കര്ണാടകയില് ഇരുപത്തെട്ടാമത് ശാഖ തുറന്ന് മാര്ഗദര്ശി ചിറ്റ് ഫണ്ട്
മാര്ഗദര്ശിയുടെ രാജ്യമെമ്പാടുമായുള്ള 129മത്തെ ശാഖയ്ക്കാണ് കര്ണാടകയിലെ സിധനൂരില് തുടക്കമായിരിക്കുന്നത്.
Published : March 5, 2026 at 4:51 PM IST
സിധാനൂര്-റായചൂര്: റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനികളുടെ ഭാഗമായ മാര്ഗദര്ശി ചിറ്റ് ഫണ്ട് എന്ന വിശ്വസ്ത ധനകാര്യ സേവന കമ്പനിയുടെ പുത്തന് ശാഖ കര്ണാടകയിലെ റായ്ചൂര് ജില്ലയിലുള്ള സിധാനൂര് പട്ടണത്തില് തുറന്നു പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചു. കമ്പനിയുടെ രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള 129മത്തെ ശാഖയാണിത്. കര്ണാടകയിലെ 28മത്തേതും.
രാജ്യത്തെ ചിറ്റ് ഫണ്ട് മേഖലയിലെ ശക്തമായ വിശ്വാസ്യതയുള്ള സ്ഥാപനമാണ് മാര്ഗദര്ശി ചിറ്റ് ഫണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, കര്ണാടക, തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെമ്പാടുമായി മാര്ഗദര്ശി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 63 വര്ഷമായി ഇടപാടുകാരുമായി വിശ്വസ്ത ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണിത്. സിധാനൂരിലെ പുതിയ ശാഖയുമായി കമ്പനി കര്ണാടകയില് തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതല് വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
കര്ണാടക റീജ്യണല് ഹെഡ് പി ലക്ഷ്മണ് റാവു, ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസര് കോര്പ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് വൈസ്പ്രസിഡന്റ് ജി ബാലാറാം കൃഷ്ണ, കര്ണാടക ഡിവിഷന് ജനറല് മാനേജര് നഞ്ചുണ്ടയ്യ, സിധാനൂര് ശാഖ ജനറല് മാനേജര് ജയധര്, ബല്ലാരി ശാഖാ മാനേജര് രമേഷ് എന്നിവരടക്കമുള്ള നിരവധി മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര് പുതിയ ശാഖയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ദീര്ഘകാലമായി കമ്പനിയുടെ ഇടപാടുകാരായവരും ചടങ്ങില് സംബന്ധിച്ചു. അവര് തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവച്ചു.
പതിനഞ്ച് വര്ഷമായി മാര്ഗദര്ശിയുമായി ഇടപാടുകള് നടത്തുന്നതായി ഡി ബി ഗൗഡ എന്ന ഉപഭോക്താവ് പറഞ്ഞു. വിശ്വാസ്യത തന്നെയാണ് കമ്പനിയുടെ മുഖമുദ്രയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. വര്ഷങ്ങള് കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത ആര്ജ്ജിച്ചിരിക്കുന്നു. പുതിയ ശാഖയുടെ പിറവിയിലും അദ്ദേഹം സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തി. നാട്ടുകാര് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു.
പതിനഞ്ച് വര്ഷമായി താന് മാര്ഗദര്ശിയില് നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതായി മറ്റൊരു ഉപഭോക്താവായ സുജാത എന്ന സര്ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥ പറഞ്ഞു. തനിക്ക് നിക്ഷേപം ഉണ്ടാക്കാനും വരുമാനമുണ്ടാക്കാനും മാര്ഗദര്ശി ഏറെ സഹായിച്ചതായും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഇടപാടുകാരുടെ വിശ്വാസ്യത ആര്ജിക്കാന് കമ്പനിക്ക് കഴിഞ്ഞതായും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മാര്ഗദര്ശിയുമായി 22 വര്ഷത്തെ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് മറ്റൊരു ഇടപാടുകാരനായ പ്രകാശ് ഗൗഡ പറഞ്ഞു. മുമ്പ് ജില്ലാ ആസ്ഥാനമായ റായ്ചൂരിലെത്തി മാത്രമേ തനിക്ക് നിക്ഷേപം നടത്താനാകുമായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാല് സിധാനൂരില് പുതിയ ശാഖ വന്നതോടെ ഇവിടെ വരെ വന്നാല് മതിയാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. പുതിയ ശാഖ ഇടപാടുകാര്ക്ക് വലിയ സൗകര്യമായിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
മുമ്പൊക്കെ മറ്റ് ചിട്ടിക്കമ്പനികളുമായുള്ള ഇടപാടില് തനിക്ക് നഷ്ടങ്ങള് സംഭവിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് മാര്ഗദര്ശിയിലെത്തിയ ശേഷം തനിക്ക് കാലതാമസമില്ലാതെ തന്നെ പണം കിട്ടിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കമ്പനി വിശ്വാസ്യതയ്ക്കും സുതാര്യതയ്ക്കും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അന്തരിച്ച റാമോജി റാവു തുടങ്ങിയ മാര്ഗദര്ശി വിശ്വാസ്യതയിലൂടെയും ധനകാര്യ അച്ചടക്കത്തിലൂടെയുമാണ് ജനപ്രിയത കൈവരിച്ചതെന്ന് ശുഭശ്രീ കുടില്വ്യവസായത്തിന്റെ ഉടമയായ കെ വേണുബാബു പറഞ്ഞു. ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാര്ക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ശമ്പളവു ആനുകൂല്യങ്ങളും കിട്ടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ തൊഴില് സംസ്കാരത്തില് നിന്ന് പ്രചോദനം ഉള്ക്കൊണ്ട് കൊണ്ട് തന്റെ സ്ഥാപനത്തിലെയും ജീവനക്കാര്ക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും നല്കാന് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മാര്ഗര്ശിയിലെ ഇടപാടുകാരനായതില് അഭിമാനമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.