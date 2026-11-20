സുവര്ണ്ണ കേരളം ഫലമറിയാം; ഭാഗ്യശാലിയെ കാത്ത് കേരളം
സുവര്ണ്ണ കേരളം നറുക്കെടുപ്പ് ഫലമറിയാം വിശദമായി.
Published : November 20, 2026 at 12:18 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിയാഴ്ചകള് തോറും നറുക്കെടുക്കുന്ന 'സുവർണ്ണ കേരളം SK-78' ലോട്ടറി ഫലം മണിക്കൂറുകള്ക്കുള്ളില് അറിയാം. തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷന് സമീപമുള്ള ഗോര്ക്കി ഭവനിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനമായി 1 കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയും ഉൾപ്പെടെ വലിയ തുകകൾ സമ്മാനമായി നേടാൻ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് അവസരമുണ്ട്. നറുക്കെടുപ്പിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സ്വതന്ത്ര നിരീക്ഷകരുടെ ഒരു സമിതി ഇതിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കും.
സുവർണ്ണ കേരളം SK-78 ലോട്ടറി സമ്മാന ഘടന
ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ
രണ്ടാം സമ്മാനം: 30 ലക്ഷം രൂപ
മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ
നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ
അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ
ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ
ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ
എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ
ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ
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