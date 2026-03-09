ETV Bharat / business

ഓഹരി വാങ്ങാൻ ചാടി വീഴല്ലേ, സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ഇങ്ങനെ..

യുദ്ധം സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് നിക്ഷേപകരിൽ വലിയ ഉത്കണ്‌ഠയുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് വിലയിരുത്തല്‍...

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 9, 2026 at 1:03 PM IST

2 Min Read
സൗരഭ് ശുക്ല

ന്യൂഡല്‍ഹി: അമേരിക്ക, ഇസ്രയേൽ, ഇറാൻ എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്ന ഭീതി തിങ്കളാഴ്‌ച ഓഹരി വിപണികളിൽ പ്രതിഫലിച്ചു. സെൻസെക്‌സും നിഫ്റ്റിയും മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം ഇടിഞ്ഞു. രാവിലെ 10.45-ഓടെ സെൻസെക്‌സ് 2,130.72 പോയിൻ്റും നിഫ്റ്റി 677 പോയിൻ്റും ഇടിഞ്ഞു.

ഇതുവരെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്ന സംഘർഷം സാധാരണക്കാരെയും ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് വിപണിയെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്നത് എന്ന് വിദഗ്‌ധര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു. വിപണിയിലെ ഈ ഇടിവിനെ ഒരു 'വാങ്ങൽ അവസരമായി' കാണരുതെന്നും, സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമായ ശേഷം മാത്രം നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും അനലിസ്റ്റുകൾ നിർദേശിക്കുന്നു.

സെൻസെക്‌സിനും നിഫ്റ്റിക്കും പുറമെ വിപണിയുടെ ഒട്ടുമിക്ക മേഖലകളിലും തകർച്ച ദൃശ്യമാണ്. ബിഎസ്ഇയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌ത 75 ശതമാനത്തോളം ഓഹരികളും നഷ്‌ടത്തിലാണ് വ്യാപാരം തുടരുന്നത്. 200-ലധികം ഓഹരികൾ ലോവർ സർക്യൂട്ടിലായി. ഏകദേശം 728 ഓഹരികൾ അവയുടെ 52 ആഴ്‌ചയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലെത്തി.

പ്രതിരോധം, എണ്ണ-വാതകം എന്നീ മേഖലകളിൽ നേരിയ മുന്നേറ്റം കണ്ടെങ്കിലും ഇത് താൽക്കാലികം മാത്രമാണെന്നാണ് വിദഗ്‌ധരുടെ പക്ഷം. നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് നിക്ഷേപകർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

'നിക്ഷേപത്തിന് മുൻപ് ചിന്തിക്കുക'

ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ കുടിവെള്ള വിതരണ പ്ലാൻ്റുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണ വാർത്തകൾ വിപണിയിലെ ആശങ്ക വർധിപ്പിച്ചതായി ഓഹരി വിപണി വിദഗ്‌ധൻ അംബരീഷ് ബാലിഗ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. യുദ്ധം സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് നിക്ഷേപകരിൽ വലിയ ഉത്കണ്‌ഠയുണ്ടാക്കുന്നു. വിപണി ഇനിയും എത്രത്തോളം താഴുമെന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രവചിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കാത്തിരുന്ന് കാണുക

പ്രതിരോധം, എണ്ണ മേഖലകളിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന നേട്ടം വൈകാരികമായ ഒന്നാണെന്നും യുദ്ധം തുടർന്നാൽ വിപണിയിൽ സമ്മർദ്ദം തുടരുമെന്നും ബാലിഗ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. അതേസമയം, നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്‌നത്തിന് പരിഹാരമായാൽ വിപണി വേഗത്തിൽ തിരിച്ചുകയറാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ വാരം വരെ വിപണിയിലെ ഇടിവിനെ ഓഹരികൾ വാങ്ങാനുള്ള അവസരമായി കണ്ടിരുന്ന ബാലിഗ, ഇപ്പോൾ തൻ്റെ നിലപാട് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. വ്യക്തത വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് നിക്ഷേപകർക്ക് ഉചിതമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ഏഷ്യൻ വിപണികളിൽ വലിയ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ കോസ്‌പി ഏഴ് ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു. ജപ്പാൻ, ഹോങ്കോങ് സൂചികകൾ ഇടിഞ്ഞതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍.

