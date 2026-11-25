നിങ്ങളെ കാത്ത് ഒരു കോടി; ധനലക്ഷ്മി ഫലമറിയാം വിശദമായി
കേരളം ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ധനലക്ഷ്മി DL 79 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വിശദമായി അറിയാം.
Published : November 25, 2026 at 1:04 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ബുധനാഴ്ചകള് തോറും നറുക്കെടുക്കുന്ന ധനലക്ഷ്മി DL-79 ലോട്ടറിയുടെ ഫലം ഇന്നറിയാം. മൂന്ന് മണിക്കാണ് കേരളം സംസ്ഥാന ലോട്ടറി വകുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുക. തിരുവനന്തപരം ബേക്കറി ജങ്ഷന് സമീപമുള്ള ഗോര്ക്കി ഭവനിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക.
സ്വതന്ത്ര വിധികർത്താക്കളുടെ ഒരു പാനലിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും നറുക്കെടുപ്പ് നടപടികൾ. പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് വലിയ തുക സമ്മാനമായി നേടാൻ അവസരമുണ്ട്. ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.
ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി സമ്മാന ഘടന
ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ
രണ്ടാം സമ്മാനം: 30 ലക്ഷം രൂപ
മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ
നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ
അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ
ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ
ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ
എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ
ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ