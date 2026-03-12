സിലിണ്ടർ കിട്ടാനില്ല, ബുക്കിങ് തകരാറില്! പരാതിയുമായി ഉപഭോക്താക്കള്
എൽപിജി ക്ഷാമം, ഗാർഹിക വിതരണത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്ന കേന്ദ്ര വാദം പൊളിയുന്നു, കേരളമടക്കം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പരാതികൾ വ്യാപകം.....
Published : March 12, 2026 at 5:37 PM IST
സുരഭി ഗുപ്ത
ന്യൂഡല്ഹി: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘര്ഷത്തിൻ്റെ ആഘാതം രാജ്യത്തെ ഓരോ സാധാരണക്കാരൻ്റെയും വീട്ടിലെ അടുക്കളയില് വരെ എത്തുന്നു. വാണിജ്യ മേഖലയില് എല്പിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ അഭാവം മൂലം രാജ്യത്തെ വിവിധയിടങ്ങളില് റെസ്റ്റോറൻ്റുകളും ഹോട്ടലുകളുമെല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് എല്പിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ പ്രതിസന്ധി വീട്ടുപടിക്കല് വരെ എത്തിയത്. ഗാര്ഹിക ആവശ്യത്തിനുള്ള സിലിണ്ടറുകള്ക്ക് പ്രതിസന്ധിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് പറയുമ്പോഴും, അതല്ല യാഥാര്ഥ്യമെന്നാണ് സാധാരണക്കാര് പറയുന്നത്.
രാജ്യത്തെ വിവിധയിടങ്ങളില് വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകള് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതില് തടസം നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിരവധി ഉപഭോക്താക്കള് രംഗത്തെത്തി. ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു, മുംബൈ, ബിഹാർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വീടുകളിലും വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സിലിണ്ടറുകൾ കിട്ടാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. കേരളത്തിലെ വിവിധയിടങ്ങളിലും സമാന സംഭവം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൺലൈനായോ, വാട്സാപ്പ് വഴിയോ, ഐവിആർഎസ് (IVRS) വഴിയോ സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പലർക്കും കഴിയുന്നില്ല.
പരാതിയുമായി ഉപഭോക്താക്കളുടെ പരാതി
"രാത്രി വൈകി എൻ്റെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ തീർന്നുപോയി. വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള വാട്ട്സ്ആപ്പ് വഴി റീഫിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. സാധാരണയായി 30 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ബുക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ വരാറുള്ളതാണ്, എന്നാൽ ഇത്തവണ യാതൊരു പ്രതികരണവുമുണ്ടായില്ല. സിലിണ്ടർ എപ്പോൾ വരുമെന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റൗ വാങ്ങി. എൽപിജിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു നിന്നാൽ എനിക്ക് പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം." ഡൽഹിയിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ സൗരഭ് കുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ കരിഞ്ചന്തയിൽ പാചകവാതകത്തിന് അമിതവില ഈടാക്കുന്നതായി ഉപഭോക്താക്കൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. "ഞാൻ എനിക്കുവേണ്ടി മാത്രം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഒരു ചെറിയ സിലിണ്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി അത് റീഫിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നേരിടുന്നത്. ചിലയിടങ്ങളിൽ കിലോയ്ക്ക് 400 രൂപയ്ക്കും മറ്റു ചിലയിടങ്ങളിൽ 250 രൂപയ്ക്കുമാണ് ഇത് വിൽക്കുന്നത്. ഇത്രയും ഉയർന്ന വില നൽകി പാചകം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വളരെ ചിലവേറിയതായി മാറുകയാണ്." നോയിഡയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന എം.എൻ.സി (MNC) ജീവനക്കാരനായ ഹോഷാംഗ് ഗോവിൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"ഗ്യാസ് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴെല്ലാം ആവർത്തിച്ച് തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടു. ഐ.വി.ആർ.എസ് (IVRS) വഴി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സാങ്കേതിക തകരാറുണ്ടെന്ന് സിസ്റ്റം അറിയിക്കുകയും കോൾ കട്ടാവുകയും ചെയ്തു. വീണ്ടും വിളിച്ചപ്പോൾ ആ നമ്പർ സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ് ആയിരുന്നു. മുമ്പൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല," ചെന്നൈ കുണ്ട്രത്തൂർ സ്വദേശിയായ ബാലകൃഷ്ണൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
തടസങ്ങളുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
ചില സാങ്കേതിക തടസങ്ങൾ സിലിണ്ടറുകൾ റീഫിൽ ചെയ്യുന്ന സമയക്രമത്തെ ബാധിച്ചതായി ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ ഗാർഹിക എൽപിജി വിതരണത്തിൽ കുറവില്ലെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. 'ചില സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ അത് പരിഹരിച്ചുവരികയാണ്, എന്നാൽ ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകൾക്ക് ക്ഷാമമുണ്ടാകില്ല. നിലവിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി മുൻഗണന നൽകി മാറ്റിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. സാങ്കേതിക തകരാർ കാരണം സിലിണ്ടറുകൾ റീഫിൽ ചെയ്യുന്ന കാലയളവിൽ ചെറിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്, അതും ഉടൻ തന്നെ പരിഹരിക്കപ്പെടും,' ഐഒസിഎൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ (സിസി) അനുരാഗ് ശുക്ല ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
എല്പിജി വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും നീണ്ട ക്യൂ
രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സമാനമായ പരാതികൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. പാചകവാതക വിതരണത്തിൽ തടസം നേരിടുമെന്ന ഭീതിയിൽ സിലിണ്ടർ റീഫിൽ ചെയ്യാൻ ഉപഭോക്താക്കൾ നെട്ടോട്ടമോടുകയാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിലുണ്ടായ പരിഭ്രാന്തി എൽപിജി വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നീണ്ട ക്യൂവിന് കാരണമായി.
മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തുനിന്നിട്ടും പലരും വെറുംകൈയോടെ മടങ്ങേണ്ടി വന്നതായി ബിഹാറിലെ ദർഭംഗയിലെ കടയുടമയായ ദയാ നാനാ മിശ്ര പറഞ്ഞു. "ഒരു സിലിണ്ടർ കിട്ടാനായി ഞാൻ മണിക്കൂറുകളോളം വരിയിൽ നിന്നു. അവിടെ കാത്തുനിന്ന ഏകദേശം 20 പേരിൽ 9 പേർക്ക് മാത്രമാണ് സിലിണ്ടർ ലഭിച്ചത്, ബാക്കിയുള്ളവരെ കെവൈസി (KYC) പ്രശ്നങ്ങളോ മറ്റ് കാരണങ്ങളോ പറഞ്ഞ് മടക്കി അയച്ചു. ക്ഷാമമുണ്ടെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ കാരണം പാചകവാതകം ഉറപ്പാക്കാൻ വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം തന്നെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ സിലിണ്ടറുകൾ ലഭ്യമാണെങ്കിലും എച്ച്പിസിഎൽ (HPCL) സിലിണ്ടറുകൾ കിട്ടാൻ ജനങ്ങൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നേരിടുന്നത്" മിശ്ര ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം
വർധിച്ചുവരുന്ന ആശങ്കകൾക്കിടയിലും, ഗാർഹിക എൽപിജി വിതരണം സുരക്ഷിതമാണെന്നും വീടുകളിലേക്കുള്ള പാചകവാതക വിതരണം തടസമില്ലാതെ ഉറപ്പാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു. എൽപിജി ഉൽപ്പാദനം പരമാവധി വർധിപ്പിക്കാൻ പെട്രോളിയം പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രാലയം അടുത്തിടെ റിഫൈനറികൾക്കും പെട്രോകെമിക്കൽ പ്ലാൻ്റുകൾക്കും നിർദ്ദേശം നൽകി. ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം ഏകദേശം 25 ശതമാനം വർധിപ്പിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ എൽപിജി ആവശ്യകതയുടെ 60 ശതമാനത്തോളവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ ഇറക്കുമതിയുടെ 90 ശതമാനവും സാധാരണയായി കടന്നുപോകുന്നത് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയാണ്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ വർധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ ആഗോള ഊർജ്ജ വിലയിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി, ആഭ്യന്തര ഊർജ്ജ വിതരണം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്.
റെസ്റ്റോറൻ്റുകൾക്കും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നൽകുന്ന എൽപിജി വിഹിതം പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ, ഭാരത് പെട്രോളിയം, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂന്നംഗ സമിതിയും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിഭ്രാന്തി മൂലമുള്ള ബുക്കിംഗും പൂഴ്ത്തിവെപ്പും തടയുന്നതിനായി, രണ്ട് ബുക്കിംഗുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇടവേള 21 ദിവസത്തിൽ നിന്നും 25 ദിവസമായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വിദഗ്ധര് പറയുന്നത്...
"യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിതരണ ക്ഷാമത്തേക്കാൾ ഉപരിയായി ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ ഒരു പരിഭ്രാന്തിയാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. മിക്ക വീടുകളിലും രണ്ട് സിലിണ്ടർ കണക്ഷനുകൾ ഉള്ളതിനാൽ, ആദ്യത്തെ സിലിണ്ടർ തീർന്ന ഉടൻ തന്നെ 10-15 ദിവസം കാത്തുനിൽക്കാതെ ഉപഭോക്താക്കൾ അടുത്ത സിലിണ്ടറിനായി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഓർഡറുകളിൽ 70-80% വർധനവുണ്ടാക്കാനും വലിയ തോതില് തടസം സൃഷ്ടിക്കാനും കാരണമായി. ഇത്തരം 'പാനിക് ബുക്കിംഗ്' വിതരണ സംവിധാനത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയും ചെറിയ അനധികൃത സിലിണ്ടറുകളുടെ കരിഞ്ചന്തയ്ക്ക് വഴിതെളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അടുത്ത 35-40 ദിവസത്തേക്ക് എൽപിജി വിതരണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സർക്കാരിന് സാധിക്കും, അതിനാൽ ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ല" മുതിർന്ന ഊർജ്ജ വിദഗ്ധൻ സുധീർ ബിഷ്ട് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
