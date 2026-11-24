ഇന്നത്തെ കോടിപതി ആലപ്പുഴയിൽ ! സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഒന്നാം സമ്മാനം ഈ നമ്പറിന്
കേരളം ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ സ്ത്രീ ശക്തി SS-547 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വിശദമായി..
Published : November 24, 2026 at 3:31 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 4:21 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ചൊവ്വാഴ്ചകള് തോറും നറുക്കെടുക്കുന്ന 'സ്ത്രീ ശക്തി SS-547'ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒരു കോടിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ആലപ്പുഴയിൽനിന്നും വിറ്റ SW 890947 നമ്പറുള്ള ടിക്കറ്റിനും, രണ്ടാം സമ്മാനം കാസർകോടില് വിറ്റ SO 882442 എന്ന നമ്പറുള്ള ടിക്കറ്റിനും, മൂന്നാം സമ്മാനം കൊല്ലത്തുനിന്ന് വിറ്റ ST 136427 എന്ന ടിക്കറ്റിനുമാണ് ലഭിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷന് സമീപമുള്ള ഗോര്ക്കി ഭവനില് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറിയിൽ ആകർഷകമായ സമ്മാനത്തുകകളാണുള്ളത്. ഒന്നാം സമ്മാനമായി 1 കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും. നറുക്കെടുപ്പ് സുതാര്യവും വിശ്വസനീയവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തത്സമയമായാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തിയത്.
സ്ത്രീ ശക്തി SS-547 ലോട്ടറി സമ്മാന ഘടന
ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ : SW 890947 (ആലപ്പുഴ)
രണ്ടാം സമ്മാനം: 30 ലക്ഷം രൂപ : SO 882442 (കാസർകോട്)
മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ : ST 136427 (കൊല്ലം)
നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ : 0370 0652 1259 1862 3194 3279 3593 3721 3967 4111 4225 4916 4964 5049 5929 6878 7519 9458 9722
അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ : 0355 1239 5610 7090 8724 9129
ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ : 0082 0993 1180 2932 3649 3677 4052 4412 4522 4569 5550 5586 5985 6046 6093 6113 6471 7628 7810 7878 8462 8693 9133 9767 9909
ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ : 0140 0304 0948 1177 1250 1278 1476 1572 1642 1645 1795 2137 2262 2385 2411 2496 2761 2895 2950 3229 3571 3709 3789 3965 4003 4146 4217 4272 4401 4520 4537 4605 4643 4771 5032 5142 5190 5366 5648 5767 5834 5916 6027 6094 6102 6130 6175 6195 6450 6451 6686 6781 6825 6976 7040 7088 7098 7259 7595 7936 8040 8268 8431 8458 8998 9105 9124 9247 9330 9387 9608 9623 9659 9687 9793 9822
എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ : 0364 0374 0447 0502 0597 0629 0716 0826 1061 1211 1305 1332 1354 1467 1865 2052 2140 2151 2547 2592 2631 2642 2684 2696 2710 2944 3019 3172 3289 3311 3385 3410 3561 4114 4165 4167 4208 4416 4435 4661 4915 5088 5113 5159 5174 5441 5444 5556 5617 5710 5715 6177 6203 6206 6211 6373 6388 6503 6740 6951 7290 7447 7452 7460 7494 7522 7648 7879 7969 8031 8035 8095 8101 8113 8200 8409 8455 8509 8515 8894 8896 8995 9029 9258 9571 9573 9646 9649 9766 9925
ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ : 0013 0107 0120 0179 0354 0483 0512 0521 0614 0651 0666 0696 0699 0712 0774 0778 1039 1154 1265 1298 1329 1378 1383 1400 1402 1462 1519 1557 1625 1672 1697 1738 1794 1821 1875 1914 1930 1933 1943 1951 2047 2176 2199 2207 2251 2273 2352 2360 2377 2423 2661 2749 2791 2931 2960 2961 2991 3053 3134 3155 3233 3254 3297 3308 3317 3373 3390 3514 3660 3780 3793 3814 4292 4305 4408 4409 4411 4494 4518 4588 4681 4772 4870 5053 5082 5164 5216 5254 5492 5498 5529 5548 5560 5564 5570 5599 5632 5638 5925 5939 5956 6171 6178 6225 6268 6275 6379 6394 6593 6790 6852 6895 6967 6981 7056 7103 7125 7134 7219 7222 7267 7392 7471 7583 7749 8033 8247 8269 8427 8504 8585 8598 8608 8613 8628 8631 8722 8755 8911 8920 9001 9014 9069 9094 9229 9305 9503 9505 9675 9712
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ : SN 890947 SO 890947 SP 890947 SR 890947 SS 890947 ST 890947 SU 890947 SV 890947 SX 890947 SY 890947 SZ 890947
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