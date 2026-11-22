സമൃദ്ധി SM-82 ലോട്ടറി ഫലങ്ങൾ; ഒരു കോടി സ്വന്തമാക്കിയ ഭാഗ്യശാലി ആര്?
സമൃദ്ധി SM-82 ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലമറിയാം വിശദമായി....
Published : November 22, 2026 at 10:14 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഞായറാഴ്ചകള് തോറും നറുക്കെടുക്കുന്ന സമൃദ്ധി SM-82 ലോട്ടറി ഫലം ഉടന് അറിയാം. തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷന് സമീപമുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനമായി 25 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സമ്മനങ്ങൾ ഗുണഭോക്താക്കളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. പൂർണമായ സുതാര്യതയും നീതിയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സ്വതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക.
സമൃദ്ധി SM-82 സമ്മാന ഘടന
ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ
രണ്ടാം സമ്മാനം: 25 ലക്ഷം രൂപ
മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ
നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ
അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ
ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ
ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ
എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ
ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ