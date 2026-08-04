സെർവർ ഡൗൺ! "സിസ്റ്റം കേടാണ്!", "നാളെ വരൂ...", കേരളത്തിലെ യൂസ്ഡ് വാഹന വിപണി പൂർണ തകർച്ചയിലേക്ക്
സിസ്റ്റം കേട്, കച്ചവടം പൂട്ട്! എം.വി.ഡി സെർവർ തകരാറിൽ കനത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായി സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാഹൻ വിപണി...
Published : August 4, 2026 at 7:56 PM IST
വയനാട്: വണ്ടി വാങ്ങാൻ ആളുണ്ട്, വിൽക്കാൻ ഉടമയുമുണ്ട്; പക്ഷെ ആർ.സി മാറില്ല! -കേരളത്തിലെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് (എംവിഡി) ഓഫീസുകളിലെ സെര്വര് തകരാര് ഒറ്റയടിക്ക് ബാധിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വിറ്റുവരവുള്ള യൂസ്ഡ് വെഹിക്കിള് മേഖലയെയാണ്.
വാഹനം വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരും, ഇതിനെ ജീവനോപാധിയാക്കിയ ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുകിട ഡീലർമാരും ഇന്ന് ആർ.ടി ഓഫീസുകളിലെ സാങ്കേതിക കെടുകാര്യസ്ഥതയ്ക്ക് മുന്നിൽ പകച്ചുനിൽക്കുകയാണ്. വാഹന ഉടമസ്ഥാവകാശ കൈമാറ്റം, ബാങ്ക് വായ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷൻ റദ്ദാക്കലും ചേർക്കലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാഥമിക സേവനങ്ങൾ പോലും തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ് ഡീലർമാരും സാധാരണക്കാരായ വാഹന ഉടമകളും.
സേവനങ്ങൾ മുടങ്ങി; കെട്ടിക്കിടന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് അപേക്ഷകൾ
സോഫ്റ്റ്വെയർ തകരാറുകൾ മൂലം നൂറുകണക്കിന് അപേക്ഷകളാണ് ഓരോ ആർടി ഓഫീസിലും തീർപ്പാക്കാനാകാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഒറ്റത്തവണയായി പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായി വിഭജിച്ചതും സാങ്കേതിക പിഴവുകൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടി. വാഹനം വിറ്റ് ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പേരുമാറ്റി നൽകാൻ കഴിയാത്തത് ഡീലർമാർക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നു.
ഇതിന് പുറമെ, വിറ്റ വാഹനം പുതിയ ഉടമയുടെ പേരിലേക്ക് മാറാത്ത പക്ഷം, ആ വാഹനം എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങളിലോ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ പെട്ടാൽ പഴയ ഉടമസ്ഥൻ നിയമക്കുരുക്കിലാകുമെന്ന ഭയവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ബാങ്ക് വായ്പയെടുത്തും കടം വാങ്ങിയും ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്ന യുവാക്കൾ ഇന്ന് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. വണ്ടി വാങ്ങാൻ ആളുണ്ട്, വിൽക്കാൻ ഉടമയുമുണ്ട്, പണവും റെഡിയാണ്. എന്നാൽ ആർ.ടി ഓഫീസിലെ 'പരിവാഹൻ' വെബ്സൈറ്റ് മാത്രം തുറക്കില്ല! ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ബിസിനസ്സാണ് ദിവസേന സംസ്ഥാനത്ത് ഇല്ലാതാകുന്നത്.
അനുബന്ധ മേഖലകളിലും പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം
യൂസ്ഡ് കാർ വിപണിയെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഈ പ്രതിസന്ധി. ഇതിനോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ, ടാക്സി തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങി വൻ അനുബന്ധ ശൃംഖലയെത്തന്നെയാണ് ആർടി ഓഫീസുകളുടെ നിശ്ചലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്.
"കഴിഞ്ഞ ഇരുപതിലധികം ദിവസങ്ങളായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വാഹന സംബന്ധമായ നടപടികൾ പൂർണ്ണമായി തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വിപണിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും അനിശ്ചിതത്വവും ചെറുതല്ല" -കേരള സ്റ്റേറ്റ് യൂസ്ഡ് വെഹിക്കിൾ ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സന്തോഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
നിലവിൽ കേരളത്തിൽ 3340 യൂസ്ഡ് കാർ ഷോറൂമുകളാണ് ഉള്ളതായി കണക്കാക്കുന്നത്. അതിൽ ചിലത് സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പൂട്ടി പോയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് 25000 രൂപ അടച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത് സ്ഥാപനങ്ങൾ 1360 ഉണ്ട്. മറ്റുള്ളവർ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത ആർക്കും തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന യാതൊരു ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നില്ല. ഫോം 29 പ്രകാരം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൊലൂഷൻ എടുക്കുന്നതിനും വണ്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനോ ഉള്ള ഒടിപി വരുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച ഡീലറുടെ ഫോണിലേക്കായിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവില് അത്തരത്തിലല്ല ഒടിപി വരുന്നത്. നിലവിലുള്ള ആർസി ഓണറുടെ ആധാർ നമ്പറിൽ നല്കിയ ഫോൺ നമ്പറിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു
പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങള്
ആർ.സി ട്രാൻസ്ഫർ അനന്തമായി നീളുന്നു
ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാഹനം കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റുന്നതിനായി ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കണം. എന്നാൽ സിസ്റ്റം തകരാർ കാരണം ഒപ്പിടാനോ, ഫീസ് അടയ്ക്കാനോ ദിവസങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഒരു മാസത്തിനകം തീരേണ്ട പേപ്പർ വർക്കുകൾ ഇന്ന് മൂന്നും നാലും മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും തീരുന്നില്ല.
വാഹന വായ്പകൾ തടസ്സപ്പെടുന്നു
ഒരു വണ്ടി റീ-സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് ബാങ്ക് ലോൺ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആർ.സി ബുക്കിലെ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി ഓൺലൈനിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആകണം. സിസ്റ്റം കേട് കാരണം ബാങ്കുകൾക്ക് ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷൻ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. ഇതോടെ ലോണുകൾ ക്യാൻസൽ ആകുകയോ വൈകുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഇത് കച്ചവടം പൂർണ്ണമായി മുടങ്ങാൻ കാരണമാകുന്നു.
മൂലധനം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു
യൂസ്ഡ് കാർ ഡീലർമാർ പലരും വണ്ടികൾ വാങ്ങി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തീർത്ത് ഉടൻ തന്നെ മറിച്ചുവിറ്റാണ് ലാഭമെടുക്കുന്നത്. പേപ്പർ വർക്കുകൾ വൈകുമ്പോൾ വണ്ടികൾ യാർഡുകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കും. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വിപണിയിൽ ബ്ലോക്ക് ആകുന്നത് വഴി ഇവർക്ക് ബാങ്ക് പലിശ ഇനത്തിൽ മാത്രം വൻ തുക നഷ്ടം വരുന്നു. കച്ചവടം ഇല്ലാതാകുന്നതോടെ പല ഷോറൂമുകളും പൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിലാണ്.
നിയമപരമായ ബാധ്യതകളും ഭീതിയും
ഒരു വാഹനം വിറ്റുകഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആർ.സി മാറ്റുന്നത് വരെ പഴയ ഉടമയ്ക്കാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം. ഈ കാലയളവിൽ വാഹനം ഏതെങ്കിലും അപകടത്തിൽ പെടുകയോ, നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ പഴി കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് പഴയ ഉടമയാണ്. സിസ്റ്റം വൈകുന്നത് കാരണം വണ്ടി വിറ്റവരും വാങ്ങിയവരും ഒരുപോലെ ഭീതിയിലാണ് കഴിയുന്നത്.
ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെടുന്നു
വാഹനം വാങ്ങി ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പേര് മാറി കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കൾ ഡീലർമാരെ സംശയത്തോടെ കാണാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇത് മാന്യമായി ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്ന ബ്രോക്കർമാരുടെ വിശ്വസ്തത തകർക്കുകയാണ്. കരിഞ്ചന്തയും വ്യാജ ഇടനിലക്കാരും വർധിക്കാൻ ഇത് കാരണമാകുന്നു.
പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് യൂസ്ഡ് കാർ ഡീലർമാർ
സാങ്കേതികവിദ്യ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം സുഗമമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണെങ്കിലും, നിലവിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ തടസ്സങ്ങൾ ഒരു വലിയ വിപണിയുടെ തന്നെ നട്ടെല്ലൊടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. വിഷയം ഉന്നയിച്ച് ഭാരവാഹികൾ എം.എൽ.എ ടി. സിദ്ദീഖിന് നിവേദനം നൽകി.
നിവേദനത്തിൻ്റെ പൂര്ണ രൂപം....
കേരള സ്റ്റേറ്റ് യൂസ്ഡ് വെഹിക്കിൾസ് ഡീലേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രോക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ (KSUVDBA) പേരിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് സെക്കൻ്റ് ഹാൻഡ് വാഹന വ്യാപാരികളുടെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് വാഹന ഉപഭോക്താക്കളുടെയും ഗുരുതരമായ ആശങ്ക അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ്. കേരളത്തിലെ RTO ഓഫീസുകളിലും പരിവാഹൻ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലുമുണ്ടായ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ മൂലം വാഹന ഉടമസ്ഥാവകാശ കൈമാറ്റം, ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷൻ ഒഴിവാക്കൽ, ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷൻ ചേർക്കൽ തുടങ്ങിയ അത്യന്താപേക്ഷിത സേവനങ്ങൾ ഗുരുതരമായി തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.
മുമ്പ് ഒരേ അപേക്ഷയിലൂടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളായി നിർവഹിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായതോടെ നടപടികൾ അനാവശ്യമായി വൈകുകയും വ്യാപാരികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും സമയനഷ്ടവും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി പരിവാഹൻ സംവിധാനത്തിലെ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ കാരണം വിവിധ അപേക്ഷകൾ ദിവസങ്ങളോളം തീർപ്പാകാതെ കിടക്കുകയാണ്. ഇത് വാഹന വിൽപ്പന, ബാങ്ക് വായ്പ, ഇൻഷുറൻസ്, രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയ നടപടികളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഇതിൻ്റെ ഫലമായി
- സെക്കൻ്റ് ഹാൻഡ് വാഹന വ്യാപാര മേഖല ഗുരുതര പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്.
- വാഹനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശ കൈമാറ്റം വൈകുന്നതിനാൽ വ്യാപാരികൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയും തട്ടിപ്പുകൾക്കും നിയമപരമായ തർക്കങ്ങൾക്കും സാധ്യത വർധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
- ബാങ്ക് വായ്പ, ഇൻഷുറൻസ്, രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ വൈകുന്നതിലൂടെ പൊതുജനങ്ങൾക്കും വ്യാപാരികൾക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടിവരുന്നു.
- സർക്കാർ അംഗീകൃത വാഹന ഡീലർമാർക്കും സാധാരണ വാഹന ഉടമകൾക്കും സമയബന്ധിതമായി RTO സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധത്തിനും ആശങ്കയ്ക്കും ഇടയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
- ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ, ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളുകൾ, ടാക്സി തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനുബന്ധ മേഖലകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.
അതിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ അടിയന്തരമായി പരിഗണിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
ആവശ്യങ്ങൾ
- RTO ഓഫീസുകളിലെയും പരിവാഹൻ സംവിധാനത്തിലെയും നിലവിലെ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ അടിയന്തരമായി പരിഹരിച്ച് എല്ലാ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളും സാധാരണ നിലയിലാക്കുക.
- വാഹന ഉടമസ്ഥാവകാശ കൈമാറ്റം, ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷൻ ഒഴിവാക്കൽ, ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷൻ ചേർക്കൽ എന്നിവ മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ ഒരേ അപേക്ഷയിലൂടെയോ ഒരുമിച്ചോ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക.
- തീർപ്പാകാതെ കിടക്കുന്ന എല്ലാ അപേക്ഷകളും പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകി സമയബന്ധിതമായി തീർപ്പാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുക.
- ഇത്തരം സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പരിവാഹൻ സംവിധാനത്തിൽ സ്ഥിരമായ സാങ്കേതിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക.
- സെക്കന്റ് ഹാൻഡ് വാഹന വ്യാപാര മേഖലയിലെ സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി അടിയന്തര ചർച്ച നടത്തി പ്രായോഗികമായ പരിഹാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക.
- മലിനീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (PUC) പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നിലവിലെ OTP സ്ഥിരീകരണ സംവിധാനം ഒഴിവാക്കി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ലളിതമായ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുക.
- ഡീലർഷിപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഡീമിഡ് ഓണര് നേടിയ വാഹന വ്യാപാരികൾക്ക് വാഹൻ പോർട്ടൽ വഴി ലഭിക്കേണ്ട എല്ലാ സേവനങ്ങളും തടസ്സമില്ലാതെ ലഭ്യമാക്കുകയും ഡീലർ മോഡ്യൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളും അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
- കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിലേറെയായി നിലച്ചിരിക്കുന്ന ഡീലര് ഓതറൈസേഷൻ സംവിധാനം അടിയന്തരമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ച് സർക്കാർ അംഗീകൃത ഡീലർമാർക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക.
ആയിരക്കണക്കിന് വാഹന വ്യാപാരികളുടെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് വാഹന ഉപഭോക്താക്കളുടെയും ദൈനംദിന ജീവിതത്തെയും ഉപജീവനത്തെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ അങ്ങയുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആർടി ഓഫീസുകളിലെ സിസ്റ്റം തരാറുകൾ അടിയന്തരമായി പരിഹരിച്ച് സർവീസുകൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് സംസ്ഥാനത്തെ യൂസ്ഡ് വെഹിക്കിൾ ഡീലർമാരുടെ തീരുമാനം.
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