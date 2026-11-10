ആര് നേടി ഒരു കോടി? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി അടിച്ചത് ഈ ടിക്കറ്റിന്
കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ സ്ത്രീ ശക്തി SS-545 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വിശദമായി..
Published : November 10, 2026 at 3:23 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന കേരള ഭാഗ്യക്കുറി 'സ്ത്രീ ശക്തി SS-545' ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. SV 182817 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി അടിച്ചത്. ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് സമ്മാനം. കോട്ടയത്ത് നിന്നും വിറ്റ SS 248520 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം. മൂന്നാം സമ്മാനം SP 915233 എന്ന നമ്പറിനും ലഭിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരത്തെ ബേക്കറി ജങ്ഷന് സമീപമുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തിയത്. ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുക. ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി മുതൽ തത്സമയ വിവരങ്ങളും വിജയിച്ച നമ്പറുകളുടെ പൂർണ പട്ടികയും ഇവിടെ പരിശോധിക്കാം.
ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയിൽ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സർക്കാർ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏൽപിക്കണം. വിജയികൾ സർക്കാർ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാർഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്.
ഫലങ്ങൾ വിശദമായറിയാം:
ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ: SV 182817
രണ്ടാം സമ്മാനം: 30 ലക്ഷം രൂപ: SS 248520
മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ: SP 915233
നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ: 0077, 0562, 2829, 3100, 3259, 4377, 4449, 4856, 4874, 5208, 5795, 6791, 7076, 7685, 7768, 8779, 9068, 9352, 9953
അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ: 0226 1141 2030 2980 8185 8925
ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ:
ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ:
എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ:
ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ:
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ: SN182817 SO182817 SP182817 SR182817 SS182817 ST182817 SU182817 SW182817 SX182817 SY182817 SZ182817
|ടിക്കറ്റ് നമ്പർ / പേര്
|നടുക്കെടുപ്പ് തീയതി
|ഫലം
|ഭാഗ്യതാര BT-79
|നവംബർ 09
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|കാരുണ്യ KR-775
|നവംബർ 07
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|സുവർണ്ണ കേരളം SK-76
|നവംബർ 06
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|കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-648
|നവംബർ 05
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|ധനലക്ഷ്മി DL 76
|നവംബർ 04
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|സ്ത്രീ ശക്തി SS-544
|നവംബർ 03
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|ഭാഗ്യതാര BT-78
|നവംബർ 02
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|കാരുണ്യ KR-774
|ഒക്ടോബർ 31
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|സുവർണ്ണ കേരളം SK-75
|ഒക്ടോബർ 30
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|കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-647
|ഒക്ടോബർ 29
|click here
|ധനലക്ഷ്മി DL 75
|ഒക്ടോബർ 28
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|സ്ത്രീ ശക്തി SS-543
|ഒക്ടോബർ 27
|click here
|ഭാഗ്യതാര BT-77
|ഒക്ടോബർ 26
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|കാരുണ്യ KR-773
|ഒക്ടോബർ 24
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|സുവർണ കേരളം SK-74
|ഒക്ടോബർ 23
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