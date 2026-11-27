ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവര്ണ്ണ കേരളം നറുക്കെടുത്തു, ഫലം വിശദമായി
സുവര്ണ്ണ കേരളം നറുക്കെടുപ്പ് ഫലമറിയാം വിശദമായി.
Published : November 27, 2026 at 3:21 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിയാഴ്ചകള് തോറും നറുക്കെടുക്കുന്ന 'സുവർണ്ണ കേരളം SK-79' ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒരു കോടിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം RK 661942 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം RL 708944 എന്ന ടിക്കറ്റിനും മൂന്നാം സമ്മാനം RC 964140 എന്ന ടിക്കറ്റിനുമാണ് ലഭിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷന് സമീപമുള്ള ഗോര്ക്കി ഭവനിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഒന്നാം സമ്മാനമായി 1 കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയും ഉൾപ്പെടെ വലിയ തുകകൾ സമ്മാനമായി നേടാൻ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് അവസരമുണ്ട്. നറുക്കെടുപ്പിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സ്വതന്ത്ര നിരീക്ഷകരുടെ ഒരു സമിതി ഇതിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കും.
സുവർണ്ണ കേരളം SK-79 ലോട്ടറി സമ്മാന ഘടന
ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ : RK 661942
രണ്ടാം സമ്മാനം: 30 ലക്ഷം രൂപ : RL 708944
മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ : RC 964140
നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ : 0079 0713 0849 2652 3220 3840 3950 4011 4012 4337 4431 4538 4966 5527 6410 6582 8499 9147 9297
അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ : 0072 5254 6033 6554 7461 8527
ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ : 0254 0613 0707 1138 1990 2249 2399 2414 3069 3374 3481 4399 4418 4487 5084 5286 5645 5677 6324 6416 7541 8213 8474 8834 9673
ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ : 0045 0068 0099 0288 0364 0366 0513 0614 0748 0940 0996 1077 1125 1534 1592 1865 2559 2594 2776 2974 3170 3171 3309 3519 3638 3680 3754 3991 4096 4265 4310 4320 4341 4404 4461 4525 4539 4550 4647 4683 4718 4731 4764 4887 4944 4964 4968 5568 5714 5728 5753 5908 6367 6487 6524 6555 6722 6793 6977 7517 7549 7582 7784 7810 7923 8151 8501 8537 8629 8644 8658 8818 8838 9075 9237 9990
എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ : 0083 0252 0514 0610 0663 0753 0757 0763 0942 1047 1218 1228 1417 1453 1497 1513 1532 1658 1713 1732 1791 1968 1969 2017 2155 2251 2381 2486 2542 2547 2739 3002 3506 3670 3710 3737 3826 3832 3938 4001 4042 4349 4485 4533 4546 4554 4616 4663 4751 4766 5150 5240 5325 5419 5596 5760 5765 5941 5942 6100 6137 6248 6276 6316 6357 6695 6799 6874 6988 7038 7091 7247 7264 7303 7546 7559 7751 7855 7871 7973 8420 8470 8505 8552 9019 9051 9193 9230 9304 9350 9579 9692
ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ : 0021 0070 0071 0095 0098 0182 0223 0255 0438 0440 0464 0611 0643 0743 0801 0871 1086 1375 1431 1510 1561 1685 1710 1739 1784 1847 1987 2015 2023 2190 2389 2409 2447 2492 2493 2782 2841 2847 2900 2906 2930 3101 3109 3167 3250 3372 3462 3475 3674 3693 3714 3886 3965 4028 4057 4091 4119 4126 4187 4256 4259 4284 4295 4398 4573 4585 4594 4791 4936 4941 5092 5122 5235 5264 5288 5307 5351 5362 5436 5443 5487 5493 5543 5563 5701 5880 6282 6292 6299 6328 6399 6412 6449 6525 6627 6638 6750 6857 6867 6937 6958 7071 7162 7197 7253 7326 7442 7538 7591 7592 7603 7822 7920 7964 7992 8018 8325 8351 8517 8540 8541 8581 8587 8724 8771 8789 8808 8913 8944 8948 8990 9010 9011 9106 9149 9335 9374 9398 9407 9505 9554 9581 9669 9786
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ : RA 661942 RB 661942 RC 661942 RD 661942 RE 661942 RF 661942 RG 661942 RH 661942 RJ 661942 RL 661942 RM 661942
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