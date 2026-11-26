ഇന്നത്തെ കോടിപതിയാര്? അറിയാം കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം വിശദമായി
ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുന്ന കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-651ന്റെ ഫലം വിശദമായി...
Published : November 26, 2026 at 11:04 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാഴാഴ്ച തോറും നറുക്കെടുക്കുന്ന കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-651 ലോട്ടറിയുടെ ഫലം അറിയാം. ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് തലസ്ഥാനത്തെ ഗോര്ക്കി ഭവനിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനമായി 1 കോടി രൂപയും രണ്ടും മൂന്നും സമ്മാനങ്ങളായി യഥാക്രമം 30 ലക്ഷം രൂപയും 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക.
നറുക്കെടുപ്പിന്റെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സ്വതന്ത്ര വിധികർത്താക്കളുടെ ഒരു പാനലിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി മുതൽ തത്സമയ വിവരങ്ങളും വിജയിച്ച നമ്പറുകളുടെ പൂർണ പട്ടികയും ഇവിടെ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.
കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-651 ലോട്ടറി സമ്മാന ഘടന
ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ
രണ്ടാം സമ്മാനം: 30 ലക്ഷം രൂപ
മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ
നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ
അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ
ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ
ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ
എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ
ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ
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