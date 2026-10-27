ഇന്നത്തെ കോടീശ്വരൻ കൊല്ലത്ത്, സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി അടിച്ചത് ഈ ടിക്കറ്റിന്
കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ സ്ത്രീ ശക്തി SS-543 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വിശദമായി...
Published : October 27, 2026 at 1:44 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന കേരള ഭാഗ്യക്കുറി 'സ്ത്രീ ശക്തി SS-543' ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. SP 760709 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി അടിച്ചത്. കൊല്ലത്ത് നിന്ന് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് സമ്മാനം. തൃശൂരിൽ നിന്നും വിറ്റ ST 580183 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം. മൂന്നാം സമ്മാനം SR 609867 എന്ന നമ്പറിനും ലഭിച്ചു. ആ ടിക്കറ്റ് വിറ്റത് കോട്ടയത് നിന്നുമാണ്.
ഇന്നലത്തെ ഭാഗ്യതാര ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പില് ഒന്നാം സ്ഥാനം തൃശൂരിൽ നിന്ന് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനായിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച നറുക്കെടുത്ത കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറി ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി തൃശൂരിലെ ഇരിങ്ങാലക്കുടയില് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച നറുക്കെടുത്ത സുവര്ണ കേരളം ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി രൂപയും തൃശൂരില് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനായിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ചത്തെ കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ ലഭിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നെയ്യാറ്റിന്കരയില് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനായിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരത്തെ ബേക്കറി ജങ്ഷന് സമീപമുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് സമ്മാന തുക. നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുക. ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി മുതൽ തത്സമയ വിവരങ്ങളും വിജയിച്ച നമ്പറുകളുടെ പൂർണ പട്ടികയും ഇവിടെ പരിശോധിക്കാം.
ഫലങ്ങൾ വിശദമായറിയാം:
ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ:SP 760709
രണ്ടാം സമ്മാനം: 30 ലക്ഷം രൂപ:ST 580183
മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ:SR 609867
നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ: 0313 0681 1055 2099 2598 3040 3388 4100 4198 4791 4932 5539 5954 6490 7143 7492 7629 8068 8374
അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ: 0664 4065 5575 5867 8726 8862
ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ: 0072 0786 1451 2134 2616 3081 3240 3363 3378 3527 3573 3630 3808 4465 4525 4633 6170 7383 7512 7768 7925 8046 8162 9191 9291
ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ: 0391 0599 0625 0701 0963 1137 1565 1866 1869 1911 1940 2127 2168 2318 2329 2382 2602 2791 2813 2830 2866 3091 3128 3145 3241 3327 3601 3763 3875 4046 4074 4263 4417 4418 4454 4534 4603 4829 4943 4999 5024 5140 5162 5167 5203 5268 5471 5472 5731 5786 5823 6315 6606 6609 6663 6743 6887 7004 7413 7484 7617 7637 7654 7856 8140 8317 8371 8445 8611 8674 8703 8704 8769 9301 9691 9963
എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ: 0033 0082 0153 0188 0428 0496 0721 0780 0799 0844 0883 0978 1053 1128 1699 1804 1814 2043 2225 2389 2744 2794 2860 2987 3021 3113 3123 3209 3399 3608 3744 3883 3946 4014 4273 4460 4478 4541 4726 4764 4899 4982 5181 5235 5242 5354 5413 5716 5741 5768 5815 5887 5945 5950 5976 6357 6390 6500 6571 6657 6740 7115 7142 7604 7815 7993 8098 8122 8237 8320 8516 8533 8655 8714 8751 8986 9236 9255 9296 9337 9398 9565 9624 9687 9738 9810 9858 9899 9908 9983
ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ: 0060 0109 0147 0175 0209 0222 0406 0482 0558 0646 0656 0832 1100 1213 1374 1388 1459 1530 1545 1724 1726 1764 1781 1793 1925 1933 1980 2012 2016 2098 2108 2193 2204 2205 2304 2333 2350 2390 2531 2569 2629 2747 3133 3147 3203 3211 3244 3394 3484 3499 3512 3615 3632 3659 3784 3830 3837 3885 3932 4000 4003 4049 4135 4187 4233 4310 4329 4339 4528 4547 4551 4555 4574 4599 4723 4736 4754 4823 4946 5154 5232 5374 5568 5612 5665 5743 5845 5973 6008 6031 6057 6085 6086 6216 6492 6626 6701 6707 6893 6897 7133 7152 7167 7241 7353 7443 7452 7522 7648 7700 7701 7762 7800 7803 7852 7894 7950 8012 8014 8025 8026 8037 8090 8238 8467 8531 8558 8603 8621 8640 8654 8731 8737 8764 8767 8805 8896 9125 9151 9200 9205 9213 9344 9404 9495 9577 9705 9878 9911 9992
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ: SN 760709 SO 760709 SR 760709 SS 760709 ST 760709 SU 760709 SV 760709 SW 760709 SX 760709 SY 760709 SZ 760709
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