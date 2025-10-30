ഇറക്കമല്ല ഇനിയാണ് കുതിപ്പ്; ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉയര്ന്ന് സ്വര്ണവില, നിക്ഷേപകര്ക്ക് ആശ്വാസം
ഇന്ന് രാവിലെ പവന് 1,400 ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സ്വര്ണവില കുതിക്കുകയാണ്.
Published : October 30, 2025 at 6:47 PM IST
വിലയില് ചാഞ്ചാട്ടം തുടര്ന്ന് സ്വര്ണം. ഇന്ന് രാവിലെ തകര്ന്ന സ്വര്ണവില ഉച്ചയായപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും കുതിച്ചുയര്ന്നു. കേരളത്തില് ഗ്രാമിന് 175 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,045 രൂപയും പവന് 1,400 ഇടിഞ്ഞ് 88,360 രൂപയുമായിരുന്നു വ്യാഴാഴ്ച രാവിലത്തെ വിപണി നിരക്ക്.
22 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 90 രൂപ വര്ധിച്ച് 11,135 രൂപയും ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന് 720 ഉയര്ന്ന് 89,080 രൂപയുമാണ് വിപണി നിരക്ക്. യു എസ് കേന്ദ്രബാങ്കായ ഫെഡറല് റിസര്വ് അടിസ്ഥാനത്തില് പലിശനിരക്ക് കുറച്ചിട്ടും ഇന്ന് രാവില സ്വര്ണവില ഇടിഞ്ഞു.
കേരളത്തില് 18 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന് 75 രൂപ വര്ധിച്ച് 9,155 രൂപയാണ്. 14 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന് 7,130 രൂപയുമായി. 9 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന് 4620 രൂപയുമാണ്. അതേസമയം വെള്ളിയുടെ വിലയില് മാറ്റമില്ലാതെ 155 എന്ന നിലയില് തുടരുകയാണ്.
കുതിപ്പിന്റെ ആവേശം കൈവിട്ടെന്ന് കരുതിയ സ്വര്ണവിലയാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ചു കയറിയത്. ഏതാനും ദിവസമായി സ്വര്ണവിലയില് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമായി വലിയ ചാഞ്ചാട്ടമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്.
ഒറ്റയടിക്ക് ഇന്ന് (ഒക്ടോബര് 29) രാവിലെ 650 രൂപ പവന് വർധിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഉച്ചയ്ക്ക് 60 രൂപ കൂടി വര്ധിച്ചു. ഇതോടെ ഒരു പവന് 89,760 രൂപയായി. ഗ്രാമിനും രാവിലെ 70 രൂപ വർധിച്ച് 11,145 രൂപയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഗ്രാമിന് 75 രൂപ വർധിച്ച് 11,220 രൂപയായി.
സ്വര്ണവിലയിലെ ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രതീക്ഷകള്
ഷി- ട്രംപ് ചര്ച്ച തീരുമാനമാകാതെ പിരിഞ്ഞാലും സ്വര്ണവില മുന്നോട്ട് കുതിക്കും. റഷ്യ- യുക്രൈയ്ന് പോരിന് ശമനമില്ലാത്തതും സ്വര്ണത്തിന് നേട്ടമാണുണ്ടാവുക. സ്വര്ണവില വൈകാതെ 4,500 ഡോളറിലേക്ക് ഉയര്ന്നേക്കുമെന്ന് സ്റ്റാര്ഡേര്ഡ് ചാര്ട്ടേഡ് ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രവചിച്ചിരുന്നു.
ഫെഡ് നിരിക്ക് കുറയ്ക്കാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധര് പറയുന്നത്. യു എസ് സെന്ട്രല് ബാങ്ക് പലിശ നിരക്കുകളും കുറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കുകള് സ്വര്ണത്തെ കൂടുതല് ആകര്ഷകമാക്കും.
ഷി- ട്രംപ് കൂടിക്കാഴ്ചയും ചര്ച്ചകളുമൊക്കെ ആഗോള വ്യാപാരത്തെയും സ്വര്ണ വിലയേയും ബാധിച്ചേക്കാം. അടുത്ത ആഴ്ചയിലെ സ്വര്ണവില അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില് ഒരു ഔണ്സിന് 3,800-4,200 ഡോളര് എന്ന നിരക്കില് തുടരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതില് ആഗോള സമ്മര്ദ്ദം ഉയരുകയാണെങ്കില് വീണ്ടും സ്വര്ണവിലയില് കുതിപ്പുണ്ടാകുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്.
സ്വര്ണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും വില കുറയാന്
ക്രൂഡ് ഓയില് വിലയിലെ സമീപകാല വര്ധനവ് സ്വര്ണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും വിലയില് സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇടി എഫ് പിന്വലിച്ചതും തുടര്ച്ചയായ വിലയിടിവിന് കാരണമായി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് എണ്ണ ഉപഭോക്താക്കള് തമ്മിലുള്ള തീരുവകളും കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന ആശങ്ക ലഘൂകരിച്ചുകൊണ്ട് യു എസ്- ചൈന സാമ്പത്തിക കരാര് രൂപപ്പെട്ടതും വില ഇടിവിന് കാരണമായി.
ലാഭം തേടുന്നതിനായി നിക്ഷേപകര് പലപ്പോഴും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയില് നിന്ന് മാറി എണ്ണയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. ഇത് അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വില ഉയരുകയും സ്വര്ണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും വില കുറയാനും ഇടയാക്കി. ബുള്ളിയന് വിപണിയില് റെക്കോര്ഡ് വില കുതിച്ചുയരുന്നതിനിടെ നിക്ഷേപകര് ലാഭമെടുക്കാന് തുടങ്ങയതും തിരിച്ചടിയായി.
യുഎസിൽ റീട്ടെയ്ൽ പണപ്പെരുപ്പം നിരീക്ഷക പ്രവചനങ്ങളേക്കാൾ താഴ്ന്നു നിന്നത് വീണ്ടും പലിശയിളവ് ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചന ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യു എസില് അടിസ്ഥാന പലിശനിരക്ക് കുറയുന്നത് സ്വര്ണത്തിന് നേട്ടമാണുണ്ടാകുന്നത്. സ്വര്ണ നിക്ഷേപത്തിന് സ്വീകാര്യത ലഭിക്കും. മാത്രമല്ല ഡോളര് തളരുന്നുവെങ്കില് വലിയ തോതില് സ്വര്ണം വാങ്ങാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഓണ്ലൈന് വ്യാപാരവും വര്ധിക്കും. ഇങ്ങനെയെങ്കിലും വീണ്ടും സ്വര്ണ വില വര്ധിക്കാന് സാധ്യത കുറയും.
