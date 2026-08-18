തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ ഓണസമ്മാനം; 1200 രൂപ വീതം ലഭിക്കും
2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷം 100 ദിവസമോ അതിലധികമോ തൊഴിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് 1,200 രൂപ വീതം പ്രത്യേക പാരിതോഷികം സർക്കാർ അനുവദിച്ചത്.
Published : August 18, 2026 at 11:03 AM IST
അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ഗ്രാമീണ, നഗര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതികളിൽ 100 ദിവസമോ അതിലധികമോ തൊഴിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് 1200 രൂപ വീതം പ്രത്യേക പാരിതോഷികം അനുവദിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി, അയ്യങ്കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്നിവയിലെ 3,75,777 കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ഈ വർഷത്തെ ഓണസമ്മാനം ലഭിക്കുക.
ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ 3.68 ലക്ഷം ഗുണഭോക്താക്കൾ
മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷം 100 തൊഴിൽദിനം പൂർത്തിയാക്കിയ 3,68,688 കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് തുക അനുവദിച്ചത്. ഇതിനായി ആകെ 44.24 കോടി രൂപ ചെലവാകും. സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയ 44,24,26,000 രൂപയിൽ നിന്നാണ് ഈ തുക കണ്ടെത്തുക. 2017 മുതൽ മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ 100 ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ തൊഴിലെടുത്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉത്സവബത്തയോ പ്രത്യേക പാരിതോഷികമോ അനുവദിച്ചുവരുന്നതായി സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. 2025-26 വർഷത്തേക്കുള്ള ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കണമെന്ന മിഷൻ ഡയറക്ടറുടെ ശിപാർശ പരിഗണിച്ചാണ് പുതിയ ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കുള്ള ഉത്തരവ് ഓഗസ്റ്റ് 14നാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
നഗര തൊഴിലുറപ്പിലും ആനുകൂല്യം
അയ്യങ്കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം 100 തൊഴിൽദിനം പൂർത്തിയാക്കിയ 7,089 കുടുംബങ്ങൾക്കും 1200 രൂപ വീതം ഓണസമ്മാനമായി നൽകും. ഇതിനായി 85,06,800 രൂപയാണ് ചെലവഴിക്കുക. മുൻ വർഷങ്ങളിലേതുപോലെ പ്രത്യേക പാരിതോഷികം അനുവദിക്കണമെന്ന നഗര ഡയറക്ടറുടെ ശിപാർശയെ തുടർന്നാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം. അയ്യങ്കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കുള്ള ഉത്തരവ് ഓഗസ്റ്റ് 17നാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. രണ്ട് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതികളിലുമായി സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന ഓണസമ്മാനത്തിൻ്റെ ആകെ തുക 45,09,06,800 രൂപയാണ്. ഓണക്കാലത്ത് സാധാരണക്കാരുടെ കൈകളിൽ കൂടുതൽ പണമെത്തിക്കാനും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ആശ്വാസം നൽകാനും ഈ പ്രഖ്യാപനം സഹായിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന സാധാരണ തൊഴിലാളികൾക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ഉത്സവബത്ത പ്രഖ്യാപനം.
രേഖകൾ പരിശോധിച്ചുറപ്പാക്കും
ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ നിശ്ചിത 100 തൊഴിൽദിനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പദ്ധതി രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് സർക്കാർ കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മിഷൻ ഡയറക്ടർ പരിശോധന ഉറപ്പാക്കണം. നഗര പദ്ധതിയിൽ സമാന പരിശോധന നടത്തേണ്ട ചുമതല അർബൻ ഡയറക്ടർക്കാണ്.
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സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ധനപുനർവിനിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഉപധനാഭ്യർഥന വഴി ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്താൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർക്കും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അർഹരായ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സമയബന്ധിതമായി തന്നെ തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്.
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