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ബിസിനസ്സുകൾക്കായി മെറ്റയുടെ പുതിയ എഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം; തലപ്പത്ത് സി ജെ ദേശായി

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മെറ്റ എന്‍റർപ്രൈസ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് മാർക്ക് സക്കർബർഗ്.

META ENTERPRISE PLATFORM CEO CJ DESAI MARK ZUCKERBERG മെറ്റ എന്‍റർപ്രൈസ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം
Representational Image (Image Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 29, 2026 at 9:05 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ ബിസിനസ് വിഭാഗം ആരംഭിക്കാനൊരുങ്ങി മെറ്റ. ബിസിനസ്സ് വളർത്തുന്നതിനും പ്രവർത്തനരീതികളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പുതിയ ബിസിനസ്സ് വിഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് മെറ്റ സ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ മാർക്ക് സക്കർബർഗ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 'മെറ്റ എന്‍റർപ്രൈസ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം' എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുക.

'സൂപ്പർഇന്‍റലിജൻസ്' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ബിസിനസ്സ് സംരംഭങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ വലിയ പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് കമ്പനി വിശ്വസിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതിനകം തന്നെ മെറ്റ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് സേവനം നൽകുകയും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ബിസിനസുകൾ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് സക്കർബർഗ് ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. ബിസിനസ്സ് മേഖലയിലേക്കുള്ള കമ്പനിയുടെ അടുത്ത നാഴികക്കല്ലായാണ് മെറ്റ എന്‍റർപ്രൈസ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനെ അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എഐ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറാനും വളരാനും ഇത് ബിസിനസ്സുകളെ അനുവദിക്കും.

നൂതന എഐ മോഡലുകൾ, മുൻനിര എഐ ഏജന്‍റുമാർ, വലിയ തോതിലുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ബിസിനസുകളുമായി അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വർഷങ്ങളുടെ പരിചയം എന്നിവ ചുരുക്കം ചില കമ്പനികൾക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ശേഷികളെ മെറ്റ എന്‍റർപ്രൈസ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മെറ്റ അതിന്‍റെ മുഴുവൻ സാങ്കേതികവിദ്യയും ബിസിനസുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പദ്ധതിയിടുന്നത്. മെറ്റ പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത മ്യൂസ് ഏജന്‍റ്, മെറ്റാ ബിസിനസ് ഏജന്‍റ്, മ്യൂസ് API, മ്യൂസ് കോഡ് തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ബിസിനസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുക.

മെറ്റ ചീഫ് എന്‍റർപ്രൈസ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം തലവനായി സി.ജെ. ദേശായി

പുതിയ ഡിവിഷന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിനായി മെറ്റ ചീഫ് എന്‍റർപ്രൈസ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഓഫിസറായി സി.ജെ. ദേശായിയെ നിയമിച്ചു. അദ്ദേഹം നേരിട്ട് മാർക്ക് സക്കർബർഗിനായിരിക്കും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഫുൾ-സ്റ്റാക്ക് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നിർമ്മാണത്തിലും എഐ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ബിസിനസ്സ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, സുരക്ഷ എന്നീ മേഖലകളിലും മികച്ച ഫലങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിൽ കാര്യമായ പരിചയസമ്പത്തുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് സക്കർബർഗ് വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഇദ്ദേഹം മുൻപ് മോംഗോഡിബിയിൽ സിഇഒ, പ്രസിഡന്‍റ് എന്നീ നിലകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ക്ലൗഡ്‌ഫ്ലെയറിൽ ഉൽപ്പന്ന-എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും പ്രസിഡന്റ്, സിഇഒ എന്നീ പദവികൾ ഉൾപ്പെടെ എട്ട് വർഷത്തോളം സർവീസ്നൗവിൽ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മെറ്റയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഈ പുതിയ അധ്യായത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിൽ താൻ ആവേശഭരിതനാണെന്നും ദേശായിയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണെന്നും സക്കർബർഗ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ചെറുകിട ബിസിനസുകൾക്കായി മെറ്റയുടെ മ്യൂസ്

എന്‍റർപ്രൈസ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്‍റെ ഭാഗമായി ചെറുകിട സംരംഭകർക്കായി മെറ്റ 'മ്യൂസ് ഫോർ സ്മോൾ ബിസിനസ്സസ്' പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിലൂടെ ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്ക് മെറ്റായുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ തങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടുകൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്നിവയിലെ ബിസിനസ്സ്-ക്രിയേറ്റർ അക്കൗണ്ടുകളുമായും പരസ്യ അക്കൗണ്ടുകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട അനലിറ്റിക്‌സ് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ 'മ്യൂസ്' ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകാരെ സഹായിക്കും. കൂടാതെ കാൻവ, ഡ്രോപ്പ്ബോക്സ്, ഫിഗ്മ, ഗ്രാനോള, ഹൈലെവൽ, ക്ലാവിയോ, ലവബിൾ, നോഷൻ, ഷോപ്പിഫൈ, സ്ലാക്ക്, സ്ട്രൈപ്പ്, സൂം തുടങ്ങിയ തേർഡ് പാർട്ടി ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പിന്തുണയും ഇതിലൂടെ നൽകും.

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META ENTERPRISE PLATFORM CEO
CJ DESAI
MARK ZUCKERBERG
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