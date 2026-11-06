സുവർണ്ണ കേരളം ഭാഗ്യക്കുറി; ഇത്തവണ ഭാഗ്യം കോഴിക്കോടിന്
സുവര്ണ്ണ കേരളം നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിജയികളെ കുറിച്ച് വിശദമായറിയാം.
Published : November 6, 2026 at 3:21 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വെള്ളിയാഴ്ച തോറും നറുക്കെടുക്കുന്ന സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി 'സുവർണ്ണ കേരളം SK-75' ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു . കോഴിക്കോടുനിന്നുമുള്ള RN 802143 എന്ന നമ്പറിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം RR 226249 എന്ന നമ്പറിനും മൂന്നാം സമ്മാനം RZ 314956 എന്ന നമ്പറിനും ലഭിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷന് സമീപമുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഒന്നാം സമ്മാനമായി 1 കോടിയും രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.
സുവർണ്ണ കേരളം SK-75 സമ്മാന ഘടന
ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ : RN 802143
രണ്ടാം സമ്മാനം: 30 ലക്ഷം രൂപ : RR 226249
മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ : RZ 314956
നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ : 0299 0618 0710 1039 1543 1642 1714 2355 3625 4073 4309 5058 5391 6120 6939 7338 8343 8627 8891
അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ : 1706 3074 4637 7052 7518 8161
ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ : 0957 1022 1158 1313 3762 4658 4907 5047 5201 5696 6175 6649 6727 6850 6877 6959 7067 7425 8894 9100 9309 9418 9586 9624 9707
ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ : 0094 0310 0324 0334 0356 0650 0828 0925 1153 1183 1186 1222 1226 1228 1320 1556 1584 1605 1891 2031 2072 2074 2174 2234 2754 3087 3268 3437 3451 3653 3861 4111 4210 4269 4371 4487 5101 5220 5247 5631 5710 5877 6129 6151 6222 6271 6367 6417 6608 6713 6791 6795 6798 7005 7072 7137 7286 7549 7572 7755 7958 8043 8197 8313 8812 8821 8988 9053 9068 9102 9190 9296 9387 9500 9581 9630
എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ : 146 0383 0529 0558 0642 1044 1067 1157 1284 1348 1378 1399 1735 1737 2535 2571 2746 2909 2939 2998 3016 3020 3122 3597 3713 3717 3721 3783 3898 4201 4267 4331 4398 4454 4529 4572 4600 4642 4695 4823 4882 4888 4942 5200 5555 5748 5787 5885 6023 6223 6376 6473 6721 6922 7057 7150 7182 7186 7209 7263 7437 7475 7515 7630 7633 7679 7828 7876 7924 7947 8012 8218 8279 8324 8399 8477 8534 8536 8642 8689 8760 8875 8912 9001 9373 9396 9619 9658 9723 9800 9867 9878
ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ : 0177 0229 0297 0333 0412 0428 0525 0583 0613 0910 1007 1123 1148 1200 1238 1244 1257 1267 1402 1509 1516 1582 1591 1780 1806 1807 1882 1977 2012 2026 2227 2277 2315 2366 2470 2541 2576 2625 2627 2664 2771 2976 3027 3043 3196 3203 3220 3291 3310 3356 3381 3492 3500 3502 3666 3681 3874 3884 3890 4020 4037 4116 4164 4180 4208 4475 4501 4598 4689 4744 4838 4892 4894 5192 5244 5245 5277 5324 5499 5561 5636 5639 5655 5675 5706 5927 5948 6017 6018 6036 6054 6116 6250 6269 6312 6331 6565 6680 6686 6735 6838 6870 6963 6970 7069 7151 7252 7260 7307 7484 7663 7684 7779 7824 7886 7895 7928 7934 8002 8014 8038 8053 8056 8121 8154 8158 8184 8226 8256 8344 8465 8521 8633 8669 8684 8829 8871 8952 8976 9162 9402 9536 9571 9722
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ : RO 802143 RP 802143 RR 802143 RS 802143 RT 802143 RU 802143 RV 802143 RW 802143 RX 802143 RY 802143 RZ 802143