ഇന്നും ഭാഗ്യം തൃശൂരില്; കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുത്തു, വിവരങ്ങള് വിശദമായറിയാം
കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ കാരുണ്യ KR-773 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വിശദമായറിയാം.
Published : October 24, 2026 at 2:56 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ കാരുണ്യ KR-773 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒരു കോടിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം KX 899863 എന്ന നമ്പറിനാണ്. ഈ ടിക്കറ്റ് വിറ്റത് തൃശൂരില് നിന്നാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം KN 508592. മൂന്നാം സമ്മാനം KT 982060 എന്ന നമ്പറിനും ലഭിച്ചു. ഈ ടിക്കറ്റ് വിറ്റത് ഇടുക്കിയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷന് സമീപമുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.
ഒന്നാം സമ്മാനമായി 1 കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനമായി 25 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 10 ലക്ഷം രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകർഷകമായ നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ ഈ ലോട്ടറിയിലുണ്ട്. സുതാര്യതയും നീതിയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സ്വതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിന്നു നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.
ഫലങ്ങൾ വിശദമായറിയാം:
ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ: KX 899863
രണ്ടാം സമ്മാനം: 25 ലക്ഷം രൂപ :KN 508592
മൂന്നാം സമ്മാനം: 10 ലക്ഷം രൂപ : KT 982060
നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ : 0146 1073 2966 3229 3283 3924 4317 4498 5569 5606 6369 6464 6505 7994 8070 8934 9112 9285 9442
അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ : 0616 2313 3172 6134 8893 8902
ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ: 0007 0348 1547 1671 2110 2427 2431 3034 4031 4635 4741 5047 5106 5306 5405 5440 6365 7125 7198 7305 7617 7751 8289 8408 9568
ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ : 0246 0295 0464 0884 1365 1463 1888 1923 2022 2160 2358 2492 2582 2595 2685 2794 2932 3305 3555 3602 3755 3766 3959 3972 4086 4132 4153 4265 4389 4450 4517 4571 4996 5017 5030 5248 5353 5355 5582 5725 5759 5777 5811 5964 6078 6177 6198 6207 6339 6506 6519 6521 6557 7414 7461 7476 7525 7861 8078 8090 8116 8269 8519 8796 8929 9075 9088 9157 9340 9389 9477 9629 9658 9709 9805 9994
എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ : 0067 0096 0110 0155 0196 0378 0444 0454 0646 0753 0766 0815 0913 1011 1113 1162 1221 1373 1394 1489 1503 1543 1840 1847 1911 1969 2007 2019 2201 2340 2552 2787 2798 2880 2908 2940 2986 3432 3503 3842 4013 4223 4279 4294 4359 4557 4562 5595 4727 5094 5229 5343 5422 5527 6395 5649 5821 6003 6037 6039 6362 6936 7047 6431 6455 6554 6623 6745 7469 7670 7166 7201 7220 7314 7393 8377 8439 7692 7893 8120 8135 8249 9343 9360 8471 8740 9053 9064 9126 9826 9735 9747.
ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ : 0085 0156 0349 0358 0361 0546 0578 0727 0821 0831 0867 0872 0881 0892 0907 0996 1021 1191 1280 1423 1544 1602 1662 1697 1848 1895 2010 2032 2145 2147 2233 2457 2473 2482 2575 2606 2693 2781 2812 2879 3145 3157 3180 3190 3221 3222 3243 3281 3284 3489 3634 3638 3695 3703 3740 3811 3933 3946 3960 4008 4042 4155 4202 4221 4236 4334 4402 4442 4462 4610 4713 4726 4755 4793 4865 4900 4973 4990 5158 5180 5195 5238 5346 5586 5642 5663 5802 5807 5842 6183 6189 6235 6320 6361 6562 6597 6602 6618 6687 6772 6780 6804 6891 6944 6949 6969 7064 7140 7721 7758 7894 7895 7934 7938 7995 8004 8087 8142 8149 8230 8268 8412 8422 8640 8732 8814 8840 8924 9047 9070 9091 9156 9182 9211 9241 9287 9289 9400 9725 9734 9746 9784 9797 9856
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ : KN 899863 KO 899863 KP 899863 KR 899863 KS 899863 KT 899863 KU 899863 KV 899863 KW 899863 KY 899863 KZ 899863
സമ്മാനത്തുക എങ്ങനെ കൈപ്പറ്റാം?
- നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പറും കേരള സർക്കാർ ഗസറ്റിലെ വിവരങ്ങളും താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോട്ടറി ഫലം പരിശോധിക്കുക.
- നിങ്ങളുടെ നമ്പർ പട്ടികയിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമ്മാനം നേടാൻ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ടായേക്കാം.
- തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള കേരള ലോട്ടറി ഓഫിസിൽ സമ്മാനത്തിനായുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.
- ഫലപ്രഖ്യാപനം നടന്ന് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
- സമ്മാനം ലഭിച്ച യഥാർഥ ടിക്കറ്റും തിരിച്ചറിയൽ പരിശോധനയ്ക്കായി സർക്കാർ അംഗീകൃത തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും (ID) കൈവശം കരുതുക.
സമ്മാനത്തുക കൈപ്പറ്റാൻ ആവശ്യമായ രേഖകൾ
- സമ്മാനം ലഭിച്ച ടിക്കറ്റിന്റെ മുൻവശത്തിന്റെയും പിൻവശത്തിന്റെയും പകർപ്പുകൾ എടുത്ത് അതിൽ ഒപ്പിട്ട് നൽകുക.
- ഗസറ്റഡ് ഓഫിസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സമീപകാലത്ത് എടുത്ത പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ സമർപ്പിക്കുക.
- തിരിച്ചറിയൽ പരിശോധനയ്ക്കായി സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ (self-attested) പാൻ കാർഡ് പകർപ്പ് നൽകുക.
- ഔദ്യോഗിക സമ്മാന ക്ലെയിം അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് അതിൽ റവന്യൂ സ്റ്റാമ്പ് പതിക്കുക.
- ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, വോട്ടർ ഐഡി, അല്ലെങ്കിൽ റേഷൻ കാർഡ് തുടങ്ങിയ സർക്കാർ അംഗീകൃത തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളിൽ ഒന്ന് ഇതിനൊപ്പം ചേർക്കുക.
വിജയിച്ച നമ്പറുകളുടെ പൂർണ പട്ടിക അടങ്ങിയ PDF എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം?
- keralalotteries.info അല്ലെങ്കിൽ keralalotteryresult.net എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുക.
- 'Suvarna Keralam SK-74 Lottery results' എന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- വിജയിച്ച നമ്പറുകളുടെ പൂർണ്ണ പട്ടിക കാണുന്നതിനായി റിസൾട്ട് വിഭാഗത്തിലേക്ക് (results section) പോകുക.
- ഈ പേജിൽ ലഭ്യമായ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തുക.
- ഫലങ്ങൾ PDF ഫോർമാറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
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