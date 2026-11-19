നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കോടി! കാരുണ്യ പ്ലസ് ഫലം വിശദമായി
ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുന്ന കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-650ന്റെ ഫലം വിശദമായി...
Published : November 19, 2026 at 11:07 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാഴാഴ്ച തോറും നറുക്കെടുക്കുന്ന 'കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-650'ലോട്ടറി ഫലം ഇന്നറിയാം. തിരുവനന്തപുരത്തെ ബേക്കറി ജങ്ഷന് സമീപമുള്ള ഗോർക്കി ഭവനില് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക. PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PJ, PK, PL, PM എന്നിവയാണ് ലോട്ടറിയുടെ ലഭ്യമായ സീരിസുകള്.
നറുക്കെടുപ്പിന്റെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സ്വതന്ത്ര വിധികർത്താക്കളുടെ ഒരു പാനലിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി മുതൽ തത്സമയ വിവരങ്ങളും വിജയിച്ച നമ്പറുകളുടെ പൂർണ പട്ടികയും ഇവിടെ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.
കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-650 ലോട്ടറി സമ്മാന ഘടന
ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ
രണ്ടാം സമ്മാനം: 30 ലക്ഷം രൂപ
മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ
നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ
അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ
ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ
ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ
എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ
ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ