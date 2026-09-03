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22,000 കോടിയുടെ ബാധ്യത, തിരിച്ചടവ് വെറും 6 കോടി; സീ ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊമോട്ടർ സുഭാഷ് ചന്ദ്രയ്ക്ക് എൻസിഎൽടിയുടെ പൂട്ട്

2016 ഡിസംബറിലാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. 22,006 കോടി രൂപയെന്ന കണക്ക് തെറ്റാണെന്നാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ വാദം.

Zee Group Promoter Case Essel Group Insolvency NCLT Subhash Chandra IndiaBulls Finance Loan
FILE - Subhash Chandra, Chairman Emeritus of Zee Media (Photo by Ramesh Pathania/Mint via Getty Images)
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By R Srinivasan

Published : September 3, 2026 at 9:01 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: സീ ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊമോട്ടർ സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 22,000 കോടി രൂപയുടെ പാപ്പരത്ത നടപടികളിൽ ദേശീയ കമ്പനി നിയമ ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ (എൻസിഎൽടി) ഇടപെടൽ. കേസിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര സമർപ്പിച്ച തിരിച്ചടവ് പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയ ഉത്തരവ് അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്തു. സെപ്റ്റംബർ 23നാണ് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നത്.

തുടക്കം 170 കോടിയുടെ വായ്പയിൽ
2016 ഡിസംബറിലാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുമായി ബന്ധമുള്ള വിവേക് ഇൻഫ്രാകോൺ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യാബുൾസ് ഹൗസിങ് ഫിനാൻസ് 170 കോടി രൂപ വായ്പ നൽകി. പിന്നീട് ഈ തുക 726 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. 2018 ഡിസംബർ അഞ്ചിന് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഇതിന് വ്യക്തിഗത ഗ്യാരൻ്റി നൽകി. വായ്പ എടുത്തവർ തിരിച്ചടവ് മുടക്കിയാൽ 726 കോടി രൂപ വരെ അടയ്ക്കാമെന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. 2022 ജനുവരിയിൽ ഇന്ത്യാബുൾസ് ഗ്യാരൻ്റി വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം 178.79 കോടി രൂപ സുഭാഷ് ചന്ദ്രയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ തുക ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ പാപ്പരത്ത നിയമപ്രകാരം ഇന്ത്യാബുൾസ് എൻസിഎൽടിയെ സമീപിച്ചു. തുടർന്ന് 2022 മെയ് മാസത്തിൽ ട്രൈബ്യൂണൽ ഒരു റെസല്യൂഷൻ പ്രൊഫഷണലിനെ നിയമിച്ചു.

Zee Group Promoter Case Essel Group Insolvency NCLT Subhash Chandra IndiaBulls Finance Loan
FILE - Subhash Chandra, Chairman Emeritus of Zee Media (Photo by Ramesh Pathania/Mint via Getty Images)

ബാധ്യത 22,006 കോടിയായി ഉയർന്നത് എങ്ങനെ?
എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ കമ്പനികൾ എടുത്ത വായ്പകൾക്കും സുഭാഷ് ചന്ദ്ര വ്യക്തിഗത ഗ്യാരൻ്റി നൽകിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ഈ വായ്പാദാതാക്കളും ഇന്ത്യാബുൾസിൻ്റെ കേസിനൊപ്പം ചേർന്നു. ഇതോടെ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബാധ്യത ഏറ്റെടുത്ത ആകെ തുക 22,006 കോടി രൂപയായി വർധിച്ചു. ഇന്ത്യാബുൾസിൻ്റെ ഹർജി പിന്നീട് കൂട്ടായ പാപ്പരത്ത നടപടിയായി മാറുകയായിരുന്നു.

സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ വാദം
എന്നാൽ 22,006 കോടി രൂപയെന്ന കണക്ക് തെറ്റാണെന്നാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ വാദം. റെസല്യൂഷൻ പ്രൊഫഷണൽ അംഗീകരിച്ച യഥാർഥ തുക 21,696 കോടി രൂപയാണെന്നും ഇതിൽ 1,494 കോടി രൂപ വായ്പ എടുത്ത കമ്പനികൾ തന്നെ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. താൻ സമർപ്പിച്ച തിരിച്ചടവ് പദ്ധതിയെ എതിർത്തവരുടെ ക്ലെയിമായ 3,992 കോടി രൂപ മാത്രമേ പരിഗണിക്കേണ്ടതുള്ളൂവെന്നും ഇതിൽ 620 കോടി രൂപ ഇതിനകം തീർപ്പാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. വ്യക്തിഗത സമ്പത്തിൽ നിന്ന് 6.25 കോടി രൂപയും പാപ്പരത്ത നടപടികളുടെ ചെലവിലേക്കായി 25 ലക്ഷം രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 6.5 കോടി രൂപ അടയ്ക്കാമെന്നായിരുന്നു സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ വാഗ്ദാനം.

Zee Group Promoter Case Essel Group Insolvency NCLT Subhash Chandra IndiaBulls Finance Loan
FILE - Subhash Chandra, Chairman Emeritus of Zee Media (Photo by Vipin Kumar/Hindustan Times via Getty Images)

വിവാദമായ വോട്ടെടുപ്പ്
ഈ പദ്ധതി വായ്പാദാതാക്കളുടെ വോട്ടിനിട്ടപ്പോൾ 80.814 ശതമാനം പേർ അനുകൂലിച്ചും 19.186 ശതമാനം പേർ എതിർത്തും വോട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചു. 22,000 കോടി രൂപയുടെ ബാധ്യതയുള്ളപ്പോൾ വെറും 6.25 കോടി രൂപ (0.028 ശതമാനം) മാത്രം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് എതിർത്ത ബാങ്കുകളും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും വാദിച്ചു. കൂടാതെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തവരിൽ 61.78 ശതമാനവും സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുമായി ബന്ധമുള്ള വീണ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ്സ്, ഡയറക്ട് മീഡിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വെഞ്ചേഴ്സ്, വേൾഡ് ക്രെസ്റ്റ് അഡ്വൈസേഴ്സ്, ലെമനേഡ് കാപിറ്റൽ അഡ്വൈസേഴ്സ്, കോർപ്കോൾ കാപിറ്റൽ അഡ്വൈസേഴ്സ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളാണെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.

Zee Group Promoter Case Essel Group Insolvency NCLT Subhash Chandra IndiaBulls Finance Loan
FILE - Subhash Chandra, Chairman Emeritus of Zee Media (Photo by Ramesh Pathania/Mint via Getty Images)

വായ്പ എടുത്ത 2017, 2018 കാലയളവിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ ആസ്തി യഥാക്രമം 45,888 കോടി രൂപയും 40,562 കോടി രൂപയുമായിരുന്നുവെന്ന് വായ്പാദാതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ ഇത് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളുടെ ആസ്തിയാണെന്നും 2016ൽ പാർലമെൻ്റിൽ സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ പ്രകാരം തൻ്റെ വ്യക്തിഗത സമ്പത്ത് 39.08 കോടി രൂപ മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. വോട്ട് ചെയ്ത കമ്പനികൾ 2008ലെ കുടുംബ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം സഹോദരൻ ജവഹർ ഗോയലിന് കൈമാറിയതാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

എൻസിഎൽടിയുടെ നടപടികൾ
കേസ് പരിഗണിച്ച എൻസിഎൽടിയുടെ രണ്ടംഗ ബെഞ്ചിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായം ഉയർന്നിരുന്നു. ടെക്നിക്കൽ അംഗം റീന സിൻഹ പുരി തിരിച്ചടവ് പദ്ധതി തള്ളിയപ്പോൾ, ജുഡീഷ്യൽ അംഗം അശോക് കുമാർ ഭരദ്വാജ് ഇതിന് അംഗീകാരം നൽകി. എന്നാൽ എതിർപ്പുള്ള ബാങ്കുകൾക്ക് തുക ഈടാക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രണ്ടംഗ ബെഞ്ചിൽ സമവായം ഉണ്ടാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് വിഷയം മൂന്നാമതൊരാളിലേക്ക് കൈമാറി. 2026 ഓഗസ്റ്റ് 25ന് മൂന്നാമത്തെ അംഗമായ നിലേഷ് ശർമ പാപ്പരത്ത നിയമത്തിലെ 114-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം തിരിച്ചടവ് പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകി.

Zee Group Promoter Case Essel Group Insolvency NCLT Subhash Chandra IndiaBulls Finance Loan
FILE - Subhash Chandra, Chairman Emeritus of Zee Media (Photo by Ramesh Pathania/Mint via Getty Images)

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വലിയ തുകയുടെ ബാധ്യതയിൽ ചെറിയൊരു തുക മാത്രം ഈടാക്കാനുള്ള ഈ ഉത്തരവ് മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായി. തുടർന്നാണ് എൻസിഎൽടി പ്രസിഡൻ്റ് ജസ്റ്റിസ് അനുപീന്ദർ സിങ് ഗ്രെവാൾ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചിനെ നിയമിച്ചതും ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്തതും. ഇതിന് പുറമെ വായ്പാദാതാക്കൾ നിലേഷ് ശർമയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെ അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിനെയും (എൻസിഎൽഎടി) സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

ZEE GROUP PROMOTER CASE
ESSEL GROUP INSOLVENCY
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