സുവർണ്ണ കേരളം നറുക്കെടുത്തു; ഇത്തവണ കോടിപതി ഇടുക്കിയില്
സുവര്ണ്ണ കേരളം നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിജയികളെ കുറിച്ച് അടക്കം വിശദമായറിയാം.
Published : October 30, 2026 at 3:48 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വെള്ളിയാഴ്ച തോറും നറുക്കെടുക്കുന്ന സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി 'സുവർണ്ണ കേരളം SK-75' ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച് കേരള ലോട്ടറി വകുപ്പ്. ഒന്നാം സമ്മാനം RC 903806 എന്ന നമ്പറിനും രണ്ടാം സമ്മാനം RM 502433 എന്ന നമ്പറിനും മൂന്നാം സമ്മാനം RK 190155 എന്ന നമ്പറിനുമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷന് സമീപമുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഒന്നാം സമ്മാനമായി 1 കോടിയും രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.
സുവർണ്ണ കേരളം SK-75 സമ്മാന ഘടന
ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ : RC 903806
രണ്ടാം സമ്മാനം: 30 ലക്ഷം രൂപ : RM 502433
മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ : RK 190155
നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ : 0520, 5469, 0894, 5896, 1303, 6133, 1343, 6879, 1350, 7167, 2026, 7417, 2928, 8473, 2952, 9241, 4503, 9623, 5376
അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ : 2289, 2814, 2946, 3205, 3326, 8833
ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ : 0275, 0658, 0691, 1316, 1572, 2129, 2315, 2595, 2762, 3190, 3661, 3880, 4922, 5024, 5103, 5561, 5790, 6067, 6160, 6979, 7204, 8289, 8468, 9299, 9770
ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ : 0157, 0193, 0289, 0564, 0596, 0861, 0978, 1166, 1369, 1510, 1552, 1555, 1601, 1614, 1656, 1941, 2019, 2071, 2279, 2497, 2801, 2828, 3081, 3145, 3617, 3888, 4326, 4338, 4432, 4821, 4834, 4885, 5050, 5375, 5610, 5671, 5798, 6032, 6116, 6120, 6155, 6283, 6630, 6675, 6800, 7104, 7105, 7229, 7298, 7334, 7406, 7415, 7521, 7699, 7819, 8001, 8247, 8318, 8339, 8620, 8699, 8780, 8805, 8914, 9002, 9056, 9163, 9218, 9380, 9459, 9574, 9700, 9780, 9784, 9921, 9998
എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ : 0197 0208 0217 0290 0293 0371 0472 0541 0600 0642 0814 0863 0967 0979 0998 0999 1149 1156 1285 1513 1617 1951 2041 2161 2452 2570 2579 2744 3002 3041 3093 3176 3196 3269 3606 3755 4284 4356 4405 4527 4607 4618 4686 4850 4896 4940 4971 4981 5005 5220 5512 5573 5668 5707 5793 5803 5840 5909 5943 6000 6053 6261 6398 6636 6645 6851 7012 7076 7169 7253 7259 7721 7829 8006 8027 8131 8250 8384 8409 8730 8843 8866 8896 8976 9047 9491 9596 9617 9639 9705 9742 9745
ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ : 0495, 0575, 0696, 0698, 1082, 1101, 1117, 1129, 1412, 1450, 1666, 1686, 0011, 0146, 0169, 0338, 0411, 0801, 0867, 0888, 0891, 1051, 1169, 1271, 1334, 1345, 1411, 1723, 1728, 1823, 1829, 2024, 2079, 2096, 2202, 2326, 2483, 2507, 2616, 2619, 2930, 2958, 3033, 3051, 3405, 3469, 3580, 3648, 3775, 3782, 3853, 3878, 3909, 3915, 3975, 4003, 4011, 4037, 4080, 4298, 4567, 4573, 4753, 4755, 4831, 5017, 5084, 5099, 5111, 5176, 5204, 5254, 5334, 5361, 5580, 5674, 5718, 5743, 5839, 5875, 5888, 5945, 5992, 6140, 6149, 6190, 6399, 6441, 6452, 6519, 6641, 6672, 6704, 6736, 7029, 7039, 7127, 7133, 7161, 7201, 7234, 7315, 7411, 7416, 7437, 7460, 7497, 7579, 7642, 7677, 7719, 7768, 7952, 7956, 7965, 7985, 8032, 8099, 8210, 8275, 8293, 8344, 8411, 8443, 8474, 8516, 8543, 8812, 8862, 8972, 9000, 9021, 9119, 9158, 9186, 9251, 9333, 9339, 9353, 9513, 9538, 9645, 9769, 9824
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ : RA 903806 RB 903806 RD 903806 RE 903806 RF 903806 RG 903806 RH 903806 RJ 903806 RK 903806 RL 903806 RM 903806