സുവര്ണ്ണ കേരളം നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യശാലി തൃശൂരില്
സുവര്ണ്ണ കേരളം നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ തൃശൂരിലാണ് ലഭിച്ചത്. രണ്ടാം സമ്മാനം കൊല്ലത്തും മൂന്നാം സമ്മാനം ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലും. ഫലം വിശദമായറിയാം.
Published : October 23, 2026 at 2:53 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ സുവര്ണ്ണ കേരളം നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത് RX 418236 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ്. തൃശൂരിൽ വച്ച് R 6006 എന്ന ഏജൻസി നമ്പറുള്ള ഏജന്റ് പി സുധാകരനാണ് ഈ ടിക്കറ്റ് വിറ്റത്. 30 ലക്ഷം രൂപയുടെ രണ്ടാം സമ്മാനം RW 817963 എന്ന ടിക്കറ്റിന് ലഭിച്ചു. കൊല്ലത്ത് നിന്നാണ് ഈ ടിക്കറ്റ് വിറ്റത്. 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ മൂന്നാം സമ്മാനം RT 445854 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ്. ഈ ടിക്കറ്റും വിറ്റത് തൃശൂരിലെ ഇരിങ്ങാലക്കുടയില് നിന്നാണ്.
അമ്പത് രൂപ ടിക്കറ്റ് വിലയുള്ള സുവര്ണകേരളം ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. സമ്മാനാര്ഹമായ ടിക്കറ്റ് നമ്പറില് മറ്റു സീരീസുകളിലുള്ള ടിക്കറ്റുകള്ക്ക് 5000 രൂപ സമാശ്വാസ സമ്മാനം ലഭിക്കും. 30 ലക്ഷം രൂപയാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം. 5 ലക്ഷം രൂപ മൂന്നാം സമ്മാനവും ലഭിക്കും. നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപയാണ്. 2000 രൂപയാണ് അഞ്ചാം സമ്മാനം. 1000 രൂപ 500 രൂപ, 200 രൂപ 100 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് ആറു മുതല് ഒമ്പത് വരെ സമ്മാനങ്ങള്. മൂന്ന് മണിക്ക് ഗോര്ക്കി ഭവനിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. നറുക്കെടുപ്പിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സ്വതന്ത്ര നിരീക്ഷകരുടെ ഒരു സമിതിയാണ് നറുക്കെടുപ്പിന് മേല്നോട്ടം വഹിച്ചത്.
വിജയിച്ച ടിക്കറ്റ് നമ്പറുകളുടെ പൂർണമായ പട്ടിക താഴെ നൽകുന്നു.
ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ : RX 418236.
രണ്ടാം സമ്മാനം: 30 ലക്ഷം രൂപ : RW 817963.
മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ : RT 445854.
നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ : 0078 0341 1753 3304 3454 3638 3678 4211 4993 5667 5899 7211 7597 7874 8267 8535 8740 8885 9710.
അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ : 2086 3114 5444 7352 7700 8635.
ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ : 0215 0387 1100 1458 1958 2171 2472 3342 3532 3684 3692 4266 6153 6612 6613 6710 7302 7593 7884 7906 8271 8789 9002 9773 9970.
ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ : 0103 0115 0146 0310 0350 0424 0441 0770 0829 0834 0913 1235 1336 1377 1519 1811 1819 1890 2081 2310 2339 2409 2887 3244 3320 3424 3437 3614 3685 3874 4038 4143 4195 4404 4625 4759 4827 4992 5223 5328 5360 5409 5510 5512 5569 5583 5785 5912 6035 6100 6121 6409 6516 6681 6909 7071 7121 7227 7288 7357 7455 7545 7560 7687 8185 8227 8357 8560 8647 8874 8897 8927 9595 9611 9750 9770.
എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ : 0085 0147 0205 0245 0316 0355 0487 0527 0722 0954 1078 1117 1231 1469 1532 1624 1658 1660 1779 1832 2004 2068 2203 2210 2492 2659 2996 3004 3301 3360 3423 3477 3652 3878 3916 4009 4106 4141 4325 4409 4561 4616 4619 4905 4937 4977 5049 5149 5166 5196 5541 5572 5582 5610 5818 6011 6070 6500 6542 6570 6600 6685 6783 6901 7068 7388 7412 7476 7582 7835 7907 7928 8021 8052 8100 8182 8234 8258 8290 8583 8650 8655 8798 8912 9224 9261 9607 9701 9755 9759 9825 9908.
ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ : 0039 0074 0106 0171 0174 0248 0395 0437 0565 0686 0691 0712 0848 1024 1212 1260 1348 1365 1408 1595 1606 1628 1812 1860 1953 2104 2137 2301 2375 2405 2470 2498 2530 2596 2621 2631 2634 2821 2869 3067 3260 3275 3348 3429 3444 3447 3474 3480 3494 3604 3633 3669 3691 3717 3788 3848 3969 4069 4090 4268 4339 4345 4350 4437 4451 4723 4730 4737 4764 4792 4829 4878 4916 4925 5157 5217 5246 5425 5531 5581 5730 5754 5776 5781 5794 5843 5871 5939 6140 6155 6162 6244 6514 6553 6574 6614 6667 6735 6748 6920 6932 6976 6979 7044 7064 7145 7166 7458 7465 7513 7529 7539 7612 7823 7931 7956 8023 8028 8086 8116 8133 8183 8201 8305 8326 8364 8444 8474 8523 8575 8589 8744 8986 9073 9208 9294 9308 9312 9330 9399 9540 9550 9765 9798.
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ : RN 418236RO 418236RP 418236RR 418236RS 418236 RT 418236RU 418236RV 418236RW 418236RY 418236 RZ 418236
സമ്മാനത്തുക എങ്ങനെ കൈപ്പറ്റാം?
- നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പറും കേരള സർക്കാർ ഗസറ്റിലെ വിവരങ്ങളും താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോട്ടറി ഫലം പരിശോധിക്കുക.
- നിങ്ങളുടെ നമ്പർ പട്ടികയിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമ്മാനം നേടാൻ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ടായേക്കാം.
- തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള കേരള ലോട്ടറി ഓഫിസിൽ സമ്മാനത്തിനായുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.
- ഫലപ്രഖ്യാപനം നടന്ന് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
- സമ്മാനം ലഭിച്ച യഥാർഥ ടിക്കറ്റും തിരിച്ചറിയൽ പരിശോധനയ്ക്കായി സർക്കാർ അംഗീകൃത തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും (ID) കൈവശം കരുതുക.
സമ്മാനത്തുക കൈപ്പറ്റാൻ ആവശ്യമായ രേഖകൾ
- സമ്മാനം ലഭിച്ച ടിക്കറ്റിന്റെ മുൻവശത്തിന്റെയും പിൻവശത്തിന്റെയും പകർപ്പുകൾ എടുത്ത് അതിൽ ഒപ്പിട്ട് നൽകുക.
- ഗസറ്റഡ് ഓഫിസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സമീപകാലത്ത് എടുത്ത പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ സമർപ്പിക്കുക.
- തിരിച്ചറിയൽ പരിശോധനയ്ക്കായി സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ (self-attested) പാൻ കാർഡ് പകർപ്പ് നൽകുക.
- ഔദ്യോഗിക സമ്മാന ക്ലെയിം അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് അതിൽ റവന്യൂ സ്റ്റാമ്പ് പതിക്കുക.
- ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, വോട്ടർ ഐഡി, അല്ലെങ്കിൽ റേഷൻ കാർഡ് തുടങ്ങിയ സർക്കാർ അംഗീകൃത തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളിൽ ഒന്ന് ഇതിനൊപ്പം ചേർക്കുക.
വിജയിച്ച നമ്പറുകളുടെ പൂർണ പട്ടിക അടങ്ങിയ PDF എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം?
- keralalotteries.info അല്ലെങ്കിൽ keralalotteryresult.net എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുക.
- 'Suvarna Keralam SK-74 Lottery results' എന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- വിജയിച്ച നമ്പറുകളുടെ പൂർണ്ണ പട്ടിക കാണുന്നതിനായി റിസൾട്ട് വിഭാഗത്തിലേക്ക് (results section) പോകുക.
- ഈ പേജിൽ ലഭ്യമായ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തുക.
- ഫലങ്ങൾ PDF ഫോർമാറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
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