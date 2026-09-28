യുപിഐ നിരക്കുകൾ പിൻവലിക്കണം; ഒക്ടോബർ 15ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഓഫിസുകൾക്ക് മുന്നിൽ കെജിഎസ്എംഎ ധർണ
സ്വർണവില വർധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വ്യാപാരികളുടെ ലാഭം വർധിക്കുന്നില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് കെ. സുരേന്ദ്രനും ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. എസ്. അബ്ദുൽ നാസറും
Published : September 28, 2026 at 1:51 PM IST
എറണാകുളം: യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിരക്കുകൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ (കെജിഎസ്എംഎ) നേതൃത്വത്തിൽ ഒക്ടോബർ 15ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഓഫിസുകൾക്ക് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തും. സ്വർണവില കുതിച്ചുയരുന്നതിനൊപ്പം വ്യാപാരച്ചെലവുകളും വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യുപിഐ നിരക്കുകൾ സ്വർണവ്യാപാര മേഖലയ്ക്ക് ഇരട്ട പ്രഹരമാണെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി.
സ്വർണവില വർധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വ്യാപാരികളുടെ ലാഭം വർധിക്കുന്നില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് കെ. സുരേന്ദ്രനും ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. എസ്. അബ്ദുൽ നാസറും പറഞ്ഞു. ഉയർന്ന മൂലധന നിക്ഷേപം, വിലയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം, വിപണിയിലെ മാന്ദ്യം എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം യുപിഐ നിരക്കുകൾ കൂടി ചുമത്തുന്നത് ചെറുകിട, ഇടത്തരം ജ്വല്ലറികളുടെ നിലനിൽപ്പിനെത്തന്നെ ബാധിക്കും.
ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള സ്വർണാഭരണ ഇടപാടുകളിൽ ചെറിയ നിരക്കുകൾ പോലും വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയായി മാറുകയാണ്. ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയും പണരഹിത ഇടപാടുകളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സർക്കാർ, ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യാപാരികൾക്ക് അധിക സാമ്പത്തികഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന സമീപനം തിരുത്തണം. ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ സുതാര്യതയും നികുതി അനുസരണവും ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെലവ് വ്യാപാരികളുടെ മേൽ ചുമത്തുന്നത് നീതിയല്ലെന്നും ഇരുവരും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻ്റുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നും അതിൻ്റെ പേരിൽ വ്യാപാരികളെ പിഴിയരുതെന്നും നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്വർണവിലയുടെ പേരിൽ വ്യാപാരികളുടെ ലാഭം കണക്കാക്കരുത്. പ്രതിസന്ധിയിലായ സ്വർണവ്യാപാര മേഖലയെ കൂടുതൽ സാമ്പത്തികഭാരത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന യുപിഐ നിരക്കുകൾ അടിയന്തരമായി പിൻവലിക്കണം. ചെറുകിട, ഇടത്തരം വ്യാപാരികളുടെ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക, അധിക ചെലവില്ലാതെ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഉറപ്പാക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് വ്യാഴാഴ്ച ധർണ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്
അതിനിടെ, അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ശക്തമായ ഇടിവിൻ്റെ പ്രതിഫലനമായി കേരളത്തിലും സ്വർണവിലയിൽ വലിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി അഡ്വ. എസ്. അബ്ദുൽ നാസർ അറിയിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണവില 4,177 ഡോളർ വരെ താഴ്ന്നതും, രൂപയുടെ വിനിമയനിരക്ക് വീണ്ടും 96 രൂപയിലേക്ക് എത്തിയതും ആഭ്യന്തര വിപണിയെ സ്വാധീനിച്ചു. കേരളത്തിൽ ഗ്രാമിന് 235 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,765 രൂപയിലും, ഒരു പവന് 1,840 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,10,120 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്.
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സംഘർഷങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നത് സ്വർണവിപണിയിലെ പ്രധാന സമ്മർദ ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ്. എണ്ണവില ഉയരുന്നത് ആഗോളതലത്തിൽ പണപ്പെരുപ്പ സമ്മർദം വർധിപ്പിക്കുകയും, അമേരിക്കൻ കേന്ദ്രബാങ്ക് പലിശനിരക്ക് ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരാനുള്ള സാധ്യത ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉയർന്ന പലിശനിരക്ക് പലിശ വരുമാനം നൽകാത്ത സ്വർണത്തിൻ്റെ ആകർഷണം കുറയ്ക്കുന്നതിനാൽ വിലയിൽ സമ്മർദം വർധിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കൻ ഡോളറിൻ്റെ ശക്തി, യുഎസ് ബോണ്ട് യീൽഡുകളിലെ മാറ്റം, നിക്ഷേപകരുടെ ലാഭമെടുപ്പ്, ഓഹരി വിപണികളിലേക്കുള്ള പണത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് എന്നിവയും സ്വർണവിലയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇടിവിന് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവരാനിരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ പണപ്പെരുപ്പ, തൊഴിൽ കണക്കുകളും വിപണിയുടെ ദിശ നിർണയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമാകും.
എന്നാൽ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ, കേന്ദ്രബാങ്കുകളുടെ സ്വർണം വാങ്ങൽ, ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സ്വർണത്തിന് അടിസ്ഥാന പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ നിലവിലെ ഇടിവിനെ ദീർഘകാല സ്വർണവിലയുടെ ദിശയിലെ അന്തിമ മാറ്റമായി കാണാനാകില്ലെന്നും വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുമെന്നും അബ്ദുൽ നാസർ വ്യക്തമാക്കി.
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