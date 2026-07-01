ഹോർമൂസ് എഫക്ട്; നയാര പമ്പുകളിൽ പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 5 രൂപയും ഡീസലിന് 3 രൂപയും കുറച്ചു
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള നയാരയുടെ 7,000-ത്തിലധികം ഇന്ധന സ്റ്റേഷനുകളിൽ പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു
Published : July 1, 2026 at 10:30 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ ഇന്ധന റീട്ടെയിലറായ നയാര എനർജി. രാജ്യവ്യാപക ശൃംഖലയിലുടനീളം പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 5 രൂപയും ഡീസലിന് 3 രൂപയും കുറച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചത്. അന്താരാഷ്ട്ര എണ്ണവില കുറഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിലേറെയായി ഒരു കമ്പനി ഇന്ധന വിലയിൽ കുറവ് വരുത്തുന്നത്.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷത്തിന് അയവ് വരികയും പ്രധാന സമുദ്രപാതയായ ഹോർമൂസ് വീണ്ടും തുറക്കുകയും ചെയ്തതോടെ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെയും ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതകത്തിൻ്റെയും വരവ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും വിതരണ തടസ്സങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് ആഗോള അസംസ്കൃത എണ്ണവിലയിൽ ഇടിവ് ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് വില കുറച്ചത്.
കേരളത്തില് വിലക്കുറവ് ഏതാനും പമ്പുകളില് മാത്രം
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള നയാരയുടെ 7,000-ത്തിലധികം ഇന്ധന സ്റ്റേഷനുകളിൽ പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.കേരളത്തില് ആകെയുള്ള 2483 പെട്രോള് പമ്പുകളില് ഭൂരിഭാഗവും പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികളായ ഇന്ത്യന് ഓയില് കോര്പ്പറേഷന്റേയും ഭാരത് പെട്രോളിയം കോര്പ്പറേഷന്റേയും ഹിന്ദുസ്ഥാന് പെട്രോളിയത്തിന്റേയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. ഏതാണ്ട് നൂറില്താഴെ പമ്പുകളാണ് നയാരക്കുള്ളത്.പെട്രോളിന് 5 രൂപയും ഡീസലിന് 3 രൂപയും ആണ് ഇവര് കുറച്ചതെങ്കിലും മൂല്യവർധിത നികുതി (വാറ്റ്) പോലുള്ള സംസ്ഥാന നികുതികൾ ആശ്രയിച്ച് ഇന്ധന വില വ്യത്യാസപ്പെടും.
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പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികള് എന്ന് കുറയ്ക്കും
ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ഇന്ധന പമ്പുകളിൽ 90 ശതമാനത്തിലധികവും വഹിക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ (ഐഒസി), ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (ബിപിസിഎൽ), ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (എച്ച്പിസിഎൽ) എന്നിവ ഒരു പരിഷ്കരണവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഡൽഹിയിൽ പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 102.12 രൂപയും ഡീസൽ ലിറ്ററിന് 95.20 രൂപയുമായി തുടരുന്നു. ഇന്ന് (ജൂലൈ 1 ) കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് വിളിച്ച പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ യോഗത്തില് ഇന്ധന വില കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യം ചര്ച്ചയ്ക്ക് വരുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.
ഇറാൻ സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര എണ്ണവിലയിൽ കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടായതിനുശേഷം ഇന്ധനവില ആദ്യം വർദ്ധിപ്പിച്ച ചില്ലറ വ്യാപാരികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു നയാര. മാർച്ച് 26 ന് പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 5 രൂപയും ഡീസലിന് 3 രൂപയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
മെയ് രണ്ടാം പകുതിയിൽ തുടർച്ചയായ പരിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇന്ധന ചില്ലറ വ്യാപാരികൾ പിന്നീട് പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലകളിൽ ലിറ്ററിന് 7.50 രൂപ വീതം വർദ്ധിപ്പിച്ചു, ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലെ വർദ്ധനവും ഉൽപ്പന്ന വിലയിലെ വർദ്ധനവും പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു.
ആഗോള എണ്ണ വിപണി സമീപ ആഴ്ചകളിൽ സ്ഥിരത കൈവരിച്ചതിനുശേഷം ഇന്ധന വിലയിൽ കുറവുണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ സൂചനയാണിത്. റിഫൈനറിക്ക് ശേഷമുള്ള തിരിച്ചുവരവ് ആവശ്യകത നിറവേറ്റാൻ നയാര പൂർണ്ണമായും സജ്ജമാണെന്നും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉപഭോഗ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി മുഴുവൻ ശൃംഖലയെയും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നുണ്ടന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഗുജറാത്തിലെ വാഡിനാറിൽ പ്രതിവർഷം 20 ദശലക്ഷം ടൺ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല നയാര പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു.
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