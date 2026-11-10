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ആര്‌ നേടി ഒരു കോടി? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി അടിച്ചത് ഈ ടിക്കറ്റിന്

കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ സ്ത്രീ ശക്തി SS-545 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വിശദമായി..

STHREE SAKTHI SS 545 ലോട്ടറി ഫലം KERALA LOTTERY RESULT LIVE LOTTERY RESULT TODAY KERALA STHREE SAKTHI SS 545
Representational image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 10, 2026 at 3:23 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്‌ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന കേരള ഭാഗ്യക്കുറി 'സ്ത്രീ ശക്തി SS-545' ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. SV 182817 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി അടിച്ചത്. ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് സമ്മാനം. കോട്ടയത്ത് നിന്നും വിറ്റ SS 248520 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം. മൂന്നാം സമ്മാനം SP 915233 എന്ന നമ്പറിനും ലഭിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരത്തെ ബേക്കറി ജങ്‌ഷന് സമീപമുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തിയത്. ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുക. ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി മുതൽ തത്സമയ വിവരങ്ങളും വിജയിച്ച നമ്പറുകളുടെ പൂർണ പട്ടികയും ഇവിടെ പരിശോധിക്കാം.

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയിൽ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സർക്കാർ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏൽപിക്കണം. വിജയികൾ സർക്കാർ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാർഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്.

ഫലങ്ങൾ വിശദമായറിയാം:

ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ: SV 182817

രണ്ടാം സമ്മാനം: 30 ലക്ഷം രൂപ: SS 248520

മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ: SP 915233

നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ: 0077, 0562, 2829, 3100, 3259, 4377, 4449, 4856, 4874, 5208, 5795, 6791, 7076, 7685, 7768, 8779, 9068, 9352, 9953

അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ: 0226 1141 2030 2980 8185 8925

ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ:

ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ:

എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ:

ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ:

സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ: SN182817 SO182817 SP182817 SR182817 SS182817 ST182817 SU182817 SW182817 SX182817 SY182817 SZ182817

ടിക്കറ്റ് നമ്പർ / പേര്നടുക്കെടുപ്പ് തീയതിഫലം
ഭാഗ്യതാര BT-79നവംബർ 09click here
കാരുണ്യ KR-775നവംബർ 07click here
സുവർണ്ണ കേരളം SK-76നവംബർ 06click here
കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-648നവംബർ 05click here
ധനലക്ഷ്‌മി DL 76നവംബർ 04click here
സ്ത്രീ ശക്തി SS-544നവംബർ 03click here
ഭാഗ്യതാര BT-78നവംബർ 02click here
കാരുണ്യ KR-774ഒക്‌ടോബർ 31click here
സുവർണ്ണ കേരളം SK-75ഒക്‌ടോബർ 30click here
കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-647ഒക്‌ടോബർ 29click here
ധനലക്ഷ്‌മി DL 75ഒക്‌ടോബർ 28click here
സ്ത്രീ ശക്തി SS-543ഒക്‌ടോബർ 27click here
ഭാഗ്യതാര BT-77ഒക്‌ടോബർ 26click here
കാരുണ്യ KR-773ഒക്‌ടോബർ 24click here
സുവർണ കേരളം SK-74ഒക്‌ടോബർ 23click here

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STHREE SAKTHI SS 545
ലോട്ടറി ഫലം
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KERALA STHREE SAKTHI SS 545

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