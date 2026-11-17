ഇന്ന് ഭാഗ്യം കടാക്ഷിക്കുക നിങ്ങള്ക്കാകും! സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലമറിയാം
കേരളം ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ സ്ത്രീ ശക്തി SS-546 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വിശദമായി..
Published : November 17, 2026 at 11:31 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ചൊവ്വാഴ്ചകള് തോറും നറുക്കെടുക്കുന്ന 'സ്ത്രീ ശക്തി SS-546'ലോട്ടറി ഫലം ഇന്നറിയാം. തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷന് സമീപമുള്ള ഗോര്ക്കി ഭവനില് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറിയിൽ ആകർഷകമായ സമ്മാനത്തുകകളാണുള്ളത്. ഒന്നാം സമ്മാനമായി 1 കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും. നറുക്കെടുപ്പ് സുതാര്യവും വിശ്വസനീയവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തത്സമയമായാണ് നറുക്കെടുപ്പ്.
സ്ത്രീ ശക്തി SS-546 ലോട്ടറി സമ്മാന ഘടന
ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ
രണ്ടാം സമ്മാനം: 30 ലക്ഷം രൂപ
മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ
നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ
അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ
ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ
ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ
എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ
ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ
|അടുത്തിടെ നറുക്കെടുത്ത ലോട്ടറി ഫലം
|ടിക്കറ്റ് നമ്പർ / പേര്
|നടുക്കെടുപ്പ് തീയതി
|ഫലം
|ഭാഗ്യതാര BT-80
|നവംബർ 16
|click here
|സുവർണ്ണ കേരളം SK-77
|നവംബർ 13
|click here
|കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-647
|നവംബർ 12
|click here
|ധനലക്ഷ്മി DL 75
|നവംബർ 11
|click here
|സ്ത്രീ ശക്തി SS-545
|നവംബർ 10
|click here
|ഭാഗ്യതാര BT-79
|നവംബർ 09
|click here
|കാരുണ്യ KR-775
|നവംബർ 07
|click here
|സുവർണ്ണ കേരളം SK-75
|നവംബർ 06
|click here
|സുവർണ്ണ കേരളം SK-76
|നവംബർ 05
|click here
|കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-648
|നവംബർ 06
|click here
|ധനലക്ഷ്മി DL 76
|നവംബർ 04
|click here
|സ്ത്രീ ശക്തി SS-544
|നവംബർ 03
|click here
|ഭാഗ്യതാര BT-78
|നവംബർ 02
|click here
|കാരുണ്യ KR-774
|ഒക്ടോബർ 31
|click here
|സുവർണ്ണ കേരളം SK-75
|ഒക്ടോബർ 30
|click here
|കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-647
|ഒക്ടോബർ 29
|click here
|ധനലക്ഷ്മി DL 75
|ഒക്ടോബർ 28
|click here
|സ്ത്രീ ശക്തി SS-543
|ഒക്ടോബർ 27
|click here
|ഭാഗ്യതാര BT-77
|ഒക്ടോബർ 26
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