ഉത്പാദനത്തിൽ വൻ ഇടിവ്: കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അരിവില കുതിച്ചുയരുന്നു
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അരി ഉത്പാദകരും കയറ്റുമതിക്കാരുമായ ഇന്ത്യയുടെ ഉത്പാദനത്തിൽ ഈ വർഷം ഒരു കോടി മെട്രിക് ടണ്ണിൻ്റെ (10 ദശലക്ഷം) ഇടിവുണ്ടാകുമെന്നാണ് വ്യവസായ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്
Published : September 18, 2026 at 2:01 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് ഈ വർഷം അരിയുത്പാദനം ഗണ്യമായി കുറയുമെന്നും ഇതിൻ്റെ ഫലമായി കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അരിവില കുതിച്ചുയരുമെന്നും റിപ്പോർട്ട്. വിളവെടുപ്പ് സമയത്ത് ലഭിക്കേണ്ട മഴയുടെ അളവിലുണ്ടായ കുറവാണ് ഉത്പാദനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചത്. എന്നാൽ മുൻവർഷങ്ങളിലെ മികച്ച വിളവെടുപ്പിലൂടെ ലഭിച്ച കരുതൽ ശേഖരം ഉള്ളതിനാൽ കയറ്റുമതിയെ ഇത് കാര്യമായി ബാധിക്കില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ഉത്പാദനത്തിൽ വൻ ഇടിവ്
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അരി ഉത്പാദകരും കയറ്റുമതിക്കാരുമായ ഇന്ത്യയുടെ ഉത്പാദനത്തിൽ ഈ വർഷം ഒരു കോടി മെട്രിക് ടണ്ണിൻ്റെ (10 ദശലക്ഷം) ഇടിവുണ്ടാകുമെന്നാണ് വ്യവസായ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയ 15.4 കോടി (154 ദശലക്ഷം) ടൺ എന്ന റെക്കോഡ് ഉത്പാദനത്തിൽ നിന്ന് 6.5 ശതമാനത്തോളം കുറവാണിത്. എൽ നിനോ പ്രതിഭാസത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ വരൾച്ച കാരണം 2009-10 കാലഘട്ടത്തിൽ ഉത്പാദനം കുറഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തകർച്ചയാണിത്.
ജൂൺ ഒന്നിന് ആരംഭിച്ച നാല് മാസത്തെ മൺസൂൺ സീസണിൽ സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ 15 ശതമാനം കുറവ് മഴയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ലഭിച്ചതെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നെല്ല് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മഴക്കുറവ് 42 ശതമാനം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമീപ ആഴ്ചകളിൽ തുടരുന്ന നീണ്ട വരൾച്ച തെക്കൻ, കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിളവിനെ സാരമായി ബാധിച്ചതായി റൈസ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ബി.വി കൃഷ്ണ റാവു പറഞ്ഞു.
പ്രതിസന്ധിയായി മഴക്കുറവ്
സർക്കാർ കണക്കുകൾ പ്രകാരം സെപ്റ്റംബർ 11 വരെയുള്ള വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വേനൽക്കാലത്ത് വിതച്ച നെല്ലിൻ്റെ വിസ്തൃതി 42.68 ദശലക്ഷം ഹെക്ടറാണ്. ഇത് മുൻവർഷത്തേക്കാൾ നാല് ശതമാനം കുറവാണ്. ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം അരിയുത്പാദനത്തിൻ്റെ 80 ശതമാനത്തിലധികവും വേനൽക്കാല വിളകളിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവ ശൈത്യകാല വിളകളാണ്. ജലസംഭരണികളിലെ ജലനിരപ്പ് സാധാരണ നിലവാരത്തേക്കാൾ താഴെയായതിനാൽ ശൈത്യകാലത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന നെല്ലിൻ്റെ വിസ്തൃതിയും കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഒലാം അഗ്രി ഇന്ത്യയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി കൺട്രി ഹെഡ് നിതിൻ ഗുപ്ത വ്യക്തമാക്കി.
കേരളത്തിലും വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷം
ഉത്പാദനം കുറയുമെന്ന ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ അരിവില ഇതിനകം തന്നെ വർധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന കേരളത്തിലും വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമാണ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കർണാടക, തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മഴക്കുറവ് കേരളത്തിലേക്കുള്ള അരി വരവിനെ ബാധിച്ചു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് അരി കിലോയ്ക്ക് അഞ്ച് രൂപ മുതൽ 10 രൂപ വരെയാണ് വർധിച്ചത്. മട്ട, ജയ, സുരേഖ, പൊന്നി തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഇനങ്ങൾക്കും വില കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ബിരിയാണിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബസ്മതി അരിയുടെ വില കിലോയ്ക്ക് 100 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലായി. ഒക്ടോബറിൽ പുതിയ വിളവെടുപ്പ് എത്തുന്നതുവരെ വില കുറയാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് വ്യാപാരികൾ നൽകുന്ന സൂചന.
കരുതലായി വൻ ശേഖരം
ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റം കയറ്റുമതി വില ഒരു വർഷത്തിലധികമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്താൻ കാരണമായി. മറ്റ് പ്രധാന കയറ്റുമതി രാജ്യങ്ങളായ തായ്ലൻഡ്, വിയറ്റ്നാം എന്നിവിടങ്ങളിലും അരിവില വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെയും വിലക്കയറ്റം. പ്രീമിയം ഇനം അരി കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകർക്ക് പൊതുവിപണിയിൽ ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് അവർ സർക്കാരിന് വിൽക്കുന്ന അരിയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ കാരണമായേക്കാം.
ഉത്പാദനത്തിൽ ഇടിവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വലിയ കരുതൽ ശേഖരം ഉള്ളതിനാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കയറ്റുമതിയിൽ ഉടനടി പ്രതിസന്ധി നേരിടേണ്ടി വരില്ല. സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം മില്ലിലിടാത്ത നെല്ല് ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയുടെ അരി ശേഖരം 59.6 ദശലക്ഷം ടൺ എന്ന റെക്കോഡ് നിരക്കിലാണ്. ഒക്ടോബർ ഒന്നിനകം 10.3 ദശലക്ഷം ടൺ സംഭരിക്കുക എന്ന സർക്കാർ ലക്ഷ്യത്തേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണിത്.
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ഈ വലിയ ശേഖരം ഉള്ളതിനാൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താതെ തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അരി കയറ്റുമതി തുടരാനാകുമെന്ന് ന്യൂഡൽഹി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആഗോള ട്രേഡിങ് ഹൗസ് ഡീലർ റോയിട്ടേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു. ഉത്പാദനക്കുറവ് ആഭ്യന്തര വിലയിൽ സമ്മർദം ചെലുത്തുമ്പോഴും ഈ കരുതൽ ശേഖരത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കയറ്റുമതി റെക്കോഡ് തലത്തിൽ നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.
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