേര്, സ്ഥലം, വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ (VRN), മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങളും സമര്പ്പിക്കണം.' എക്സ് പോസ്റ്റിൽ എന്എച്ച്എഐ വ്യക്തമാക്കി .
- അത്തരമൊരു സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വിആര്എന്നിനും ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് റീചാർജ് രൂപത്തിൽ 1,000 രൂപ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള എല്ലാ ദേശീയ പാതകളിലും ഈ സംരംഭം 2025 ഒക്ടോബർ 31 വരെ തുടരും.
- ഭരണത്തിൽ ശുചിത്വം, സുതാര്യത, കാര്യക്ഷമത എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധത വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ 'സ്പെഷ്യൽ കാമ്പെയ്ൻ 5.0' ൻ്റെ ഭാഗമാണ് 'ക്ലീൻ ടോയ്ലറ്റ് പിക്ചർ ചലഞ്ച്' ഡ്രൈവ്.
- എന്എച്ച്എഐ നിർമ്മിക്കുന്നതോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതോ പരിപാലിക്കുന്നതോ ആയ ടോയ്ലറ്റുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ പദ്ധതി ബാധകമാകൂ. ഇന്ധന സ്റ്റേഷനുകളിലോ മറ്റ് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലോ ഉള്ള ടോയ്ലറ്റുകൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.
എന്നാല് പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്എച്ച്എഐ ചില നിബന്ധനകളും വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഉപഭോക്താവിന് മുഴുവൻ സ്കീം കാലയളവിലും ഒരു തവണ മാത്രമെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാന് അർഹതയുള്ളൂ. അതുപോലെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ റിവാർഡ് നേടാൻ കഴിയൂ. ഒരു ദിവസം ഒന്നിലധികം ടോയ്ലറ്റുകളുടെ ചിത്രം പരിഗണിക്കാന് കഴിയില്ല.
ഒരു ദിവസം ഒന്നിലധികം ഉപയോക്താക്കൾ ഒരേ ടോയ്ലറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ, ആദ്യം ഫോട്ടോ അയച്ച ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ചിത്രം മാത്രമെ പരിഗണിക്കു. ഉപയോക്താക്കൾ പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കണം, ആപ്പ് വഴി പകർത്തിയതായിരിക്കണം.
Also Read:ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഓൺ പവർ; വന്ദേ ഭാരത് 4.0, അമൃത് ഭാരത് 4.0 ഉടൻ വരും, ലക്ഷ്യം വേഗവും സുരക്ഷയും