കനിയുമോ ധനലക്ഷ്മി? കേരളം നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വിശദമായി
കേരളം ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ധനലക്ഷ്മി DL 78 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വിശദമായി അറിയാം.
Published : November 18, 2026 at 10:47 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ബുധനാഴ്ചകള് തോറും നറുക്കെടുക്കുന്ന ധനലക്ഷ്മി DL-78 ലോട്ടറിയുടെ ഫലം അറിയാം. വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കാണ് കേരളം സംസ്ഥാന ലോട്ടറി വകുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുക. തിരുവനന്തപരം ബേക്കറി ജങ്ഷന് സമീപമുള്ള ഗോര്ക്കി ഭവനിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക.
സ്വതന്ത്ര വിധികർത്താക്കളുടെ ഒരു പാനലിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും നറുക്കെടുപ്പ് നടപടികൾ. പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് വലിയ തുക സമ്മാനമായി നേടാൻ അവസരമുണ്ട്. ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.
ധനലക്ഷ്മി DL-78 ലോട്ടറി സമ്മാന ഘടന
ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ
രണ്ടാം സമ്മാനം: 30 ലക്ഷം രൂപ
മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ
നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ
അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ
ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ
ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ
എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ
ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ
സമ്മാനത്തുക എങ്ങനെ കൈപ്പറ്റാം?
- നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പറും കേരള സർക്കാർ ഗസറ്റിലെ വിവരങ്ങളും താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോട്ടറി ഫലം പരിശോധിക്കുക.
- നിങ്ങളുടെ നമ്പർ പട്ടികയിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമ്മാനം നേടാൻ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ടായേക്കാം.
- തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള കേരള ലോട്ടറി ഓഫിസിൽ സമ്മാനത്തിനായുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.
- ഫലപ്രഖ്യാപനം നടന്ന് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
- സമ്മാനം ലഭിച്ച യഥാർഥ ടിക്കറ്റും തിരിച്ചറിയൽ പരിശോധനയ്ക്കായി സർക്കാർ അംഗീകൃത തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും (ID) കൈവശം കരുതുക.
സമ്മാനത്തുക കൈപ്പറ്റാൻ ആവശ്യമായ രേഖകൾ
- സമ്മാനം ലഭിച്ച ടിക്കറ്റിന്റെ മുൻവശത്തിന്റെയും പിൻവശത്തിന്റെയും പകർപ്പുകൾ എടുത്ത് അതിൽ ഒപ്പിട്ട് നൽകുക.
- ഗസറ്റഡ് ഓഫിസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സമീപകാലത്ത് എടുത്ത പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ സമർപ്പിക്കുക.
- തിരിച്ചറിയൽ പരിശോധനയ്ക്കായി സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ (self-attested) പാൻ കാർഡ് പകർപ്പ് നൽകുക.
- ഔദ്യോഗിക സമ്മാന ക്ലെയിം അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് അതിൽ റവന്യൂ സ്റ്റാമ്പ് പതിക്കുക.
- ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, വോട്ടർ ഐഡി, അല്ലെങ്കിൽ റേഷൻ കാർഡ് തുടങ്ങിയ സർക്കാർ അംഗീകൃത തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളിൽ ഒന്ന് ഇതിനൊപ്പം ചേർക്കുക.
വിജയിച്ച നമ്പറുകളുടെ പൂർണ പട്ടിക അടങ്ങിയ PDF എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം?
- keralalotteries.info അല്ലെങ്കിൽ keralalotteryresult.net എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുക.
- 'Dhanalekshmi DL 78 Lottery results' എന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- വിജയിച്ച നമ്പറുകളുടെ പൂർണ്ണ പട്ടിക കാണുന്നതിനായി റിസൾട്ട് വിഭാഗത്തിലേക്ക് (results section) പോകുക.
- ഈ പേജിൽ ലഭ്യമായ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തുക.
- ഫലങ്ങൾ PDF ഫോർമാറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
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