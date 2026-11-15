ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ വരുമാനത്തിൻ്റെ 30-40% സമ്പാദിക്കാം, മാർഗദർശി ചിറ്റ് ഫണ്ടിൻ്റെ 136-ാമത് ശാഖ തുറന്നു
ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ വച്ച് പുതിയ വരിക്കാർക്കുള്ള ചിട്ടി രേഖകൾ ശൈലജ കിരൺ കൈമാറി. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ തുറകളിലുള്ള ആളുകളും മാർഗദർശിയുടെ ഭാഗമാണെന്നും ലളിതമായ തവണകളിലൂടെ വലിയൊരു സമ്പാദ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ശൈലജ കിരൺ
Published : November 15, 2026 at 2:26 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സാധാരണക്കാരുടെയും മധ്യവർഗ കുടുംബങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തിക സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് കരുത്തുപകരുന്ന വിശ്വസ്ത സ്ഥാപനമായി മാർഗദർശി എക്കാലവും നിലകൊള്ളുമെന്ന് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശൈലജ കിരൺ. തെലങ്കാനയിലെ മേഡ്ചലിൽ മാർഗദർശി ചിറ്റ് ഫണ്ടിൻ്റെ പുതിയ ശാഖ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. പുതിയ ബ്രാഞ്ച് പ്രവർത്തനസജ്ജമായതോടെ മാർഗദർശിയുടെ ആകെ ശാഖകളുടെ എണ്ണം 136 ആയി ഉയർന്നു.
ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ വച്ച് പുതിയ വരിക്കാർക്കുള്ള ചിട്ടി രേഖകൾ ശൈലജ കിരൺ കൈമാറി. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ തുറകളിലുള്ള ആളുകളും മാർഗദർശിയുടെ ഭാഗമാണെന്നും ലളിതമായ തവണകളിലൂടെ വലിയൊരു സമ്പാദ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഇത് ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സമ്പാദ്യ ശീലം വളർത്താം; അടിയന്തര സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളോട് ഗുഡ്ബൈ പറയാം
സാധാരണയായി ഓരോ രണ്ടു മൂന്നു വർഷം കൂടുമ്പോഴും ജനങ്ങള്ക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം വരുമാനത്തിൻ്റെ 30 മുതൽ 40 ശതമാനം വരെ സമ്പാദിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ശീലം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കും.
വരിക്കാർക്ക് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ പണം ലഭ്യമാക്കുമെന്നത് മാർഗദർശിയുടെ ഉറപ്പാണ്. അടിയന്തരമായി പണം ആവശ്യമുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ എവിടെനിന്ന് ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുമെന്ന ആശങ്ക മാർഗദർശിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. ചെറിയ തവണകളിലൂടെ വലിയൊരു തുക കെട്ടിപ്പടുക്കാനും, അത് ആവശ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും സുരക്ഷിതമായി പുനർനിക്ഷേപിക്കാനും മാർഗദർശി വഴി സാധിക്കുമെന്നും ശൈലജ പറഞ്ഞു.
വരാനിരിക്കുന്നത് വൻ വിപുലീകരണം; ഒഡീഷയിലേക്കും പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു
സാധാരണക്കാരുടെയും ബിസിനസുകാരുടെയും സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എന്നും താങ്ങായി നിലകൊള്ളുന്ന മാർഗദർശി ചിറ്റ് ഫണ്ട് അതിൻ്റെ വിപുലീകരണത്തിൻ്റെ പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക്. തെലങ്കാനയിലെ മേഡ്ചലിൽ 136-ാമത് ശാഖ വിജയകരമായി ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ, രാജ്യത്തുടനീളം പുതിയ പത്ത് ബ്രാഞ്ചുകൾ കൂടി ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് മാർഗദർശി ശൈലജ കിരൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആന്ധ്ര, തെലങ്കാന, കർണാടക, തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഒഡീഷയിലേക്കും കമ്പനി ഉടൻ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കും.
റാമോജി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി 1962-ൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച മാർഗദർശി ഇന്ന് കോടിക്കണക്കിന് വരിക്കാരുടെ വിശ്വസ്ത സ്ഥാപനമാണ്. സുരക്ഷിതമായ സമ്പാദ്യ ശീലത്തിലൂടെയും കൃത്യമായ പണമിടപാടുകളിലൂടെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ മാർഗദർശിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മാർഗദർശി ചിട്ടികളുടെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ
വലിയൊരു തുക ഒറ്റയടിക്ക് കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസ തവണകളിലൂടെ വലിയൊരു സമ്പാദ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ മാർഗദർശി അവസരമൊരുക്കുന്നു. ചിട്ടി വിളിച്ചെടുക്കുന്ന വരിക്കാർക്ക് യാതൊരുവിധ കാലതാമസവുമില്ലാതെ കൃത്യസമയത്ത് പണം ലഭ്യമാക്കുമെന്നതാണ് മാർഗദർശിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത. വീട്ടമ്മമാർ, സർക്കാർ-സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർ, വൻകിട-ചെറുകിട വ്യവസായികൾ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ തുറകളിലുള്ളവർക്കും അനുയോജ്യമായ വിവിധ തരം ചിട്ടി പ്ലാനുകൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, വിവാഹം, ഭവന നിർമ്മാണം, ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരണം തുടങ്ങിയ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എവിടെനിന്ന് പണം കണ്ടെത്തുമെന്ന ആശങ്കയ്ക്ക് മാർഗദർശി മികച്ച പരിഹാരമേകുന്നു.
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