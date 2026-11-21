ഭാഗ്യം തുണയ്ക്കുമോ? കേരളം നറുക്കെടുപ്പ് ഫലമറിയാം വിശദമായി
സുവര്ണ്ണ കേരളം നറുക്കെടുപ്പ് ഫലമറിയാം വിശദമായി.
Published : November 21, 2026 at 11:03 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ശനിയാഴ്ചകള് തോറും നറുക്കെടുക്കുന്ന കാരുണ്യ KR-777 ലോട്ടറി ഫലമറിയാം. മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനമായി 1 കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനമായി 25 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 10 ലക്ഷം രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകർഷകമായ നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ ഈ ലോട്ടറിയിലുണ്ട്. സുതാര്യതയും നീതിയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സ്വതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷന് സമീപമുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ്.
കാരുണ്യ KR-777 ലോട്ടറി സമ്മാന ഘടന
ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ
രണ്ടാം സമ്മാനം: 25 ലക്ഷം രൂപ
മൂന്നാം സമ്മാനം: 10 ലക്ഷം രൂപ
നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ
അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ
ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ
ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ
എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ
ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ
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