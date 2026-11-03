ഇന്നത്തെ കോടീശ്വരൻ കോട്ടയത്ത്; സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി അടിച്ചത് ഈ ടിക്കറ്റിന്
കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ സ്ത്രീ ശക്തി SS-544 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വിശദമായി...
Published : November 3, 2026 at 3:25 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 4:19 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന കേരള ഭാഗ്യക്കുറി 'സ്ത്രീ ശക്തി SS-544' ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. SE 578935 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി അടിച്ചത്. കോട്ടയത്തുനിന്ന് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് സമ്മാനം. ആലപ്പുഴയിൽനിന്നും വിറ്റ SL 132274 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം. മൂന്നാം സമ്മാനം SK 347971 എന്ന നമ്പറിനും ലഭിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരത്തെ ബേക്കറി ജങ്ഷന് സമീപമുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തിയത്. ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് സമ്മാന തുക. നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുക. ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി മുതൽ തത്സമയ വിവരങ്ങളും വിജയിച്ച നമ്പറുകളുടെ പൂർണ പട്ടികയും ഇവിടെ പരിശോധിക്കാം.
ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയിൽ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സർക്കാർ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏൽപിക്കണം. വിജയികൾ സർക്കാർ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാർഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്.
ഫലങ്ങൾ വിശദമായറിയാം:
ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ: SE 578935
രണ്ടാം സമ്മാനം: 30 ലക്ഷം രൂപ: SL132274
മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ: SK347971
നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ: 0318 0509 0602 1313 2051 2299 2421 2901 3211 3855 4097 4208 5608 5640 6354 6417 6725 7663 9644
അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ: 0370 2465 4418 7241 8960 9894,
ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ: 0374 0601 1191 1239 1356 1367 1813 2466 4273 4467 5009 5082 5596 5627 6276 6556 6576 6713 6730 8202 8491 8962 9111 9217 9396
ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ: 0080 0180 0201 0354 0360 0436 0609 0787 0919 0954 1037 1119 1142 1208 1567 1887 2171 2494 2550 2698 2764 2832 2931 3116 3149 3294 3458 3551 3657 3674 3937 4028 4218 4304 4319 4407 4516 4665 4800 4869 5319 5416 5442 5488 5585 5763 6027 6065 6302 6449 6467 6619 6736 6924 7010 7197 7490 7510 7512 7614 7646 7759 8038 8118 8173 8226 8499 8552 8791 9004 9038 9051 9070 9261 9851 9970
എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ: 0128 0232 0311 0431 0486 0503 0558 0690 0986 1036 1714 1769 2192 2793 2847 2879 2899 3159 3166 3175 3223 3246 3247 3340 3390 3398 3536 3631 3651 3749 4032 4120 4184 4206 4333 4422 4446 4524 4711 4859 4878 5090 5183 5271 5308 5377 5466 5681 5691 5723 5804 5880 6008 6039 6060 6182 6217 6328 6393 6433 6535 6579 6608 6640 6841 7049 7117 7168 7236 7701 7974 7982 8171 8233 8326 8330 8547 8556 8641 8755 8995 9141 9143 9229 9240 9311 9501 9514 9606 9789
ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ: 0091 0266 0338 0339 0342 0455 0692 0800 0900 0929 0989 1022 1150 1280 1318 1325 1421 1437 1572 1651 1776 1831 1970 2229 2374 2420 2426 2504 2511 2653 2789 2833 2860 2934 3054 3057 3066 3170 3418 3473 3650 3682 3805 3864 3934 4083 4229 4431 4630 4660 4746 4759 4783 4833 5190 5193 5229 5298 5309 5422 5491 5503 5524 5529 5576 5597 5616 5622 5784 5828 5935 5951 5962 6032 6041 6157 6321 6322 6374 6434 6552 6567 6602 6639 6656 6661 6759 6823 6825 7068 7103 7110 7165 7182 7202 7211 7284 7326 7328 7396 7557 7589 7631 7638 7640 7661 7808 7880 7897 7902 7909 7922 8014 8040 8081 8131 8320 8406 8427 8450 8454 8533 8583 8601 8605 8652 8689 8772 8866 8964 8999 9028 9050 9075 9086 9095 9100 9152 9184 9235 9254 9280 9400 9433 9588 9702 9751 9848 9951 9976
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ: SA 578935, SB 578935, SC 578935, SD 578935, SF 578935, SG 578935, SH 578935, SJ 578935, SK 578935, SL 578935, SM 578935
|ടിക്കറ്റ് നമ്പർ / പേര്
|നടുക്കെടുപ്പ് തീയതി
|ഫലം
|ഭാഗ്യതാര BT-78
|നവംബർ 02
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|കാരുണ്യ KR-774
|ഒക്ടോബർ 31
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|സുവർണ്ണ കേരളം SK-75
|ഒക്ടോബർ 30
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|കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-647
|ഒക്ടോബർ 29
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|ധനലക്ഷ്മി DL 75
|ഒക്ടോബർ 28
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|സ്ത്രീ ശക്തി SS-543
|ഒക്ടോബർ 27
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|ഭാഗ്യതാര BT-77
|ഒക്ടോബർ 26
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|കാരുണ്യ KR-773
|ഒക്ടോബർ 24
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|സുവർണ കേരളം SK-74
|ഒക്ടോബർ 23
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