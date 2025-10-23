സ്വര്ണവിലയില് വമ്പന് ഇടിവ്; രണ്ടു ദിവസത്തിനിടെ കുറഞ്ഞത് 5,640 രൂപ
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി വലിയ ഇടിവാണ് സ്വര്ണവിലയില് ഉണ്ടായികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും വമ്പന് ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് നിരീക്ഷകര് വിലയിരുത്തുന്നത്.
Published : October 23, 2025 at 10:34 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സ്വര്ണം വാങ്ങുന്നവര്ക്ക് ആശ്വാസമായി വ്യാഴാഴ്ച വിലയില് വമ്പന് ഇടിവ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവിലയില് വലിയ കുറവാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വര്ണവില റെക്കോര്ഡില് എത്തിനില്ക്കുമ്പോള് നിക്ഷേപകര് ലാഭം പിന്വലിച്ചതോടെയാണ് വില പെട്ടെന്ന് കുറയാന് കാരണമായത്. ഇനിയും വില കുറയുമോയെന്നാണ് ആഭരണ പ്രേമികള് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും (ഒക്ടോബര് 23) സ്വര്ണവിലയില് വലിയ മാറ്റമാണുള്ളത്. 22 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന് 75 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഗ്രാമിന് 11, 465 രൂപയും പവന് 600 രൂപ കുറഞ്ഞ് 91,720 രൂപയുമായി. 18 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന് 60 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഗ്രാമിന് 9,430 രൂപയും 14 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന് 7,350 രൂപയുമായി. 9 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന് 4,750 രൂപയാണ് ഇപ്പോള് നിരക്ക്. ഇതോടെ രണ്ടു ദിവസത്തിനിടെ 5,640 രൂപ സ്വര്ണ വിലയില് കുറവുണ്ടായി.
വെള്ളി വിലയും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ 175 രൂപയായിരുന്നു. 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 165 രൂപയായിട്ടുണ്ട്. ഗോൾഡ് ഇടിഎഫുകൾക്ക് പുറമേ സിൽവർ ഇടിഎഫിലേക്കും ലാഭമെടുപ്പ് സമ്മർദം ആഞ്ഞടിച്ചതോടെയാണ് വെള്ളി വിലയിലും ഇടിവുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ചൊവ്വ,ബുധന് ദിവസങ്ങളിലെ സ്വര്ണവില
ചൊവ്വാഴ്ച (ഒക്ടോബര് 21) ഉച്ചയ്ക്ക്ശേഷം നിക്ഷേപകരേയും ആഭരണ പ്രേമികളേയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വര്ണ വില കുത്തനെ കുറഞ്ഞിരുന്നു. പവന് 1600 രൂപയായിരുന്നു കുറഞ്ഞത്. പവന് 95,760 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,970 രൂപയിലെത്തി.
ബുധനാഴ്ച (ഒക്ടോബര് 22) സ്വര്ണവില രണ്ടുതവണയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഒറ്റ ദിവസത്തില് മാത്രം 3,440 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേം 960 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഗ്രാമിന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ പവന് 92,320 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10,540 എന്ന നിരക്കിലായിരുന്നു വ്യാപാരം.
ഇന്നലെ രാവിലെ പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 2,480 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. രാവിലെ ഗ്രാമിന് വില 310 രൂപ താഴ്ന്ന് 11,660 രൂപയുമെത്തി. 18 കാരറ്റ് സ്വര്ണവില ഗ്രാമിന് 260 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,590 രൂപയിലെത്തി. വെള്ളി വിലയിലും ഇടിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിവില ഗ്രാമിന് 5 രൂപ കുറഞ്ഞ് 175 രൂപയായി. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് വില 7,470 രൂപയും 9 കാരറ്റിന് 4,820 രൂപയുമായിരുന്നു ബുധനാഴ്ചത്തെ നിരക്ക്.
കാരണങ്ങള്
സ്വര്ണ വിലയില് വലിയ ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് നിരീക്ഷകര് പറയുന്നത്. അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങും ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിനാൽ യുഎസ്-ചൈന വ്യാപാര ഉടമ്പടി ഉടൻ അവസാനിക്കും.
ലോകത്തെ രണ്ടു വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തികൾ തമ്മിലെ പിണക്കം മാറുന്നത് ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഓഹരി വിപണിക്കും ഉണർവാകും. ഇത് സ്വർണത്തിന് തിരിച്ചടിയാണ്.
വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഷട്ട്ഡൗൺ ഉടൻ അവസാനിച്ചേക്കാമെന്നുമുള്ളതിനാലാണ് സ്വര്ണ വിലയിലുണ്ടായ ഇപ്പോഴത്തെ ഇടിവിന് കാരണം. ഇതിനുപുറമെ, യുഎസ് സ്വകാര്യ വായ്പാദാതാക്കളിൽ ചില സബ്പ്രൈം പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന അഭ്യൂഹവുമുണ്ട്.
Also Read:വീണ്ടും ഇടിവ്, സ്വര്ണ വില കൂപ്പുകുത്തുന്നു; ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞത് 3,440 രൂപ, കുറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങള്