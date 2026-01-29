ഒരക്ഷരം മിണ്ടില്ല, പക്ഷേ നേടുന്നത് കോടികള്... കമ്പനി വിറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ താരം ഖാബി ലെയിം
ഇറ്റലിയിലെ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഖാബിക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്.. പിന്നീട് ലോകം കണ്ടത് ചരിത്രം....
Published : January 29, 2026 at 10:55 AM IST
ലോകത്തിലെ തന്നെ ജനപ്രിയ ടിക്ക് ടോക്ക് താരമാണ് ഖാബാനി ലെയിം എന്ന ഖാബി ലെയിം. മീമുകളിലും ട്രോളുകളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വൈറൽ മുഖം കാണാത്തവരായി ചുരക്കം ചിലരെ കാണൂ. ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ വലിയ ആളുകൾ വരെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധകരാണ്. ഖാബിയെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ നിരവധി പേരെ നമ്മുക്കിടയിലും കാണാൻ സാധിക്കും.
ഇറ്റാലിയൻ ടിക് ടോക്ക് താരമായ ഖാബി ലെയിം തൻ്റെ ആഗോള ബ്രാൻഡും വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കമ്പനി 8,980 കോടി രൂപയ്ക്ക് (975 മില്യൺ ഡോളർ) വിറ്റു എന്ന വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പനിയായ സ്റ്റെപ്പ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ലിമിറ്റഡാണ് ഹോങ്കോങ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഹോൾഡിങ് കമ്പനിയായ റിച്ച് സ്പാർക്കിളിന് വിറ്റത്.
കൂടാതെ, ചൈന ആസ്ഥാനമായുള്ള അൻഹുയി സിയാവോഹെയാങ് നെറ്റ്വർക്ക് ടെക്നോളജി കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ആദ്യ 36 മാസത്തേക്ക് ലെയിമിൻ്റെ ആഗോള വാണിജ്യവൽക്കരണ എക്സ്ക്ലൂസീവ് പങ്കാളിയായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. യുഎസ്, മിഡിൽ ഈസ്ര്റ്, ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കനാണ് നിലവിലെ ലക്ഷ്യം.
ലെയിമിൻ്റെ ആരാധകവൃന്ദത്തിൻ്റെ വാണിജ്യവൽക്കരണം പ്രതിവർഷം 36,842 കോടി രൂപ (4 ബില്യൺ ഡോളർ) വരുമാനം നേടുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പനി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായി, ബഹുഭാഷാ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ഒരു എഐ ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ലെയിം തൻ്റെ ഫേസ് ഐഡി, വോയ്സ് ഐഡി, പെരുമാറ്റ മോഡലുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയാതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ആരാണ് ഖാബി ലെയിം
കാഴ്ച്ചക്കാരെ ചിരിപ്പിച്ചും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിന്തിപ്പിച്ചും ഖാബിയുടെ വീഡിയോ ഒരു തരംഗം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഖാബി സംസാരിക്കുന്നത് വീഡിയോകളിലൊന്നും കാണാനാവില്ല. ഭാവങ്ങളും ആംഗ്യങ്ങളുമാണ് മുഴുവൻ. എങ്കിലും ആരാധകരെ കൈയിലെടുക്കാൻ അധികം സമയം എടുത്തില്ല. 2020 മാർച്ചിലാണ് ഖാബി ടിക്ടോക്കിൽ ആദ്യത്തെ വിഡിയോ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.
ലളിതമായ കാര്യങ്ങള് സങ്കീർണമാക്കി ചെയ്യുന്ന വിഡിയോകൾക്ക് പ്രതികരിച്ചാണ് ഖാബി ശ്രദ്ധയേനായത്. ചെരിപ്പ് എങ്ങനെ ഈസിയായി ഇടാം, കാറിന്റെ ഡോര് എങ്ങനെ തുറക്കാം, പാല്പാക്കറ്റ് എങ്ങനെ മുറിക്കാം എന്നിങ്ങനെ കാണിച്ച് ആളെ പറ്റിക്കാനും വ്യൂ കൂട്ടാനും നടത്തുന്ന വീഡിയോസിനെ ട്രോളിയാണ് അദ്ദേഹം വൈറലായത്. എല്ലാ വിഡിയോയുടെ അവസാനം രണ്ടു കൈകൾ കൊണ്ട് ‘ഇത്ര ഉള്ളൂ’, നിസാരം എന്ന അർഥത്തിലുള്ള ഖാബിയുടെ ആംഗ്യം ട്രെൻഡായി മാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 2025ൽ 162 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്സിനെയാണ് അദ്ദേഹം വാരികൂട്ടിയത്.
ആസ്തി?
വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, 2024-25 കാലഘട്ടത്തിൽ ഖാബിയുടെ ഏകദേശ ആസ്തി 15 മില്യൺ ഡോളർ മുതൽ 20 മില്യൺ ഡോളർ വരെയാണ് (ഏകദേശം 125 കോടി മുതൽ 165 കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപ). ഫോബ്സ് മാസികയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനമുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളായ ഹ്യൂഗോ ബോസ്, ബിനാൻസ്, ഫെരാരി, ഖത്തർ എയർവേയ്സ് എന്നിവയുമായുള്ള സഹകരണം വഴി അദ്ദേഹത്തിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ലഭിക്കുന്നു. ഒരു ടിക് ടോക് പോസ്റ്റിന് മാത്രം അദ്ദേഹം ഏകദേശം $750,000 (6 കോടി രൂപയിലധികം) ഈടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോളോവേഴ്സുള്ള ടിക് ടോക് താരം എന്ന നിലയിൽ ടിക് ടോക് ക്രിയേറ്റർ ഫണ്ടിലൂടെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിയും വലിയൊരു തുക ലഭിക്കുന്നു. പല ഹോളിവുഡ് താരങ്ങൾക്കൊപ്പവും ഖാബി പരസ്യങ്ങളിലും മറ്റും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂല്യം വർധിപ്പിച്ചു. 2020-ലെ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഇറ്റലിയിലെ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഖാബിക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. യാതൊരു സംസാരവുമില്ലാതെ, ലളിതമായ ആംഗ്യങ്ങളിലൂടെ 'ലൈഫ് ഹാക്കുകളെ' പരിഹസിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈലി വളരെ പെട്ടെന്ന് ലോകം ഏറ്റെടുത്തു.
